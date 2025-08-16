В последнее время на рынке алкогольной продукции появился новый тренд — безалкогольные напитки. Потребители все чаще выбирают безалкогольные варианты привычных нам алкогольных напитков. И речь идет даже не о безалкогольном пиве, которым уже никого не удивишь, — доля безалкогольного вина, например, в общем объеме винных продаж составила 3,6 процента.

Обезалкоголенные вина — это безусловный тренд. Мы фиксируем рост спроса в продажах через наш маркетплейс минимум на 20 процентов за последние полгода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — рассказывает Дарья Орлова, руководитель российского магазина, специализирующегося на продаже вина. — На больших фестивалях и винных мероприятиях мы всегда интегрируем в ассортимент безалкогольную продукцию, потому что гости о ней часто спрашивают и с интересом дегустируют. Аудитория разная, но в основном молодая: от 19 до 25 лет. Это люди, которые осознанно отказываются от употребления алкоголя, не любят его вкус или же только начинают его потреблять, но хотят начать с легких вариантов.

Спрос на такую продукцию пока еще опережает предложение — среди российских виноделов сегодня не так много производителей, которые предлагают напитки без алкоголя.

Однако радует качество и разнообразие уже существующих. Например, все чаще можно встретить полусухие или даже сухие безалкогольные вина, — рассказывает Орлова. — То, что производители двигаются в этом направлении, это позитивная динамика, поклонников у этой категории вин больше, чем у вариантов с высоким содержанием сахара.

Для производства безалкогольного вина используют вакуумную деалкоголизацию или обратный осмос.

То есть сначала винодел делает традиционное вино из винограда, а затем с помощью специального оборудования убирает из него спирт, — объясняет эксперт.

Процесс создания такого напитка довольно трудоемкий, а потому безалкогольные вина недешевы. Однако, по словам Дарьи Орловой, это ненадолго: с расширением ассортимента и ростом конкуренции цены станут более демократичными.

Теперь о пользе и вреде такого вина для здоровья. В его состав входят антиоксиданты, минералы, витамины, аминокислоты, замедляющие старение и препятствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за сниженного количества сахара напиток подходит даже страдающим от сахарного диабета.

Про безалкогольную водку впервые услышали в 2022 году — тогда в соцсетях появилось фото этикетки необычного напитка. Только вот продегустировать его не удастся: даже если попробовать провести манипуляции, с помощью которых делают безалкогольное вино, в водке останется достаточно большое количество спирта, а потому назвать ее полностью безалкогольной нельзя. Однако попытки усовершенствовать «беленькую» предпринимаются. Так, в Болгарии создали водку, не вызывающую похмелья: в ее составе — мед, молоко и прочие добавки, которые помогают организму выводить алкоголь из крови.

КСТАТИ

По закону в России безалкогольным вином называют «пищевой продукт, полученный из вина и содержащий в результате его обработки установленным способом объемную долю этилового спирта не более 0,5 процента».

КТО И ЧТО ПРОИЗВОДИТ

В нашей стране безалкогольные вина сегодня выпускают несколько производителей.

ВИНА АРПАЧИНА

Выпускает безалкогольное игристое белое вино — Arpachino Sparkling White No Alcohol. Оно создается на основе ранее изготовленных на производстве вин. В ассортименте — безалкогольные вина из «шардоне» и «каберне-совиньона».

ФАНАГОРИЯ

Выпускает безалкогольную линейку игристых вин — ZERO White и ZERO Rose. Изготавливаются из натурального виноградного сока собственного производства, который доводится до необходимой концентрации виноградной водой. Для естественного насыщения углекислотой безалкогольные напитки проходят выдержку в акратофоре, как традиционные игристые.

КУБАНЬ-ВИНО

Предприятие перепрофилируется на выпуск безалкогольных напитков — в ассортименте будут безалкогольные линейки, доля которых составит от 30 до 40 процентов объема выпуска.