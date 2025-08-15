Многие продукты с красным или розовым оттенком получают свой цвет вовсе не из ягод, а из насекомых. Этот натуральный краситель известен как кармин или Е-120, а добывают его из кошенили – маленьких жучков, обитающих на кактусах.

Технология почти не изменилась со времен XV века, когда мексиканские индейцы заметили, что из этих жучков получается стойкая красная краска. Испанцы быстро нашли ей применение, они стали окрашивать не только ткани, но и продукты. В Европе кармин ценили так высоко, что он стоил дороже золота.

Сегодня его можно встретить в мармеладе, йогуртах, колбасе и даже конфетах. Причина проста: этот краситель натуральный, безопасный и дешевле синтетических аналогов. Так что за сочный цвет клубничного десерта вполне может отвечать целая колония насекомых, собранная вручную в Латинской Америке.

