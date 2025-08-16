Что приготовить, если нет плиты — только чайник

Отключили электричество, и перестали работать духовка с плитой? Или вы только переехали в новую квартиру, и из электроники на кухне только чайник? Эо не повод перебиваться сухими перекусами. «‎Рамблер» сделал подборку рецептов блюд, для приготовления которых понадобится только кипяток: все ингредиенты рассчитаны на две порции.

1. Кускус с тунцом и кукурузой

Ингредиенты:

кускус быстрого приготовления — 120 г

вода кипящая — 160 мл

тунец консервированный в собственном соку — 1 банка

кукуруза консервированная — 3 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

сок лимона — 1 ч. л.

соль, перец, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Засыпьте кускус в миску, залейте кипятком, накройте на пять минут. Разрыхлите вилкой, добавьте масло и лимон. Вмешайте тунец и кукурузу, посолите, поперчите, добавь зелень. Подавайте сразу.

2. Рисовая лапша с соевым соусом и кунжутом

Ингредиенты:

рисовая лапша — 100 г

вода кипящая — 500 мл

соевый соус — 2 ст. л.

кунжут — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ч. л.

чеснок сушеный — щепотка

зеленый лук — для подачи

Способ приготовления:

Залейте лапшу кипятком в миске на шесть–восемь минут, слейте воду. Добавьте масло, соевый соус и чеснок, перемешайте. Посыпьте кунжутом и зеленым луком, подавайте теплой.

3. Булгур с овощами

Ингредиенты:

булгур быстрого приготовления — 120 г

вода кипящая — 200 мл

овощная смесь сушеная или вяленые томаты — 2 ст. л.

масло оливковое — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте булгур с сушеными овощами, залейте кипятком, накройте на 12 минут. Разрыхлите зерно вилкой, заправьте маслом, посолите и поперчите. Дайте постоять еще минуту и подавайте на стол.

4. Картофельные хлопья с тушенкой по-походному

Ингредиенты:

картофельные хлопья — 3 ст. л. с горкой

вода кипящая — 200 мл

тушенка говяжья — 2 ст. л.

масло сливочное — 10 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Засыпьте хлопья в миску, залейте кипятком, быстро размешайте. Добавьте масло и тушенку, посолите и поперчите. Накройте на две минуты и подавайте.

5. Овсянка «заливная» с сухофруктами

Ингредиенты:

хлопья овсяные быстрого приготовления — 4 ст. л.

вода кипящая — 200 мл

сухофрукты рубленые — 2 ст. л.

орехи — 1 ст. л.

мед или сахар — по вкусу

щепотка соли

Способ приготовления:

Смешайте хлопья, сухофрукты и соль, залейте кипятком, накройте на пять минут. Добавьте мед или сахар, вмешайте орехи. Ешьте теплой.

6. Киноа сладкая с орехами и медом

Ингредиенты:

киноа белая — 120 г

вода кипящая — 160 мл

мед — 1 ст. л.

масло сливочное — 15 г

орехи рубленые — 2 ст. л.

изюм — 1 ст. л.

щепотка корицы

Способ приготовления:

Залейте кашу кипятком, накройте и оставьте на пять минут. Вмешайте масло, мед, корицу, добавьте орехи и изюм. Перемешайе и подавайте в теплой миске.

7. Табуле экспресс

Ингредиенты:

кускус — 120 г

вода кипящая — 160 мл

помидор — 1 шт.

огурец — 1 шт. небольшой

зелень петрушки — пучок

сок лимона — 1 ст. л.

масло оливковое — 1,5 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Залейте кускус кипятком и накройте. Пока он доходит, мелко порежьте овощи и зелень. Разрыхлите кускус вилкой, вмешайте овощи, добавьте лимон и масло, посолите и поперчите. Остуди пять минут и подавайте.

8. Быстрая чечевица в чашке

Ингредиенты:

чечевица красная быстрого приготовления — 100 г

вода кипящая — 250 мл

соль — щепотка

масло растительное — 1 ст. л.

паприка — 0,5 ч. л.

сушеный чеснок — щепотка

Способ приготовления:

Залейте чечевицу кипятком в термокружке, накройте и оставьте на 12–15 минут. Добавьте соль, масло и специи, перемешайте. Если густо — долейте немного горячей воды.

9. Гречка с маслом и сыром

Ингредиенты:

гречка в пакетиках быстрого приготовления — 1 пакет

вода кипящая — 600 мл

масло сливочное — 15 г

сыр твердый тертый — 2 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Опустите пакет гречки в кипяток в термокружке или миске, накройте крышкой и полотенцем на 15 минут. Достаньте пакет, высыпьте гречку, вмешайте масло и сыр, посолите. Подавайте горячей.

10. Кускус с вялеными томатами и фетой

Ингредиенты:

кускус — 120 г

вода кипящая — 160 мл

вяленые томаты — 2 ст. л.

сыр фета — 60 г

масло от вяленых томатов — 1 ст. л.

сушеный орегано — щепотка

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Залейте кускус кипятком, накройте. Разрыхлите вилкой, добавьте масло от томатов и орегано. Вмешайте нарезанные вяленые томаты и кубики феты, поперчите и подавайте.

Советы для хозяек

Посуду выбирайте с толстыми стенками, чтобы дольше держала тепло.

Продукты режьте мелко, так они быстрее готовятся в кипятке.

Используйте термокружку с крышкой — она дает лучший результат, чем открытая миска.

Соль добавляйте в самом конце, чтобы не пересушить ингредиенты.

Если блюдо кажется пресным, добавьте кислоту — сок лимона или щепотку уксуса.

С этими рецептами не страшно оказаться без электричества. Ведь горячее и сытное меню можно сделать и без плиты.

