Как сохранить урожай яблок на зиму без гнили и плесени

Сохранить яблоки до зимы реально. Нужно действовать последовательно и учитывать некоторые детали, о которых в этой статье расскажет «‎Рамблер».

© Снежана Кудрявцева/iStock.com

Как подготовить яблоки к закладке?

Срывайте урожай в сухую погоду, когда сошла роса. Снимайте с ветки вместе с плодоножкой, поворотом, без рывков. Плоды не мойте и не полируйте — естественный налет на кожуре защищает от пересыхания и инфекции. Если помыть перед закладкой, уже через две недели появится плесень. Не складывайте яблоки горкой в ведро, чтобы не помялся нижний слой. Дайте урожаю полежать два–три дня в тени при умеренно прохладной температуре. За это время поверхность подсохнет, а разница между улицей и местом хранения станет меньше. Затем отсортируйте еще раз при хорошем свете. Целые плоды сложите отдельно, сомнительные сразу пустите в переработку. Разделите яблоки по сортам и размеру. Крупные обычно лежат меньше, мелкие — дольше. Ящики вымойте содой или уксусом и высушите. Дно застелите бумагой. Укладывайте в один–два слоя, можно проложить тонкой бумагой между плодами. Каждый плод отдельно заворачивать не обязательно, но лучше это сделать, чтобы в случае болезни одно яблоко не заразило соседние.

Где хранить, если нет подвала?

Хорошей альтернативой считается прохладная кладовая у входной двери. Температура там обычно ровнее, чем в комнатах. Можно использовать утепленную лоджию, но без минусовой температуры.

Ящики с яблоками держите в тени и прикрывайте картоном от солнца. Ночью проверяйте, чтобы температура не уходила ниже нуля.

Подойдут и нижние полки холодильника. Складывайте яблоки в бумажные пакеты с несколькими проколами. Учитывайте, что плотно закрывать полиэтиленом нельзя, иначе образуется конденсат.

Как поддерживать нужную влажность и температуру?

Яблокам требуется прохлада и влажный воздух. Лучше всего, когда температура держится около нуля — до плюс четырех градусов, а влажность высокая, близкая к девяноста процентам.

Если воздух в хранилище слишком сухой, мякоть быстро теряет влагу, и плоды заметно сморщиваются. Если воздух слишком сырой и при этом стоит без движения, на стенках и крышках появляется конденсат, а на кожуре легко вырастает плесень. Поэтому важны три условия: прохлада, достаточная влажность и движение воздуха.

Поставьте ящики на подставки, а не на бетонный пол. Оставьте зазор от стены несколько сантиметров, чтобы воздух проходил свободно. Если сухо, поставьте рядом открытую емкость с водой или уложите между рядами слегка влажную, но не мокрую бумагу. Если сыро, уберите воду, увеличьте расстояние между ящиками и чаще проветривайте помещение.

Соседство с другими продуктами

Яблоки выделяют газ, который ускоряет дозревание. Поэтому рядом с ними капуста, морковь, огурцы и зелень быстрее вянут — лучше не хранить их вместе. Картофель тоже лучше держать вдали от яблок: он тянет влагу и впитывает запахи, а газ от яблок ускоряет его прорастание. Поэтому лучшая компания яблокам — такие же яблоки того же сорта.

Частые вопросы

Можно ли чем-то обработать плоды перед хранением? В квартире этого не требуется. Достаточно сухой чистки и строгого отбора. Что делать с падалицей, если выглядит целой? Ее едят и перерабатывают в день сбора: сушка, пастила, пюре, варенье. В ящики для хранения не кладут. Можно ли пересыпать опилками или песком? Можно, если материал сухой и чистый. Делайте тонкий слой между рядами. Хвойные смолистые опилки дают запах, лучше взять нейтральные. Почему на кожуре появляются темные точки под кожей? Это след от холодового стресса и скачков температуры. Старайтесь не таскать ящики из холода в тепло и обратно и держать режим ровнее. Почему яблоки сморщиваются, хотя гнили нет? Воздух слишком сухой или слишком тепло. Поднимите влажность и опустите температуру ближе к нулю.

Какие сорта хранятся дольше?

Летние и раннеосенние сорта (Белый налив, Мелба, Грушовка московская) нужно есть сразу. Они не рассчитаны на месяцы хранения и быстро теряют вкус. На зиму закладывают поздние и зимние: Антоновку, Синапы, Ренеты, Айдаред, Гренни Смит. Даже у таких сортов срок зависит от качества отбора и условий хранений.

Так, при прохладе, высоком уровне влажности и удобной укладке в один–два слоя отходы снижаются в разы. В результате зимой вы откроете ящик и достаете крепкие яблоки без гнили и плесени.

