Снимайте верхние листья: эксперт рассказал, что можно найти в капусте

Самый распространённый вид капусты — белокочанная. Перед употреблением овощ нуждается в тщательной промывке и удалении верхних листьев. Почему важно снимать не только повреждённый слой, «Клопс» рассказала врач-терапевт, паразитолог Анна Цуканова.

Убирать верхние листья с капусты необходимо как минимум по четырём причинам, пояснила доктор. Во-первых, это избавление от грязи, которая скапливается на поверхности, провоцируя появление плесени и гнили. Подобная чистка помогает продлить срок хранения кочана.

Во-вторых, «раздеть» овощ важно для эпидемиологической безопасности. На листьях могут быть остатки пестицидов и других вредных веществ, которые используются во время выращивания растений для защиты от болезней и вредителей.

«По поверхности капусты ползают насекомые и личинки, которые являются переносчиками различных заболеваний», — добавила паразитолог.

Кроме того, на листьях может находиться кишечная палочка и сальмонелла. А это — риск подхватить острую кишечную инфекцию. Велика вероятность встретить и вирусы, бактерии и чёрную плесень, которые поражают бронхолёгочную систему, отметила врач.

Если капуста хранилась на складе, где живут мыши и крысы, на неё могли попасть их экскременты, которые тоже опасны. Грызуны переносят иерсиниоз, сальмонеллёз, туляремию, геморрагическую лихорадку и лептоспироз.

Чтобы свести риск для здоровья к минимуму, овощи рекомендуется не только промывать.