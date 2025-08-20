Сырники Высоцкой: шеф-повар Копылов оценил знаменитое на весь интернет блюдо
Программа «Едим дома» и ее ведущая Юлия Высоцкая обрели вторую волну популярности пару лет назад, когда в интернете начали активно обсуждать откровенно странные рецепты блюд: например, горелые помидоры и сырой шашлык, суп из раков с панцирями в блендере. Но, наверное, самым запоминающимся провалом Высоцкой стали горелые сырники. Недавно Высоцкая встала на защиту этого блюда и заявила, что такие сырники — самые вкусные на свете.
По ее словам, нежный творожный крем без сахара внутри и карамельная корочка снаружи делают блюдо очень вкусным. Получается, что внутри они текут, а сверху хрустят. Однако на вид они выглядят очень странно — горелые снаружи и сырые внутри. Действительно ли такие сырники, как у Высоцкой, могут быть вкусными — в материале «Вечерней Москвы».
Самые вкусные сырники на свете?
По словам шеф-повара Бориса Копылова, несмотря на неприглядный вид, не стоит ругать сырники Юлии Высоцкой.
Сырники могут быть очень вкусными, но у них отсутствует «товарный вид». Это может случиться по нескольким причинам: мало муки, перегрели сковороду, и сырники не прожарились и начали гореть. А также потому, что сковорода была плохо смазана маслом или антипригарное покрытие пришло в негодность. В любом случае для «домашнего употребления» это может быть вполне нормальным, — сказал он.
Однако для публичной демонстрации рецепта такой вид сырников может быть только с целью хайпануть, считает эксперт.
Кроме того, неудачный внешний вид сырников может быть своеобразным отсылом к тому, что Высоцкая — это обычная домохозяйка, а значит, у нее тоже что-то может подгореть или выглядеть непрезентабельно. Ведь большинство домохозяек не станут выкидывать сырники, если они у них пригорели или имеют такой вид, — объяснил Копылов.
Рецепты не только вкусных, но и красивых сырников
В свою очередь шеф-повар Андрей Котов поделился рецептом вкусных и красивых сырников.
Творог нужно тщательно процедить через мелкое сито, добавить белый и ванильный сахар, яйцо, соль и муку. Эту массу перемешиваем до однородной консистенции и охлаждаем. Потом необходимо сформировать биточки по 50 граммов и панировать в остатках муки, — рассказал он.
Ингредиенты:
- творог 18% — 500 граммов;
- мука — 50 граммов;
- сахар — 25 граммов;
- ванильный сахар — 10 граммов;
- соль — 2 грамма;
- яйцо — 1 штука.
Кроме того, собеседник «ВМ» посоветовал приготовить сырники из творога, который сделан из топленого молока.
Творог нужно протереть, добавить манку, яйцо, белый и ванильный сахар, соль и перемешать. Сформировать шарики по 50 граммов и обвалять в рисовой муке, — рассказал Котов.
Ингредиенты:
- творог 18% — 385 граммов;
- творог из топленого молока — 385 граммов;
- сахар — 15 граммов;
- соль — 2 грамма;
- яйцо — 2 штуки;
- манка — 45 граммов;
- мука рисовая — 30 граммов;
- ванильный сахар — 10 граммов.
Шеф-повар напомнил, как правильно готовить сырники, чтобы они выглядели красиво:
Сырники нужно обжарить на сковороде с добавлением подсолнечного масла с двух сторон и поставить в духовку при температуре 170 градусов на 10 минут.
Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома», сообщило в апреле издание «Страсти». Она является учредителем компаний ООО «Студия «Едим дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью 6,5 миллиона рублей.