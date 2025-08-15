В Новосибирске создали гематоген для вегетарианцев
Новосибирские ученые разработали гематоген для вегетарианцев, сохраняющий полезные свойства.
Гематоген - это известная биологически активная добавка, содержащая железо и сгущенное молоко. Полезное лакомство способствует кроветворению и повышению уровня гемоглобина в крови. В основе гематогена содержится черный пищевой альбумин, получаемый из крови животных. Поэтому вегетарианцы и не могут употреблять. Между тем, они особенно нуждаются в восполнении дефицита железа, так как питаются исключительно растительной пищей.
Ученые Новосибирского государственного аграрного университета заменили альбумин животного происхождения на растительные составляющие с повышенным содержанием железа. В состав вегетарианского гематогена входят измельченные семена кунжута и мука чечевицы.
"Задачей данного изобретения является удаление альбумина животного происхождения без потери органолептических показателей и пищевой ценности продукта, - сообщает ТАСС. - Поставленная задача достигается включением в состав гематогена измельченных семян кунжута, муки чечевицы, которые содержат железо 16 мг на 100 грамм и 11,8 мг на 100 грамм соответственно, при этом необходимо отметить, что альбумин черный пищевой содержит 18 мг/100 г", - говорится в патенте".