Если вы устали от привычных летних салатов, попробуйте неожиданное сочетание сладкого арбуза и соленой феты. Это не классический салат, а скорее закуска для жаркого дня, которая удивит балансом вкусов.

Нарежьте арбуз крупными кусками, посыпьте тертой фетой, добавьте немного лимонной цедры и сбрызните свежим лимонным соком и оливковым маслом. При желании можно дополнить мятой – она отлично освежит вкус.

Рецепт простого салата из редьки для крепкого иммунитета

Такое блюдо не получится съесть в большом количестве, но попробовать его хотя бы раз определенно стоит.

Подробнее о том, как приготовить такую закуску, рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.