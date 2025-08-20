Сырники Высоцкой: шеф-повар Копылов оценил знаменитое на весь интернет блюдо

Программа «Едим дома» и ее ведущая Юлия Высоцкая обрели вторую волну популярности пару лет назад, когда в интернете начали активно обсуждать откровенно странные рецепты блюд: например, горелые помидоры и сырой шашлык, суп из раков с панцирями в блендере. Но, наверное, самым запоминающимся провалом Высоцкой стали горелые сырники. Недавно Высоцкая встала на защиту этого блюда и заявила, что такие сырники — самые вкусные на свете.

© Вечерняя Москва

По ее словам, нежный творожный крем без сахара внутри и карамельная корочка снаружи делают блюдо очень вкусным. Получается, что внутри они текут, а сверху хрустят. Однако на вид они выглядят очень странно — горелые снаружи и сырые внутри. Действительно ли такие сырники, как у Высоцкой, могут быть вкусными — в материале «Вечерней Москвы».

Самые вкусные сырники на свете?

По словам шеф-повара Бориса Копылова, несмотря на неприглядный вид, не стоит ругать сырники Юлии Высоцкой.

Сырники могут быть очень вкусными, но у них отсутствует «товарный вид». Это может случиться по нескольким причинам: мало муки, перегрели сковороду, и сырники не прожарились и начали гореть. А также потому, что сковорода была плохо смазана маслом или антипригарное покрытие пришло в негодность. В любом случае для «домашнего употребления» это может быть вполне нормальным, — сказал он.

Однако для публичной демонстрации рецепта такой вид сырников может быть только с целью хайпануть, считает эксперт.

Кроме того, неудачный внешний вид сырников может быть своеобразным отсылом к тому, что Высоцкая — это обычная домохозяйка, а значит, у нее тоже что-то может подгореть или выглядеть непрезентабельно. Ведь большинство домохозяек не станут выкидывать сырники, если они у них пригорели или имеют такой вид, — объяснил Копылов.

Рецепты не только вкусных, но и красивых сырников

В свою очередь шеф-повар Андрей Котов поделился рецептом вкусных и красивых сырников.

Творог нужно тщательно процедить через мелкое сито, добавить белый и ванильный сахар, яйцо, соль и муку. Эту массу перемешиваем до однородной консистенции и охлаждаем. Потом необходимо сформировать биточки по 50 граммов и панировать в остатках муки, — рассказал он.

Ингредиенты:

творог 18% — 500 граммов;

мука — 50 граммов;

сахар — 25 граммов;

ванильный сахар — 10 граммов;

соль — 2 грамма;

яйцо — 1 штука.

Кроме того, собеседник «ВМ» посоветовал приготовить сырники из творога, который сделан из топленого молока.

Творог нужно протереть, добавить манку, яйцо, белый и ванильный сахар, соль и перемешать. Сформировать шарики по 50 граммов и обвалять в рисовой муке, — рассказал Котов.

Ингредиенты:

творог 18% — 385 граммов;

творог из топленого молока — 385 граммов;

сахар — 15 граммов;

соль — 2 грамма;

яйцо — 2 штуки;

манка — 45 граммов;

мука рисовая — 30 граммов;

ванильный сахар — 10 граммов.

Шеф-повар напомнил, как правильно готовить сырники, чтобы они выглядели красиво:

Сырники нужно обжарить на сковороде с добавлением подсолнечного масла с двух сторон и поставить в духовку при температуре 170 градусов на 10 минут.

Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома», сообщило в апреле издание «Страсти». Она является учредителем компаний ООО «Студия «Едим дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью 6,5 миллиона рублей.