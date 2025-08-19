Готовая еда пользуется все большим спросом у россиян

27 процентов россиян покупают готовую еду раз в неделю, а 5 процентов почти всегда питаются только ей, свидетельствуют данные исследования, проведенного Роскачеством. Пищевые привычки россиян трансформируются, потребность в готовых блюдах возрастает: такая тенденция наблюдается на протяжении последних лет. Чтобы выяснить, как создают готовую еду, корреспондент «ВМ» посетила одно из столичных производств.

Качество в приоритете

На синюю конвейерную ленту ложится лист лаваша. Пока он едет вперед, щипцами на него поочередно выкладывают кусочки курицы, салат и овощи, а ложками добавляют и размазывают соус. Спустя метров пять наполненный начинкой лаваш снимают с конвейера, скручивают в ролл, разрезают пополам — не совсем ровно, а слегка наискось — и кладут в пластиковую упаковку. Теперь-то этот товар можно узнать: вы наверняка видели его, например, в магазинах торговой сети «Пятерочка». В небольшой пачке лежат два ролла, скошенный срез которых демонстрирует начинку: даже читать этикетку не надо.

Это одно из предприятий, которое готовит блюда для собственной торговой марки «Пятерочки» — «Пятерочки Кафе». Все производственные цеха — в каждом работают с разной едой — поделены на «грязную» и «чистую» зоны. Чтобы попасть в последнюю, сотрудники снимают все украшения, тщательно моют и дезинфицируют руки, после чего надевают специальные одноразовые халаты, шапочки, маски, перчатки. Их они меняют каждые два часа. Процедуру мытья и дезинфекции также проходят все овощи, вакуумные упаковки и консервные банки, в которых привозят продукты. Кроме того, некоторые из них на месте проходят проверку на качество. Например, рыба для роллов: ее просвечивают с помощью специального устройства. Если вдруг в мясе находят паразитов, его утилизируют. В готовый продукт попадают только качественные и безопасные ингредиенты. Выбором поставщика-партнера и регулярной проверкой качества производственного процесса готовой еды для «Пятерочки» занимается Х5.

У каждого сотрудника своя задача. Она обычно маленькая и не меняется на протяжении всей смены. Например, рабочий может только срезать листья с помидоров, только класть соус на лаваш или только жарить хлеб. Но со стороны работа всего цеха выглядит, как четкий и отлаженныйчасовой механизм: маленькие действия происходят в определенном ритме, одно за другим. И благодаря этому два небольших ролла со скошенным срезом оказываются в пластиковой упаковке. Сегодня же вечером их отвезут в магазин.

В моде — перекус набегу

В столице готовая еда находится в фокусе продаж, отмечает директор по развитию новых проектов торговой сети «Пятерочка» Олег Суковатов. Она пользуется спросом для завтрака: такие данные приводит в своем исследовании российский холдинг, изучающий трансформацию потребительского и розничного рынка. Согласно им, чаще всего россияне едят утром выпечку, блинчики или панкейки и кофе. А вот в остальное время, самые ходовые товары — это салаты, основные блюда и перекусы: их выбирают 58, 45 и 41 процент россиян соответственно. Об этом свидетельствуют исследования Роскачества.

— От года к году продажи готовой еды в Москве растут на 30 процентов. Доля готовых блюд в розничной торговле составляет 3,5 процента по итогам 2024 года — то есть около 5,8 триллиона рублей. И это не предел: по прогнозам аналитиков, в этом году продажи могут вырасти до 4,5 процента, — отмечает Суковатов.

Рост спроса на готовую еду легко объяснить: темп жизни постоянно повышается, люди стремятся к здоровому образу жизни, хотят получать сбалансированное питание, не тратя время на готовку.

— Кстати, летом продажи этой категории товаров слегка проседают: студенты и школьники разъезжаются из города. Но осенью, с началом учебного года, показатели вновь устремляются вверх, — отмечает Олег Суковатов, подчеркивая, что в основном готовую еду покупает молодежь.

Адаптация под клиента

Все чаще на полках в магазине торговой сети можно увидеть готовые блюда, для употребления которых не нужны столовые приборы. Упомянутые выше роллы, шаурма, японские онигири, бутерброды и сэндвичи — все эти продукты можно есть руками в любом месте: по пути в университет, в школьном коридоре или в такси, которое везет человека в офис. Ускоряющийся темп жизни вынуждает людей есть набегу. И производители подстраиваются под эту тенденцию, предлагая качественную еду, удобную для быстрого перекуса.

Впрочем, москвичи хотят также иметь возможность остановиться и где-то посидеть, чтобы пообедать. Так что все чаще в магазинах упомянутой торговой сети можно встретить зону со столом, стульями и микроволновой. Что удобно: можно поесть, как говориться, не отходя от кассы.