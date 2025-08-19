Диетолог объяснила, почему не стоит покупать идеально ровные яблоки

Яблоки со сморщенной, имеющей даже небольшие признаки гниения кожурой покупать не стоит, также как и идеальные по форме плоды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас. По мнению врача, в сезон лучше покупать яблоки, которые выращены сравнительно недалеко, хотя бы в соседних областях, так как чем дольше фрукты везут и хранят, тем меньше витаминов в них остается.

"Не советую приобретать яблоки, которые имеют идеальную форму и все как один к одному. Чтобы добиться такой красоты, часто требуется обработка химическими веществами. Поэтому неровные, даже корявые яблоки обычно самые полезные".

При этом кожура свежего яблока должна быть упругой, не сморщенной и без каких-либо, даже небольших, признаков гниения, добавила эксперт.

"Что касается цвета, то рекомендую придерживаться разнообразия: брать и красные, и желтые, и зеленые. В яблоках достаточно много различных антиоксидантов, содержание которых варьируется в зависимости от цвета", – пояснила Соломатина.

Однако врач посоветовала не забывать, что красные плоды могут вызывать аллергию. А зеленые, будучи кислыми, больше раздражают желудочно-кишечный тракт за счет высокого содержания органических кислот. Поэтому людям с гастритом или язвой их лучше не есть.

"В целом, тем, у кого есть заболевания ЖКТ, яблоки лучше употреблять в запеченном виде. В свежих много нерастворимой клетчатки, которая буквально делает пилинг кишечника. С одной стороны, это полезно. Но если поверхность уже повреждена, это будет вызывать боль и усиливать воспаление".

Также надо учитывать, что яблоки у одних могут подавлять аппетит, а у других еще больше его разжигать. Все это очень индивидуально, и надо внимательно следить за своей реакцией, отметила Соломатина.

Эксперт также добавила, что семечки яблок есть можно, однако пользы от этого не будет. А вот с кожурой нужно быть осторожными: она полезна только в том случае, если яблоки были выращены в собственном саду. В свою очередь, на кожуре покупных плодов могут быть пестициды и парафин, которыми обрабатывают фрукты, чтобы они долго не портились. Особенно это опасно для пожилых и детей со слабым иммунитетом.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала в периоды магнитных бурь добавлять в рацион ягоды темного цвета, такие как черный крыжовник, черника, ежевика и вишня. Она отметила, что все они богаты антиоксидантами, которые на клеточном уровне защищают организм от различных сердечно-сосудистых проблем и имеют мягкий успокоительный эффект.