Блюда дешевле 500 рублей: десять рецептов

Катерина Саломе

Нет ничего вкуснее домашней кухни. Но у еды, приготовленной своими руками, есть и другое преимущество — низкая стоимость. «‎Рамблер» сделал подборку рецептов блюд, цены на ингредиенты для которых не превысят 500 рублей.

Блюда дешевле 500 рублей: десять рецептов
© MurzikNata/iStock.com

1. Гречка с овощной поджаркой и яйцом

Ингредиенты:

  • гречка — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте гречку и варите до готовности в подсоленной воде, после — откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Мелко нарежьте лук и натрите морковь, обжарьте на масле до мягкости.
  3. Смешайте гречку с поджаркой, приправьте и пару минут разогревайте на слабом огне.
  4. Приготовьте из яиц глазунью и выложите ее сверху на порции каши.

2. Оладьи из кабачка с рисом

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 крупный
  • рис отварной — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 2–3 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • сметана для подачи — 100 г

Способ приготовления:

  1. Кабачок натрите и отожмите сок.
  2. Соедините с рисом, яйцами, мукой и чесноком.
  3. Посолите, перемешайте до густого теста.
  4. Выкладывайте порционно ложкой на сковороду и жарьте оладьи на разогретом масле до румяной корочки.
  5. Подавайте со сметаной.

Десять блюд из кабачков: быстро и дешево

3. Паста с томатами и сыром

© fcafotodigital/iStock.com

Ингредиенты:

  • макароны — 400 г
  • томаты резаные в банке — 400 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • сыр твердый — 80–100 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите макароны до состояния аль денте и слейте воду.
  2. Разогрейте масло, быстро прогрейте чеснок, добавьте томаты и тушите восемь–десять минут, посолите.
  3. Смешайте соус с пастой, посыпьте тертым сыром и сразу подавайте.

4. Тушеная капуста с фаршем

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 800 г
  • фарш смешанный — 300–350 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нашинкуйте капусту, лук и морковь мелко нарежьте.
  2. Обжарьте лук и морковь на масле, добавьте фарш и готовьте, разбивая лопаткой комочки.
  3. Когда мясо поменяет цвет, добавьте капусту, немного воды и томатную пасту.
  4. Посолите и тушите 25–30 минут до мягкости.

5. Рис с куриными сердечками и овощами

Ингредиенты:

  • рис — 300 г
  • сердечки куриные — 500 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сердечки промойте и очистите.
  2. Обжарьте их с луком и морковью до румяности.
  3. Промойте рис, всыпьте в сковороду, влейте 600 мл воды, посолите.
  4. Готовьте под крышкой до впитывания жидкости, и пока рис не станет мягким.
  5. Оставьте отдохнуть на пять минут.

6. Картофельная запеканка с фаршем

© Roxiller/iStock.com

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг
  • фарш смешанный — 300–330 г
  • лук — 1 шт.
  • молоко — 200 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • сливочное масло — 20 г
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите картофель и сделайте из него пюре, смешав с молоком и маслом, после — посолите.
  2. Обжарьте лук с фаршем до готовности, приправьте.
  3. В форму выложите слой пюре, затем фарш и снова пюре, сверху смажьте взбитым яйцом.
  4. Запекайте до легкой румяности.
  5. Дайте блюду десять минут остыть для фиксации слоев.

7. Шакшука по-домашнему

Ингредиенты:

  • томаты — 500 г
  • сладкий перец — 1 шт. или замороженная смесь — 300–400 г
  • яйца — 4 шт.
  • лук — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • паприка — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок пассеруйте на масле, добавьте перец и тушите до мягкости.
  2. Поместите в сковороду томаты, паприку и соль — доведите соус до густоты.
  3. Сделайте лунки, вбейте в них яйца, накройте крышкой и жарьте до желаемой степени готовности.

8. Перловка с грибами и луком

© Arx0nt/iStock.com

Ингредиенты:

  • крупа перловая — 300 г
  • шампиньоны — 300–400 г
  • лук — 2 шт.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте перловку, отварите до готовности, слейте воду.
  2. Нарежьте грибы и лук, обжарьте до золотистого цвета и посолите.
  3. К овощам добавьте кашу, несколько минут прогревайте и подавайте на стол.

9. Овощное рагу с фасолью

Ингредиенты:

  • капуста — 400 г
  • картофель — 400 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • фасоль консервированная — 1 банка
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте капусту, картофель, лук и морковь. с
  2. Сложите все овощи в сотейник.
  3. Влейте немного воды, добавьте томатную пасту и масло, посолите.
  4. Тушите, пока овощи не станут мягкими.
  5. В конце вмешайте фасоль и прогревайте еще три–четыре минуты.

10. Чечевичный суп с томатами

Ингредиенты:

  • чечевица красная — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • томаты в собственном соку — 300 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь нарежьте и пассеруйте на масле до мягкости, добавьте рубленый чеснок.
  2. Промойте чечевицу, всыпьте к овощам, влейте 1,5 л воды и варите 15–20 минут.
  3. Добавьте томаты, посолите, доведите до готовности и дайте настояться пять минут.

Дорого не всегда вкусно, и наоборот. Из бюджетных продуктов легко можно сделать богатый шведский стол. Попробуйте эти рецепты, и больше вы уже не захотите переплачивать.

Ранее мы публиковали подборку рецептов дешевых завтраков для большой семьи.