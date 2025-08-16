Что приготовить, если нет плиты — только чайник: десять рецептов

Катерина Саломе

Отключили электричество, и перестали работать духовка с плитой? Или вы только переехали в новую квартиру, и из электроники на кухне только чайник? Эо не повод перебиваться сухими перекусами. «‎Рамблер» сделал подборку рецептов блюд, для приготовления которых понадобится только кипяток: все ингредиенты рассчитаны на две порции.

Что приготовить, если нет плиты — только чайник
1. Кускус с тунцом и кукурузой

Ингредиенты:

  • кускус быстрого приготовления — 120 г
  • вода кипящая — 160 мл
  • тунец консервированный в собственном соку — 1 банка
  • кукуруза консервированная — 3 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • сок лимона — 1 ч. л.
  • соль, перец, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Засыпьте кускус в миску, залейте кипятком, накройте на пять минут.
  2. Разрыхлите вилкой, добавьте масло и лимон.
  3. Вмешайте тунец и кукурузу, посолите, поперчите, добавь зелень.
  4. Подавайте сразу.

2. Рисовая лапша с соевым соусом и кунжутом

Ингредиенты:

  • рисовая лапша — 100 г
  • вода кипящая — 500 мл
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • кунжут — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ч. л.
  • чеснок сушеный — щепотка
  • зеленый лук — для подачи

Способ приготовления:

  1. Залейте лапшу кипятком в миске на шесть–восемь минут, слейте воду.
  2. Добавьте масло, соевый соус и чеснок, перемешайте.
  3. Посыпьте кунжутом и зеленым луком, подавайте теплой.

3. Булгур с овощами

Ингредиенты:

  • булгур быстрого приготовления — 120 г
  • вода кипящая — 200 мл
  • овощная смесь сушеная или вяленые томаты — 2 ст. л.
  • масло оливковое — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте булгур с сушеными овощами, залейте кипятком, накройте на 12 минут.
  2. Разрыхлите зерно вилкой, заправьте маслом, посолите и поперчите.
  3. Дайте постоять еще минуту и подавайте на стол.

4. Картофельные хлопья с тушенкой по-походному

Ингредиенты:

  • картофельные хлопья — 3 ст. л. с горкой
  • вода кипящая — 200 мл
  • тушенка говяжья — 2 ст. л.
  • масло сливочное — 10 г
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Засыпьте хлопья в миску, залейте кипятком, быстро размешайте.
  2. Добавьте масло и тушенку, посолите и поперчите.
  3. Накройте на две минуты и подавайте.

5. Овсянка «заливная» с сухофруктами

Ингредиенты:

  • хлопья овсяные быстрого приготовления — 4 ст. л.
  • вода кипящая — 200 мл
  • сухофрукты рубленые — 2 ст. л.
  • орехи — 1 ст. л.
  • мед или сахар — по вкусу
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Смешайте хлопья, сухофрукты и соль, залейте кипятком, накройте на пять минут.
  2. Добавьте мед или сахар, вмешайте орехи.
  3. Ешьте теплой.

6. Киноа сладкая с орехами и медом

Ингредиенты:

  • киноа белая — 120 г
  • вода кипящая — 160 мл
  • мед — 1 ст. л.
  • масло сливочное — 15 г
  • орехи рубленые — 2 ст. л.
  • изюм — 1 ст. л.
  • щепотка корицы

Способ приготовления:

  1. Залейте кашу кипятком, накройте и оставьте на пять минут.
  2. Вмешайте масло, мед, корицу, добавьте орехи и изюм.
  3. Перемешайе и подавайте в теплой миске.

7. Табуле экспресс

Ингредиенты:

  • кускус — 120 г
  • вода кипящая — 160 мл
  • помидор — 1 шт.
  • огурец — 1 шт. небольшой
  • зелень петрушки — пучок
  • сок лимона — 1 ст. л.
  • масло оливковое — 1,5 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залейте кускус кипятком и накройте.
  2. Пока он доходит, мелко порежьте овощи и зелень.
  3. Разрыхлите кускус вилкой, вмешайте овощи, добавьте лимон и масло, посолите и поперчите.
  4. Остуди пять минут и подавайте.

8. Быстрая чечевица в чашке

Ингредиенты:

  • чечевица красная быстрого приготовления — 100 г
  • вода кипящая — 250 мл
  • соль — щепотка
  • масло растительное — 1 ст. л.
  • паприка — 0,5 ч. л.
  • сушеный чеснок — щепотка

Способ приготовления:

  1. Залейте чечевицу кипятком в термокружке, накройте и оставьте на 12–15 минут.
  2. Добавьте соль, масло и специи, перемешайте.
  3. Если густо — долейте немного горячей воды.

9. Гречка с маслом и сыром

Ингредиенты:

  • гречка в пакетиках быстрого приготовления — 1 пакет
  • вода кипящая — 600 мл
  • масло сливочное — 15 г
  • сыр твердый тертый — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Опустите пакет гречки в кипяток в термокружке или миске, накройте крышкой и полотенцем на 15 минут.
  2. Достаньте пакет, высыпьте гречку, вмешайте масло и сыр, посолите.
  3. Подавайте горячей.

10. Кускус с вялеными томатами и фетой

Ингредиенты:

  • кускус — 120 г
  • вода кипящая — 160 мл
  • вяленые томаты — 2 ст. л.
  • сыр фета — 60 г
  • масло от вяленых томатов — 1 ст. л.
  • сушеный орегано — щепотка
  • перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залейте кускус кипятком, накройте.
  2. Разрыхлите вилкой, добавьте масло от томатов и орегано.
  3. Вмешайте нарезанные вяленые томаты и кубики феты, поперчите и подавайте.

Советы для хозяек

  • Посуду выбирайте с толстыми стенками, чтобы дольше держала тепло.
  • Продукты режьте мелко, так они быстрее готовятся в кипятке.
  • Используйте термокружку с крышкой — она дает лучший результат, чем открытая миска.
  • Соль добавляйте в самом конце, чтобы не пересушить ингредиенты.
  • Если блюдо кажется пресным, добавьте кислоту — сок лимона или щепотку уксуса.

С этими рецептами не страшно оказаться без электричества. Ведь горячее и сытное меню можно сделать и без плиты.

