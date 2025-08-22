Почему люди по всему миру решили экономить на кофе

Последний год выдался сложным для представителей кофейного бизнеса: стоимость зерен возросла из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме, а усугубили ситуацию логистические издержки и рост цен на топливо. Владельцы кофеен пытались выкрутиться из ситуации по-разному: меняли объем кофейных стаканчиков, делали акцент на альтернативных напитках, закупали более дешевое зерно. Однако рано или поздно пространство для маневра закончится, и потребителям придется столкнуться с растущими ценами, предупреждают они. Зумеры в США уже увеличили потребление растворимого кофе, а многие россияне купили кофеварки. Почему дождливое лето 2025 года может сыграть на руку кофеманам — в материале «Ленты.ру».

Торговцы и обжарщики кофе в 2025 году столкнутся с серьезными трудностями из-за уменьшения объемов производства кофейных бобов в ряде регионов, предупредило весной агентство Reuters. В марте они до минимума сократили закупки кофейных зерен на фоне их удорожания, что привело чуть ли не к полной остановке мировой торговли этим продуктом.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса арабики в декабре прошлого года поднялась до 3,48 доллара за фунт, что на 70 процентов превысило показатели 2023 года. Причиной послужили плохие погодные условия в странах-поставщиках, Бразилии и Вьетнаме. В первом регионе наблюдалась засуха, во втором — тайфуны и дожди, вызвавшие проблемы с урожаем, рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Встретившись на съезде американской Национальной ассоциации кофе, участники рынка признались, что кратное повышение стоимости фьючерсов на арабику застало их врасплох. Представитель эквадорского производителя и экспортера растворимого кофе Elcafe Ренан Чуэйри посетовал, что ему впервые не удалось продать весь товар, заготовленный к реализации к марту. Из-за резкого роста цен многие покупатели не стали делать закупки, и часть продукции оказалась не востребована.

Проблемы наблюдались и у других участников рынка. В Нидерландах и Германии отдельные ретейлеры весной отказались приобретать продукцию корпорации JDE Peet’s NV (владеет брендами Jacobs, Tassimo, Lor, Peet’s Coffee и Senseo). Это произошло из-за разногласий с производителем, планирующим поднять стоимость своей продукции в супермаркетах.

«Реальность такова, что значительное повышение цен неизбежно», — высказывался генеральный директор JDE Peet Рафаэль Оливейра.

Кофейни ищут баланс путем снижения затрат на персонал и оборудование

Для Бразилии текущий сезон стал самым засушливым с 1981 года: кофейные деревья начали засыхать из-за дефицита влаги, а усугубили ситуацию проблемы с орошением полей. Резервной системой полива оборудована лишь треть кофейных плантаций страны, и этих мощностей не хватило, чтобы компенсировать последствия засухи. В результате производство арабики в стране сократилось на 15 процентов, а робусты — на 10 процентов, сообщили в Международной организации кофе ICO (International Coffee Organization).

По итогам мая 2025 года совокупный объем поставок кофейных зерен из Бразилии в другие страны снизился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указали представители Совета экспортеров кофе латиноамериканской страны (Cecafe). За этот месяц бразильские плантаторы смогли отправить на экспорт лишь 2,963 миллиона мешков по 60 килограммов. В годовом же выражении экспорт в январе-мае просел на четыре миллиона. В этом случае возросшие цены сыграли на руку производителям, которые не только не уменьшили выручку из-за упавших объемов, но и увеличили ее почти в 1,5 раза.

Сокращения урожая кофейных бобов ожидали и во Вьетнаме. В 2024-2025 сельскохозяйственном году производство кофе в стране снизится на пять процентов и составит порядка 27 миллионов мешков, прогнозировали во Вьетнамской ассоциации кофе и какао (Vicofa). В середине марта внутренние цены на кофе в стране находились в диапазоне от 132,5 тысячи до 133,5 тысячи вьетнамских донгов за килограмм, то есть на 11 процентов выше показателей конца прошлого года.

750 метрических тонн кофе было выпито за последние три года во всем мире.

Среди других причин, приведших к удорожанию кофе, эксперты выделяют увеличение логистических издержек. Из-за геополитической нестабильности и удорожания топлива биржевые цены на кофе прибавили 20-25 процентов, что отразилось на конечной стоимости. Вдобавок в мире выросло потребление напитка: ожидается, что в 2025 году оно в очередной раз превысит производство. За последние три года в совокупности было выпито 750 метрических тонн кофе — значительно больше урожая этих лет.

