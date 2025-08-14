Закуски, первое, второе и напитки: как вкусно питаться в Успенский пост

У православных христиан 14 августа начался Успенский пост. Он считается одним из самых строгих наравне с Великим. Пост продлится до 27 августа. Подробнее о том, какими блюдами можно разнообразить свой рацион в этот период, чтобы не нарушить правила, но вкусно питаться, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Закуски

Баклажаны с овощами

1 кг баклажанов;

600 г помидоров;

300 г моркови;

200 г шпината;

100 г салата лиственного;

200 г репчатого лука;

100 г муки;

100 г растительного масла;

зелень петрушки и укропа.

Баклажаны очистить от кожицы, нарезать кружками толщиной 1 см, посыпать мукой и обжарить в масле (половина нормы). Лук и морковь, мелко нашинкованные, слегка обжарить в оставшемся масле, добавить к ним нашинкованные листья шпината, салата, зеленый лук, зелень петрушки, помидоры, нарезанные небольшими дольками, и все тушить 10-15 минут. Полученный соус заправить солью, сахаром, раствором лимонной кислоты или уксусом, залить им обжаренные баклажаны и тушить в жарочном шкафу 10-15 минут. Подать баклажаны в холодном виде.

Салат из сельдерея и картофеля с яблоками

Понадобятся:

2-3 картофелины,

1 некрупное яблоко,

1 некрупный помидор,

2 корня сельдерея,

салатная заправка.

Очищенный сырой салатный сельдерей нашинковать соломкой. Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать ломтиками. Так же нарезать вареный картофель. Продукты перемешать, полить салатной заправкой, выложить в салатник горкой и украсить веточками сельдерея, кусочками свежих помидоров и ломтиками яблок.

Кабачки в овощном соусе

500 г помидоров;

150 г шпината;

50 г лиственного салата;

зелень петрушки, укропа;

1/2 стакана растительного масла;

100 г муки;

уксус по вкусу;

30 г сахара.

Кабачки очистить от кожицы. Нарезать кружочками или дольками, предварительно удалив сердцевину. Нарезанные кабачки обвалять в муке и обжарить в масле (половина нормы). Зеленый лук нашинковать, слегка спас-серовать в оставшемся масле и добавить к нему нашинкованные листья шпината, салата, зелень петрушки, помидоры, нарезанные небольшими дольками, и все тушить 10 минут. Листья шпината или салата можно заменить ботвой свеклы. Полученный соус заправить солью, уксусом, сахаром. Подать кабачки в холодном виде, посыпать их рубленым укропом.

Первые блюда

Грибной суп с фасолью

300-400 г шампиньонов или других свежих грибов;

3 ст. ложки фасоли;

по 1 моркови и репчатой луковице;

3 ст. ложки растительного масла;

зелень, черный молотый перец и соль по вкусу.

Фасоль замочить на ночь, затем промыть, опустить в кипяток, варить 5-6 минут, настоять 40-60 минут. Морковь натереть на терке, лук и грибы порубить. Воду с фасолью довести до кипения, опустить в нее грибы, морковь и лук, посолить по вкусу, варить 6-8 минут. Настоять 20-30 минут. При подаче на стол заправить суп растительным маслом, посыпать зеленью укропа и петрушки и черным молотым перцем.

Суп крестьянский

1 морковь;

1 петрушка;

1/4 репы;

2 головки лука;

6-8 картофелин;

1/2 кочана капусты;

2 помидора;

4 ст. ложки растительного масла;

соль, зелень укропа и петрушки, лавровый лист по вкусу.

Морковь, петрушку, репу и репчатый лук очистить, промыть, нарезать тонкими квадратиками, сложить в сотейник, добавить растительное масло и спассеровать до готовности. Капусту промыть и нарезать крупными шашками. Картофель очистить и нарезать кубиками. В кипящую воду опустить капусту, дать вскипеть, затем опустить картофель и спассерованные овощи и при медленном кипении варить 15-20 минут. В конце варки в суп положить красные помидоры, нарезанные дольками, соль, перец горошком и лавровый лист, дать закипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты. Разлить по тарелкам и посыпать мелкорубленой зеленью укропа и петрушки.

Суп картофельный с перловой крупой

1/2 стакана перловой крупы;

6-8 картофелин;

по 1/2 корня моркови и петрушки;

1 головка лука репчатого;

соль, зелень укропа и петрушки по вкусу.

