Сосиски в лаваше с сыром: закуска, которая исчезает за 5 минут
Эта закуска понравится и детям, и взрослым. Готовится она быстро, а результат – золотистая корочка, расплавленный сыр и сочная сосиска внутри. Отличный вариант для завтрака или перекуса.
Ингредиенты:
- Сосиски – 8 шт.
- Лаваш – 8 полосок (по ширине сосиски)
- Сыр – 100 г, натереть на крупной терке
- Яйца – 3 шт.
- Сладкая паприка, соль, сушеные травы – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Как приготовить:
- Снимите пленку с сосисок. Нарежьте лаваш на полоски по ширине сосиски.
- На каждую полоску положите сосиску, немного сыра и сверните в плотный рулет.
- В миске взбейте яйца, добавьте паприку, соль и травы.
- Разогрейте масло на сковороде. Окуните каждый рулет в яичную смесь и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.
В итоге у вас получится снаружи хрустящий лаваш, а внутри – тянущийся расплавленный сыр и нежная сосиска.
Подробнее о том, как его приготовить рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.