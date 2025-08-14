Сосиски в лаваше с сыром: закуска, которая исчезает за 5 минут

Стелла Шмель

Эта закуска понравится и детям, и взрослым. Готовится она быстро, а результат – золотистая корочка, расплавленный сыр и сочная сосиска внутри. Отличный вариант для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

  • Сосиски – 8 шт.
  • Лаваш – 8 полосок (по ширине сосиски)
  • Сыр – 100 г, натереть на крупной терке
  • Яйца – 3 шт.
  • Сладкая паприка, соль, сушеные травы – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Как приготовить:

  1. Снимите пленку с сосисок. Нарежьте лаваш на полоски по ширине сосиски.
  2. На каждую полоску положите сосиску, немного сыра и сверните в плотный рулет.
  3. В миске взбейте яйца, добавьте паприку, соль и травы.
  4. Разогрейте масло на сковороде. Окуните каждый рулет в яичную смесь и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.

В итоге у вас получится снаружи хрустящий лаваш, а внутри – тянущийся расплавленный сыр и нежная сосиска.

Подробнее о том, как его приготовить рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.