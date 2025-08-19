Как дольше сохранить кабачки?

Для того, чтобы кабачки дольше сохраняли свежесть, вкус и полезные качества, их следует правильно хранить. Каким правилам нужно следовать – рассказала Елена Спеценко, директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

© Сибмеда

По словам эксперта, срок хранения кабачков напрямую зависит от условий, в которые их помещают. Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами оптимально употребить в пищу в течение одной-двух недель. Они лучше всего подходят для быстрой готовки, и даже в холодильнике долго не хранятся. Зрелые плоды с более крепкой кожурой могут храниться значительно дольше – до четырех-пяти месяцев в подходящих условиях.

Важно учитывать температуру и влажность. Оптимальные условия хранения кабачков – прохладное, проветриваемое помещение с температурой +4 - +10°C и влажностью порядка 75%. Хорошо подойдут погреб или утепленный балкон.

В холодильник кабачки лучше класть в отсек для овощей, предварительно завернув их в бумагу или перфорированный пакет, чтобы не скапливался конденсат. Мыть кабачки перед хранением не нужно – достаточно протереть от грязи сухой тканью.

Перезревшие или поврежденные плоды лучше готовить или перерабатывать сразу, не отправляя на хранение. Такие овощи долго не пролежат и могут испортить «здоровые» плоды.

При желании заморозить кабачки, их следует сначала нарезать кубиками или кусочками и слегка бланшировать – так лучше сохранится их текстура и вкус. В морозилке такие заготовки могут храниться до года.