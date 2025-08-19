Кабачковый парадокс: почему полезный продукт может стать опасным и что с ним делать

История и плюсы кабачков История кабачка начинается в Мексике. Местные жители долгое время употребляли в пищу только его семечки, а сам овощ (который, кстати, с точки зрения ботаники является ягодой) впервые начали использовать итальянцы лишь в XVIII веке. Сегодня существует множество разновидностей кабачков – от классических зеленых и желтых до экзотических белых и почти черных. Например, желтые сорта слаще обычных, а цукини можно есть даже сырыми. Интересно, что патиссоны и некоторые виды перцев – их дальние родственники. Полезные свойства кабачка На 95 % состоит из воды, что делает его идеальным продуктом для диеты. Гипоаллергенен, подходит даже для детского питания. Низкокалорийный – всего 24 ккал на 100 граммов. Содержит калий, магний, фосфор и кальций, полезные для сердца и сосудов. Обладает мочегонным и желчегонным действием, помогает при отеках. Кому противопоказаны кабачки Несмотря на всю пользу, кабачки могут быть опасны. В частности, их нельзя замораживать. При заморозке они теряют полезные свойства, превращаясь в бесполезную клетчатку. Кроме того, кабачки не рекомендуются при: гастрите и язве (грубая клетчатка раздражает слизистую); болезнях почек в стадии обострения (из-за мочегонного эффекта); индивидуальной непереносимости. Оптимальная норма потребления – 200–300 граммов в день. Что делать с избытком кабачков Август – сезон кабачков, и часто их оказывается так много, что они буквально «атакуют» холодильники. Но вместо того чтобы раздавать урожай соседям, можно приготовить из них что-то необычное. 1. Из кабачка в ананас Кабачок можно превратить в ананас. Ингредиенты: 2,5 кг кабачков. 10 ст. л. сахара. 1 л ананасового сока. 2 ч. л. лимонной кислоты. Приготовление Очистить кабачки, нарезать кубиками.В кастрюлю влить сок, добавить сахар и лимонную кислоту, довести до кипения.Добавить кабачки, варить 20 минут.Разложить по стерилизованным банкам и закатать.По вкусу заготовка напоминает ананасы – отличная альтернатива магазинным консервам. 2. Пицца из кабачков Ингредиенты 2 кабачка (натереть, отжать сок); 1 яйцо; 3–4 ст. л. муки; начинка (помидоры, перец, ветчина, сыр). Приготовление Смешать кабачки, яйцо и муку.Выложить массу на противень, сверху добавить начинку.Посыпать сыром, запекать 20 минут при 180 °C. 3. Антивозрастная маска Кабачки можно не только есть, но и использовать в косметологии. Рецепт маски: 1 ст. л. кабачкового сока; 1 желток. Смешать, нанести на лицо на 15–20 минут. Эффект – увлажнение и сокращение мелких морщин. Кроме того, кабачки можно приготовить с чесноком и майонезом. Такие кабачки хороши и как самостоятельное блюдо, и в комбинации с любым гарниром, например отварной гречкой или картофельным пюре. Кабачки можно запекать в духовке, делать из них намазки, добавлять в тесто для блинов или пончиков, а также мариновать. Есть еще одно интересное вегетарианское блюдо из кабачков. Визуально оно похоже на настоящую пасту, но на самом деле кабачки нарезаются в виде длинной лапши, обжариваются с чесноком и специями, в конце добавляется сыр, и в итоге овощная паста аппетитно выглядит и имеет достойные вкусовые качества. Такая паста идеально разнообразит диетическое меню и украсит собой вегетарианский рацион. Набор специй можно подобрать по своему вкусу. Рекомендуем также прочитать на «ФедералПресс» о том, куда девать кабачки в августе и какие блюда из них готовить. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин