В Новосибирске создали гематоген для вегетарианцев

Новосибирские ученые разработали гематоген для вегетарианцев, сохраняющий полезные свойства.

Гематоген - это известная биологически активная добавка, содержащая железо и сгущенное молоко. Полезное лакомство способствует кроветворению и повышению уровня гемоглобина в крови. В основе гематогена содержится черный пищевой альбумин, получаемый из крови животных. Поэтому вегетарианцы и не могут употреблять. Между тем, они особенно нуждаются в восполнении дефицита железа, так как питаются исключительно растительной пищей.

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета заменили альбумин животного происхождения на растительные составляющие с повышенным содержанием железа. В состав вегетарианского гематогена входят измельченные семена кунжута и мука чечевицы.