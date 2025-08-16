Что приготовить, если нет плиты — только чайник: десять рецептов
Отключили электричество, и перестали работать духовка с плитой? Или вы только переехали в новую квартиру, и из электроники на кухне только чайник? Эо не повод перебиваться сухими перекусами. «Рамблер» сделал подборку рецептов блюд, для приготовления которых понадобится только кипяток: все ингредиенты рассчитаны на две порции.
1. Кускус с тунцом и кукурузой
Ингредиенты:
- кускус быстрого приготовления — 120 г
- вода кипящая — 160 мл
- тунец консервированный в собственном соку — 1 банка
- кукуруза консервированная — 3 ст. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- сок лимона — 1 ч. л.
- соль, перец, зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Засыпьте кускус в миску, залейте кипятком, накройте на пять минут.
- Разрыхлите вилкой, добавьте масло и лимон.
- Вмешайте тунец и кукурузу, посолите, поперчите, добавь зелень.
- Подавайте сразу.
2. Рисовая лапша с соевым соусом и кунжутом
Ингредиенты:
- рисовая лапша — 100 г
- вода кипящая — 500 мл
- соевый соус — 2 ст. л.
- кунжут — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ч. л.
- чеснок сушеный — щепотка
- зеленый лук — для подачи
Способ приготовления:
- Залейте лапшу кипятком в миске на шесть–восемь минут, слейте воду.
- Добавьте масло, соевый соус и чеснок, перемешайте.
- Посыпьте кунжутом и зеленым луком, подавайте теплой.
3. Булгур с овощами
Ингредиенты:
- булгур быстрого приготовления — 120 г
- вода кипящая — 200 мл
- овощная смесь сушеная или вяленые томаты — 2 ст. л.
- масло оливковое — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте булгур с сушеными овощами, залейте кипятком, накройте на 12 минут.
- Разрыхлите зерно вилкой, заправьте маслом, посолите и поперчите.
- Дайте постоять еще минуту и подавайте на стол.
4. Картофельные хлопья с тушенкой по-походному
Ингредиенты:
- картофельные хлопья — 3 ст. л. с горкой
- вода кипящая — 200 мл
- тушенка говяжья — 2 ст. л.
- масло сливочное — 10 г
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Засыпьте хлопья в миску, залейте кипятком, быстро размешайте.
- Добавьте масло и тушенку, посолите и поперчите.
- Накройте на две минуты и подавайте.
5. Овсянка «заливная» с сухофруктами
Ингредиенты:
- хлопья овсяные быстрого приготовления — 4 ст. л.
- вода кипящая — 200 мл
- сухофрукты рубленые — 2 ст. л.
- орехи — 1 ст. л.
- мед или сахар — по вкусу
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Смешайте хлопья, сухофрукты и соль, залейте кипятком, накройте на пять минут.
- Добавьте мед или сахар, вмешайте орехи.
- Ешьте теплой.
6. Киноа сладкая с орехами и медом
Ингредиенты:
- киноа белая — 120 г
- вода кипящая — 160 мл
- мед — 1 ст. л.
- масло сливочное — 15 г
- орехи рубленые — 2 ст. л.
- изюм — 1 ст. л.
- щепотка корицы
Способ приготовления:
- Залейте кашу кипятком, накройте и оставьте на пять минут.
- Вмешайте масло, мед, корицу, добавьте орехи и изюм.
- Перемешайе и подавайте в теплой миске.
7. Табуле экспресс
Ингредиенты:
- кускус — 120 г
- вода кипящая — 160 мл
- помидор — 1 шт.
- огурец — 1 шт. небольшой
- зелень петрушки — пучок
- сок лимона — 1 ст. л.
- масло оливковое — 1,5 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Залейте кускус кипятком и накройте.
- Пока он доходит, мелко порежьте овощи и зелень.
- Разрыхлите кускус вилкой, вмешайте овощи, добавьте лимон и масло, посолите и поперчите.
- Остуди пять минут и подавайте.
8. Быстрая чечевица в чашке
Ингредиенты:
- чечевица красная быстрого приготовления — 100 г
- вода кипящая — 250 мл
- соль — щепотка
- масло растительное — 1 ст. л.
- паприка — 0,5 ч. л.
- сушеный чеснок — щепотка
Способ приготовления:
- Залейте чечевицу кипятком в термокружке, накройте и оставьте на 12–15 минут.
- Добавьте соль, масло и специи, перемешайте.
- Если густо — долейте немного горячей воды.
9. Гречка с маслом и сыром
Ингредиенты:
- гречка в пакетиках быстрого приготовления — 1 пакет
- вода кипящая — 600 мл
- масло сливочное — 15 г
- сыр твердый тертый — 2 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Опустите пакет гречки в кипяток в термокружке или миске, накройте крышкой и полотенцем на 15 минут.
- Достаньте пакет, высыпьте гречку, вмешайте масло и сыр, посолите.
- Подавайте горячей.
10. Кускус с вялеными томатами и фетой
Ингредиенты:
- кускус — 120 г
- вода кипящая — 160 мл
- вяленые томаты — 2 ст. л.
- сыр фета — 60 г
- масло от вяленых томатов — 1 ст. л.
- сушеный орегано — щепотка
- перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Залейте кускус кипятком, накройте.
- Разрыхлите вилкой, добавьте масло от томатов и орегано.
- Вмешайте нарезанные вяленые томаты и кубики феты, поперчите и подавайте.
Советы для хозяек
- Посуду выбирайте с толстыми стенками, чтобы дольше держала тепло.
- Продукты режьте мелко, так они быстрее готовятся в кипятке.
- Используйте термокружку с крышкой — она дает лучший результат, чем открытая миска.
- Соль добавляйте в самом конце, чтобы не пересушить ингредиенты.
- Если блюдо кажется пресным, добавьте кислоту — сок лимона или щепотку уксуса.
С этими рецептами не страшно оказаться без электричества. Ведь горячее и сытное меню можно сделать и без плиты.