Крупу перловую перебрать, промыть в теплой воде и сварить в небольшом количестве воды. В другой кастрюле в кипящую воду опустить очищенный, промытый и нарезанный дольками картофель, дать повариться 15-20 минут. Затем опустить нарезанные мелкими кубиками и спассерованные на растительном масле морковь, петрушку и репчатый лук, готовую перловую крупу с отваром, дать прокипеть 5-6 минут, заправить солью, перцем и сдвинуть кастрюлю на край плиты. При подаче на стол посыпать суп зеленью укропа и петрушки.

Борщ с фасолью

250-300 г фасоли;

1 свекла среднего размера;

300 г белокочанной капусты;

1 болгарский перец;

1-2 моркови;

1 корешок петрушки;

1-2 луковицы;

1 ст. ложка томатной пасты или 2-3 свежих помидора;

3-4 ст. ложки растительного масла;

1 ст. ложка сахара;

2 л воды;

семя укропа, хмели-сунели, зелень петрушки, укропа.

Фасоль перебрать, вымыть, замочить на 10-12 часов, сварить до готовности в той воде, в которой она вымачивалась, доведя ее до 2 литров свободного от фасоли объема. Слить фасолевый отвар и варить в нем борщ. В кипящий отвар добавить семя укропа, нашинкованную свеклу, морковь, коренья, соль и варить до слабой остаточной свекольной окраски овощного отвара. Затем добавить нашинкованную соломкой капусту и, когда борщ закипит, ввести лук, спассерованный на растительном масле с томатом-пюре или свежими помидорами. За 2-3 минуты до окончания варки заправить борщ растертым чесноком, болгарским перцем, зеленью укропа или петрушки. Хмели-сунели добавить по вкусу. Довести до кипения.

Вторые блюда

Оладьи с отварным картофелем

6-8 сырых и 2-3 отварные картофелины;

2 ст. ложки муки;

1 стакан овощного бульона,

соль, специи по вкусу,

растительное масло для жаренья.

Сырой картофель натереть на мелкой терке, отжать, отварной - пропустить через мясорубку или размять, добавить бульон, муку, соль, перец и другие специи по вкусу и все тщательно перемешать. Жарить на растительном масле, кладя по 1 ст. ложке массы на сильно разогретую сковороду. Подавать с луковым соусом.

Котлеты капустные

500 г капусты,

2 ст. ложки манной крупы,

2 ст. ложки молотых сухарей,

соль по вкусу,

3 ст. ложки растительного масла,

½ стакана воды.

Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, добавить воду, 1 ст. ложку растительного масла и тушить до полуготовности. В кипящую массу всыпать тонкой струйкой манную крупу, варить, беспрерывно помешивая, 10-15 минут, слегка охладить, посолить, размешать и охладить. Сформовать котлеты овальной формы, запанировать в сухарях, обжарить.

Грибы, тушенные в горчичном соусе

500 г свежих грибов;

2 ст. ложки растительного масла;

1-1,5 ст. ложки муки;

1 репчатая луковица;

1-1,5 стакана грибного отвара;

1-1,5 ст. ложки горчицы;

1 ст. ложка 3%-ного уксуса;

перец, соль и сахар по вкусу.

Грибы тушить в собственном соку. В масле спассеровать муку и лук, добавить бульон и специи, сахар, уксус, посолить и поперчить по вкусу и немного потушить. Тушеные грибы смешать с приготовленным соусом и тушить еще 3-5 минут.

Запеканка из картофеля и капусты

5-6 картофелин;

1 стакан бульона овощного;

1/2 кг свежей капусты;

1/2 ч. ложки укропного семени;

1 луковица;

4 ст. ложки растительного масла;

соль, специи по вкусу.

Запеканку готовят в огнеупорной глиняной или чугунной посуде, на сковороде. Перед запеканием посуду следует хорошо смазать растительным маслом и посыпать сухарями. Подать на стол в той посуде, в которой запеканка готовилась. Очищенный картофель отварить, размять, влить горячий бульон, посолить, добавить специи, всыпать семя укропа и все хорошо перемешать. Кочан капусты промыть, разрезать на несколько частей и обварить подсоленным кипятком, а затем нашинковать. В подготовленную посуду слоями уложить картофельное пюре, нашинкованный лук, капусту и снова картофельное пюре. Сверху полить маслом и запекать в духовке 10-15 минут. Подать к обеду с салатом или свежими огурцами.

Картофель отварной с ореховым соусом

16-20 картофелин;

для соуса: 10-15 грецких орехов, 10 г мякиша белого хлеба, 1/2 стакана растительного масла, 1/2 головки чеснока. Соль, уксус и зелень по вкусу.

