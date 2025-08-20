Блюда дешевле 500 рублей: десять рецептов
Нет ничего вкуснее домашней кухни. Но у еды, приготовленной своими руками, есть и другое преимущество — низкая стоимость. «Рамблер» сделал подборку рецептов блюд, цены на ингредиенты для которых не превысят 500 рублей.
1. Гречка с овощной поджаркой и яйцом
Ингредиенты:
- гречка — 300 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- яйца — 2 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте гречку и варите до готовности в подсоленной воде, после — откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Мелко нарежьте лук и натрите морковь, обжарьте на масле до мягкости.
- Смешайте гречку с поджаркой, приправьте и пару минут разогревайте на слабом огне.
- Приготовьте из яиц глазунью и выложите ее сверху на порции каши.
2. Оладьи из кабачка с рисом
Ингредиенты:
- кабачок — 1 крупный
- рис отварной — 200 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 2–3 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- растительное масло — 2 ст. л.
- соль — по вкусу
- сметана для подачи — 100 г
Способ приготовления:
- Кабачок натрите и отожмите сок.
- Соедините с рисом, яйцами, мукой и чесноком.
- Посолите, перемешайте до густого теста.
- Выкладывайте порционно ложкой на сковороду и жарьте оладьи на разогретом масле до румяной корочки.
- Подавайте со сметаной.
Десять блюд из кабачков: быстро и дешево
3. Паста с томатами и сыром
© fcafotodigital/iStock.com
Ингредиенты:
- макароны — 400 г
- томаты резаные в банке — 400 г
- чеснок — 2 зубчика
- сыр твердый — 80–100 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите макароны до состояния аль денте и слейте воду.
- Разогрейте масло, быстро прогрейте чеснок, добавьте томаты и тушите восемь–десять минут, посолите.
- Смешайте соус с пастой, посыпьте тертым сыром и сразу подавайте.
4. Тушеная капуста с фаршем
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 800 г
- фарш смешанный — 300–350 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- томатная паста — 1 ст. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нашинкуйте капусту, лук и морковь мелко нарежьте.
- Обжарьте лук и морковь на масле, добавьте фарш и готовьте, разбивая лопаткой комочки.
- Когда мясо поменяет цвет, добавьте капусту, немного воды и томатную пасту.
- Посолите и тушите 25–30 минут до мягкости.
5. Рис с куриными сердечками и овощами
Ингредиенты:
- рис — 300 г
- сердечки куриные — 500 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Сердечки промойте и очистите.
- Обжарьте их с луком и морковью до румяности.
- Промойте рис, всыпьте в сковороду, влейте 600 мл воды, посолите.
- Готовьте под крышкой до впитывания жидкости, и пока рис не станет мягким.
- Оставьте отдохнуть на пять минут.
6. Картофельная запеканка с фаршем
© Roxiller/iStock.com
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг
- фарш смешанный — 300–330 г
- лук — 1 шт.
- молоко — 200 мл
- яйцо — 1 шт.
- сливочное масло — 20 г
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите картофель и сделайте из него пюре, смешав с молоком и маслом, после — посолите.
- Обжарьте лук с фаршем до готовности, приправьте.
- В форму выложите слой пюре, затем фарш и снова пюре, сверху смажьте взбитым яйцом.
- Запекайте до легкой румяности.
- Дайте блюду десять минут остыть для фиксации слоев.
7. Шакшука по-домашнему
Ингредиенты:
- томаты — 500 г
- сладкий перец — 1 шт. или замороженная смесь — 300–400 г
- яйца — 4 шт.
- лук — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- паприка — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и чеснок пассеруйте на масле, добавьте перец и тушите до мягкости.
- Поместите в сковороду томаты, паприку и соль — доведите соус до густоты.
- Сделайте лунки, вбейте в них яйца, накройте крышкой и жарьте до желаемой степени готовности.
8. Перловка с грибами и луком
© Arx0nt/iStock.com
Ингредиенты:
- крупа перловая — 300 г
- шампиньоны — 300–400 г
- лук — 2 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте перловку, отварите до готовности, слейте воду.
- Нарежьте грибы и лук, обжарьте до золотистого цвета и посолите.
- К овощам добавьте кашу, несколько минут прогревайте и подавайте на стол.
9. Овощное рагу с фасолью
Ингредиенты:
- капуста — 400 г
- картофель — 400 г
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- фасоль консервированная — 1 банка
- томатная паста — 1 ст. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте капусту, картофель, лук и морковь. с
- Сложите все овощи в сотейник.
- Влейте немного воды, добавьте томатную пасту и масло, посолите.
- Тушите, пока овощи не станут мягкими.
- В конце вмешайте фасоль и прогревайте еще три–четыре минуты.
10. Чечевичный суп с томатами
Ингредиенты:
- чечевица красная — 300 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- томаты в собственном соку — 300 г
- чеснок — 1 зубчик
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и морковь нарежьте и пассеруйте на масле до мягкости, добавьте рубленый чеснок.
- Промойте чечевицу, всыпьте к овощам, влейте 1,5 л воды и варите 15–20 минут.
- Добавьте томаты, посолите, доведите до готовности и дайте настояться пять минут.
Дорого не всегда вкусно, и наоборот. Из бюджетных продуктов легко можно сделать богатый шведский стол. Попробуйте эти рецепты, и больше вы уже не захотите переплачивать.
Ранее мы публиковали подборку рецептов дешевых завтраков для большой семьи.