Как правильно варить сгущенку и четыре лучших блюда с ней

Достаточно одной банки сгущенки, чтобы дом наполнился уютом — запахом карамели и печеного молока. Но не все до сих пор знают, как ее варить: то банка взорвется, то вкус будет горчить. «‎Рамблер» расскажет, как сделать это правильно и поделится рецептами со сгущенкой.

Как выбрать сгущенку для варки

На банке должны быть надписи:

«Молоко сгущенное с сахаром» или «Молоко цельное сгущенное с сахаром»,

ГОСТ 31688-2012,

В составе — только молоко и сахар (может быть добавлена лактоза, это допустимо).

Изделия с растительными жирами или крахмалом не подойдут: они могут свернуться и плохо карамелизоваться, тогда не получится нужная текстура. И обращайте внимание на банку — покупайте только те, что без вмятин и ржавчины.

Способы варки

Классический способ: 2,5 часа

Снимите с банки бумажную этикетку. Поместите в кастрюлю с холодной водой, чтобы уровень воды был на 2–3 см выше банки. Поставьте на средний огонь, доведите до слабого кипения, убавьте и накройте крышкой. Варите 2,5 часа, подливая воду каждые 30–40 минут, чтобы банка всегда была покрыта. Снимите с огня, дайте остыть в воде (не открывайте горячую банку — опасно).

Быстрый способ: 40 минут в скороварке

Банку положите горизонтально на подставку в чашу, залейте водой выше уровня банки. Закройте крышку. Варите 30–40 минут после набора давления. Остудите в кастрюле не открывая — иначе сгущенка может «вздохнуть» и все испачкать.

Варка без банки: 15 минут

Понадобится: жаростойкая миска, кастрюля для водяной бани.

1. Выложите сгущенку в миску, поставьте на водяную баню.

2. Томите на слабом кипении, помешивая, 15–20 минут.

3. Снимите миску с бани и дайте остыть.

Как понять, что сгущенка готова?

Цвет — карамельно-коричневый, без серых или зеленых оттенков.

Аромат — сливочный, «не жженый».

Текстура — как вареная ириска, не зернистая.

При охлаждении — сохраняет форму, не растекается.

Как хранить?

Закрытая банка: до трех месяцев в холодильнике.

до трех месяцев в холодильнике. Открытая банка: перелить в стеклянную тару, накрыть, хранить до десяти дней.

С чем подавать?

хлеб, тосты, блинчики, вафли,

песочное или бисквитное печенье,

жареные бананы или груши,

творог или мягкий сыр,

мороженое, вафельные трубочки.

Лучшие рецепты с вареной сгущенкой

1. Песочный торт «Молочная девочка»

Ингредиенты:

вареная сгущенка — 1 банка

яйца — 2 штуки

мука — 160 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

сливки 33% — 300 мл

сахарная пудра — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте сгущенку, яйца, муку и разрыхлитель. Раскатайте тесто на коржи. Выпекайте пять–шесть тонких коржей при 180 °C по пять–шесть минут каждый. Взбейте сливки с пудрой до однородности, чтобы получить крем. Промажьте коржи. Дайте торту пропитаться —поместите в холодильник на три–четыре часа.

2. Шоколадный рулет со сгущенкой

Ингредиенты:

вареная сгущенка — 0,5 банки

яйца — 3 штуки

сахар — 100 г

мука — 70 г

какао — 20 г

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром до пышности. Введите муку и какао, аккуратно перемешайте. Выпекайте корж 12 минут при 180 °C. Горячий корж сверните в рулет с пергаментом. Остудите, разверните, смажьте сгущенкой и сверните снова.

3. Песочное печенье с начинкой

Ингредиенты:

вареная сгущенка — 200 г

масло — 200 г

мука — 300 г

желтки — 2 штуки

сахар — 80 г

Способ приготовления:

Замесите тесто из масла, желтков, сахара и муки. Уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте, вырежьте кружки, сделайте в них углубления. Выпекайте 12–14 минут при 180 °C. Остудите, заполните центры сгущенкой.

4. Хрустящие трубочки с кремом

Ингредиенты:

вареная сгущенка — 1 банка

вафельные листы — 4 штуки

масло — 100 г

Способ приготовления:

Взбейте масло со сгущенкой до пышности. Подогрейте листы на сковороде или в микроволновке, чтобы они стали мягкими. Смажьте каждый кремом. Сверните в трубочки. Уберите в холодильник на два–три часа.

Правильно сваренная сгущенка — это плотная, ароматная масса, в которой нет кристаллов и лишней горечи. С ней можно приготовить множество простых и вкусных десертов, а порой для наслаждения достаточно просто есть ее ложкой.

Но помните, что при частом употреблении она повышает нагрузку на поджелудочную железу, способствует набору веса, может провоцировать скачки глюкозы и усиливать кариес. А людям с непереносимостью лактозы или склонностью к диабету стоит исключить ее из рациона или выбирать безлактозные и несладкие аналоги.