Картофель очистить, промыть и отварить в чуть подсоленной воде, но не разваривать. Слить отвар и залить ореховым соусом. Ореховый соус: грецкие орехи очистить от скорлупы, протереть через сито или пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Мякиш белого хлеба намочить в воде или картофельном отваре, отжать, протереть через сито, соединить с орехами, добавить немного соли, растертого чеснока, размешать, переложить в керамическую посуду и, вливая тонкой струйкой растительное масло, взбивать до тех пор, пока не образуется пышная масса. Затем добавить лимонной кислоты или столового уксуса и хорошо вымешать. Картофель положить в тарелки, залить ореховым соусом и посыпать зеленью петрушки и укропа.

Рисовая каша с грибами

1 стакан риса;

1 репчатая луковица;

200 г сухих грибов;

немного растительного масла.

Сухие грибы промыть, замочить и отварить в той же воде. Отвар слить, а грибы мелко порубить. Рис хорошо промыть, залить его горячей водой и варить 10 минут, затем промыть холодной водой и залить грибным бульоном. Добавить подготовленные грибы, спассерованный на растительном масле репчатый лук и мелко нарезанную зелень укропа. Поставить в нагретую духовку и варить до готовности, часто помешивая, чтобы каша не подгорела.

Голубцы овощные

1 вилок капусты;

300 г риса или гречневой крупы;

300 г моркови;

4 луковицы;

3 ст. ложки растительного масла;

500 г помидоров или 2-3 ст. ложки томатной пасты.

Вилок капусты разобрать на листья. Капустные листья ошпарить, толстые прожилки срезать. Рис или гречневую крупу отварить, нашинковать морковь, лук мелко нарезать. Смешать компоненты друг с другом, посолить по вкусу, поперчить. Завернуть капустные листья с фаршем конвертиком, обжарить в масле. Положить в кастрюлю на капустные листья, добавить полстакана воды. Помидоры нарезать ломтиками, положить на голубцы, добавить подсоленное растительное масло. На медленном огне довести до готовности.

Напитки

Компот из груш

1/2 стакана сахара;

1 1/2 стакана воды;

цедра и сок от лимона;

3 спелые твердые груши.

Сахар залить водой, растворить, добавив в него лимонную цедру, довести до кипения. Груши вымыть, удалить кожицу, сердцевину, разрезать на четыре части и положить в кипящий раствор. Компот варить 1-3 минуты. Кастрюлю снять с огня, закрыть крышкой и оставить охлаждаться. В готовый охлажденный компот добавить несколько капель лимонного сока.

Компот из винограда

2-3 ст. ложки сахара;

1 1/2 стакана воды;

600 г крупного винограда;

немного лимонного сока.

Сахар залить водой, раствор довести до кипения. Мытый виноград положить в кипящий раствор и варить 1 минуту. Кастрюлю с компотом снять с огня, закрыть крышкой, компот оставить охлаждаться. В готовый охлажденный компот добавить несколько капель лимонного сока.

Компот из сливы

1/2 стакана сахара;

1 1/2 стакана воды;

2 шт. гвоздики;

цедра и сок лимона;

палочка корицы;

600 г слив.

Сахар залить водой. Раствор довести до кипения, добавить в него лимонную цедру, корицу, гвоздику, варить 1 минуту. Сливы вымыть, разрезать по бороздке на две половинки, удалить косточки и положить в кипящий раствор. Варить 1-2 минуты, затем кастрюлю с компотом охладить. В готовый компот добавить несколько капель лимонного сока.

Компот из брусники с яблоками

300 г брусники;

3-4 яблока;

1 1/3 стакана сахара;

5 стаканов воды.

Яблоки зимних сортов промыть, очистить, нарезать дольками, удалить из них сердцевину. Из отвара яблочной кожуры, сердцевины и сахара приготовить сироп. Сироп процедить, положить в него дольки яблок, довести его до кипения, добавить моченую бруснику и охладить.

Напиток смородиновый

1/2 л сока красной и 1/2 л сока белой смородины;

1 л воды;

50 г сахара;

2-3 ломтика лимона.

Равные части красного и белого смородинового сока соединить с охлажденной кипяченой водой, всыпать сахар, перемешать, добавить ломтики лимона и оставить на 1-2 часа.

Подробнее о правилах поста и календарь питания по дням — в материале «Вечерней Москвы».