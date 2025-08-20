Блюда дешевле 500 рублей: десять рецептов

Нет ничего вкуснее домашней кухни. Но у еды, приготовленной своими руками, есть и другое преимущество — низкая стоимость. «‎Рамблер» сделал подборку рецептов блюд, цены на ингредиенты для которых не превысят 500 рублей.

© MurzikNata/iStock.com

1. Гречка с овощной поджаркой и яйцом

Ингредиенты:

гречка — 300 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

яйца — 2 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте гречку и варите до готовности в подсоленной воде, после — откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Мелко нарежьте лук и натрите морковь, обжарьте на масле до мягкости. Смешайте гречку с поджаркой, приправьте и пару минут разогревайте на слабом огне. Приготовьте из яиц глазунью и выложите ее сверху на порции каши.

2. Оладьи из кабачка с рисом

Ингредиенты:

кабачок — 1 крупный

рис отварной — 200 г

яйца — 2 шт.

мука — 2–3 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

растительное масло — 2 ст. л.

соль — по вкусу

сметана для подачи — 100 г

Способ приготовления:

Кабачок натрите и отожмите сок. Соедините с рисом, яйцами, мукой и чесноком. Посолите, перемешайте до густого теста. Выкладывайте порционно ложкой на сковороду и жарьте оладьи на разогретом масле до румяной корочки. Подавайте со сметаной.

3. Паста с томатами и сыром

© fcafotodigital/iStock.com

Ингредиенты:

макароны — 400 г

томаты резаные в банке — 400 г

чеснок — 2 зубчика

сыр твердый — 80–100 г

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите макароны до состояния аль денте и слейте воду. Разогрейте масло, быстро прогрейте чеснок, добавьте томаты и тушите восемь–десять минут, посолите. Смешайте соус с пастой, посыпьте тертым сыром и сразу подавайте.

4. Тушеная капуста с фаршем

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 800 г

фарш смешанный — 300–350 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту, лук и морковь мелко нарежьте. Обжарьте лук и морковь на масле, добавьте фарш и готовьте, разбивая лопаткой комочки. Когда мясо поменяет цвет, добавьте капусту, немного воды и томатную пасту. Посолите и тушите 25–30 минут до мягкости.

5. Рис с куриными сердечками и овощами

Ингредиенты:

рис — 300 г

сердечки куриные — 500 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Сердечки промойте и очистите. Обжарьте их с луком и морковью до румяности. Промойте рис, всыпьте в сковороду, влейте 600 мл воды, посолите. Готовьте под крышкой до впитывания жидкости, и пока рис не станет мягким. Оставьте отдохнуть на пять минут.

6. Картофельная запеканка с фаршем

© Roxiller/iStock.com

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

фарш смешанный — 300–330 г

лук — 1 шт.

молоко — 200 мл

яйцо — 1 шт.

сливочное масло — 20 г

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Сварите картофель и сделайте из него пюре, смешав с молоком и маслом, после — посолите. Обжарьте лук с фаршем до готовности, приправьте. В форму выложите слой пюре, затем фарш и снова пюре, сверху смажьте взбитым яйцом. Запекайте до легкой румяности. Дайте блюду десять минут остыть для фиксации слоев.

7. Шакшука по-домашнему

Ингредиенты:

томаты — 500 г

сладкий перец — 1 шт. или замороженная смесь — 300–400 г

яйца — 4 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

паприка — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Лук и чеснок пассеруйте на масле, добавьте перец и тушите до мягкости. Поместите в сковороду томаты, паприку и соль — доведите соус до густоты. Сделайте лунки, вбейте в них яйца, накройте крышкой и жарьте до желаемой степени готовности.

8. Перловка с грибами и луком

© Arx0nt/iStock.com

Ингредиенты:

крупа перловая — 300 г

шампиньоны — 300–400 г

лук — 2 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте перловку, отварите до готовности, слейте воду. Нарежьте грибы и лук, обжарьте до золотистого цвета и посолите. К овощам добавьте кашу, несколько минут прогревайте и подавайте на стол.

9. Овощное рагу с фасолью

Ингредиенты:

капуста — 400 г

картофель — 400 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

фасоль консервированная — 1 банка

томатная паста — 1 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте капусту, картофель, лук и морковь. с Сложите все овощи в сотейник. Влейте немного воды, добавьте томатную пасту и масло, посолите. Тушите, пока овощи не станут мягкими. В конце вмешайте фасоль и прогревайте еще три–четыре минуты.

10. Чечевичный суп с томатами

Ингредиенты:

чечевица красная — 300 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

томаты в собственном соку — 300 г

чеснок — 1 зубчик

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Лук и морковь нарежьте и пассеруйте на масле до мягкости, добавьте рубленый чеснок. Промойте чечевицу, всыпьте к овощам, влейте 1,5 л воды и варите 15–20 минут. Добавьте томаты, посолите, доведите до готовности и дайте настояться пять минут.

Дорого не всегда вкусно, и наоборот. Из бюджетных продуктов легко можно сделать богатый шведский стол. Попробуйте эти рецепты, и больше вы уже не захотите переплачивать.

Ранее мы публиковали подборку рецептов дешевых завтраков для большой семьи.