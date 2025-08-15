Врач назвала лучший способ приготовить картофель

Способ приготовления картофеля может влиять на то, насколько полезным будет этот овощ, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова. Самые полезные из них специалистка назвала в беседе с aif.ru.

По словам врача, жарка картофеля во фритюре приводит к образованию канцерогенов, увеличивает окислительный стресс в организме, а также ухудшает чувствительность к инсулину и вызывает поражение сосудов. Залетова добавила, что при жарке разрушается клетчатка, что ускоряет усвоение глюкозы и увеличивает гликемический индекс готового блюда.

Более полезными способами приготовить картофель она назвала варку или запекание. Сочетать такую картошку диетолог порекомендовала с зеленью и овощами, а также с полезными жирами — например, с оливковым маслом.

Залетова подчеркнула, вареный картофель обладает невысокой калорийностью — всего 80 килокалорий на 100 граммов. Однако если добавить в него масло или молоко, калорийность значительно вырастет, уточнила врач.