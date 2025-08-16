Шарлотка, но без яблок: вариации знакомого рецепта с новыми начинками

Шарлотка, но без яблок: 3 вариации знакомого рецепта с новыми начинками
Настала пора сбора урожая яблок, а значит, вскоре на каждой кухне будут царить божественные ароматы свежеиспеченной шарлотки. Что может быть лучше для вечернего семейного чаепития? Разве что вариации шарлотки с непривычными, но не менее вкусными начинками. Шеф-повар и нутрициолог Вера Дудченко в беседе с WomanHit поделилась тремя своими фирменными рецептами. Обязательно попробуйте и сравните с классическим. Быть может, более экзотическая версия придется по душе и вам.
1. Шарлотка с лесными ягодами и ванилью
"Ягоды (малина, черника, смородина) богаты антиоксидантами и витамином С, а ваниль сделает десерт еще ярче', — объясняет эксперт
Ингредиенты:
- Яйцо — 4 шт.
- Сахар-песок — 1 стакан.
- Мука — 1 стакан (можно взять 50% цельнозерновой).
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Замороженные или свежие ягоды — 200 г.
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте муку, разрыхлитель и ваниль, аккуратно перемешайте. Добавьте ягоды и перемешайте лопаткой, стараясь не повредить ягоды. Выпекайте при 180°C 30—35 минут. Подаем теплой с греческим йогуртом. Идеальный баланс сладости и легкости!
2. Грушевая шарлотка с имбирем и корицей
Груша содержит клетчатку, а имбирь улучшает пищеварение.
Ингредиенты:
- Яйцо — 4 шт.
- Сахар — ¾ стакана.
- Мука — 1 стакан.
- Груша твердых сортов — 2 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Молотый имбирь — 1 ч. л.
- Корица ½ ч. л.
Приготовление:
Груши нарежьте тонкими дольками. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, разрыхлитель, имбирь и корицу. Смешайте с грушами и выложите тесто в форму. Выпекайте при 175°C 40 минут.
3. Шарлотка со сливами и грецкими орехами
Слива — источник клетчатки и многих витаминов, а орехи богаты омега−3.
Ингредиенты:
- Яйцо — 4 шт.
- Сахар — ¾ стакана.
- Мука — 1 стакан.
- Слива — 200 г.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Грецкий орех — ½ стакана.
- Мускатный орех — ½ ч. л.
Приготовление:
Сливу нарежьте тонкими дольками. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, разрыхлитель, мускатный орех и измельченные орехи. Смешайте со сливой и выложите тесто в форму. Выпекайте при 170°C 45 минут.