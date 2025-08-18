Гастроэнтеролог рассказал, как сохранить еду, упавшую на пол

Их надо обработать спиртовым антисептиком, салициловой кислотой или яблочным уксусом.

© unsplash

Однако, если поверхность сильно загрязнена, это «не поможет», отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-терапевт Никита Харлов.

«Представьте, что вы только что пол помыли, да ещё и с антисептиком. И вот на этот пол уронили куски сыра, например. Ну, подняли их, ещё раз можно протереть каким-то антисептиком на спирту или на салициловой кислоте, даже яблочным уксусом протереть, и проблем не будет. Можно и помыть просто, конечно, вода, может, что-то и смоет, но она бактерии не убивает. Но никто не говорит, что надо прям окунуть сыр в яблочный уксус полностью. А если уронили на какой-то пол, который давно не убирали, то там, конечно, микробное число гораздо больше, и тут уже ничего не поможет».

