Названы продукты, с которыми нельзя сочетать хумус

Профессор Чарльз Спенс раскритиковал способ подачи хумуса с сырыми овощами. По словам эксперта по гастрофизике из Оксфорда, из-за их формы соус часто капает, а текстура не создаёт нужного контраста.

© Чемпионат.com

Лучше всего выбирать чипсы, кукурузные лепёшки или тортильи. Они удерживают хумус и дают идеальный хруст, объяснил ученый.

Профессор Чарльз Спенс также раскрыл секрет идеального сочетания с хумусом: острые треугольные чипсы усиливают вкус закуски, а округлые делают его мягче.

Также эксперт высмеял моду есть хумус с питой (плоская, круглая, пресная лепёшка, популярная в Средиземноморье и на Ближнем Востоке). По его словам, эти два продукта не сочетаются.