Процесс адаптации к новым ценам начался не вчера, замечает директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов. Рост стоимости кофе продолжается с переменной интенсивностью уже несколько лет, а на российском рынке к глобальным причинам присоединяются еще и колебания курса доллара. Кофейни при этом стараются не повышать цены слишком резко и ищут баланс, снижая, помимо прочего, затраты на персонал и оборудование.

«Но тут запаса для маневра мало, поскольку логистика, персонал и себестоимость напитков дешевле не становятся», — заключает спикер.

Американцы перешли на растворимый кофе, россияне запаслись кофеварками

Стремясь ответить на запросы рынка, некоторые производители расходовали резервные запасы. Но несмотря на сильный прирост цен на кофе в прошлом году, в текущем году они снова выросли. Очередной исторический максимум фьючерсы на арабику пробили 13 февраля, достигнув 4,4 доллара за фунт. В результате торговцы продуктом решили закупать в Бразилии строго необходимый объем, чтобы не оказаться в минусе.

Происходящее сказалось и на бизнесе владельцев кофейных складов, расположенных около портов в США. В начале весны они были загружены в два раза меньше обычного, а многие арендаторы поспешили вернуть кофейные бункеры их владельцам, не дожидаясь окончания арендных договоров. Некоторые компании по обжарке кофе в Штатах из-за возросших цен стали сомневаться в дальнейшем успехе своего бизнеса, рассказал западному агентству неназванный участник рынка.

Отреагировали на повышение цен и рядовые покупатели. Они стали реже брать напиток в заведениях и Starbucks в Нью-Йорке сегодня просят 3,45 доллара (около 270 рублей), тогда как стоимость растворимого кофе в разы ниже — всего 0,36 доллара.

Россиян же возросшие цены подтолкнули к собственноручному приготовлению кофе. Минувшей зимой в стране почти на треть взлетел спрос на кофемашины, следует из проведенного в конце прошлого года опроса «М.Видео-Эльдорадо». Всего в 2024 году пользователи купили порядка 1,8 миллиона кофеварок, потратив на эти цели 27,4 миллиарда рублей. Аналитики зафиксировали и возросший спрос на зерновой кофе и капсулы: первый в начале 2025 года стали покупать чаще на 15,6 процента, вторые — на 9,4 процента.

Cпрос на кофе для приготовления дома действительно вырос, отметил в беседе с «Лентой.ру» Митрофанов. Продажи растут и в кофейне, которую представляет он, и у ее конкурентов. Но пока это параллельный тренд, который не отнимает доли у кофеен, замечает эксперт. Происходящее он связывает с развитием новых форматов для домашнего потребления, не требующих профессионального оборудования и дополнительных вложений. К таковым он относит дрип-пакеты, капсулы, экстракт кофе в порционных пакетиках и растворимый спешелти.

В мире развиваются стартапы по созданию клеточного и молекулярного кофе

Одними из первых использовать рост цен на кофе в свою пользу решили предприниматели. Так, жительница Коста-Рики Марсело Сайенс пять лет назад запустила стартап по производству кофе без зерен — молекулярного кофе — под названием Compound Foods. Ее идея заключалась в поиске компонентов, которые станут аналогом натурального кофе, а важным условием была возможность выращивания таких ингредиентов не в тропических регионах. В результате представители стартапа стали использовать финиковые и виноградные косточки, семена подсолнечника и рожкового дерева, цикорий.

«Около половины существующих плантаций (включая расположенные в Бразилии и Вьетнаме) через полвека могут стать непригодными для ведения хозяйства», — объясняет причину, побудившую ее начать разработки, Сайенс.

Климатические изменения сказываются на площади плантаций, влияют на качество зерен и регулярность урожая, перечисляет она. Для работы над начинанием девушке удалось привлечь инвестиции в размере 5,3 миллиона долларов.

Уже несколько лет поставками подобного кофе в торговые сети занимается и голландская компания Northern Wonder. В приготовлении напитка она использует люпин, черную смородину и нут. Пользователи, пробующие его впервые, поначалу с недоверием реагируют на кофейный аналог, но в итоге остаются полностью удовлетворены его вкусовыми качествами, констатирует соучредитель бренда Дэвид Клингем.

Мотивировать покупателей приобретать именно этот кофе производитель пытается через экологическую ответственность. Если любители бодрящего напитка заменят им всего одну чашку кофе в неделю, это сбережет гектары тропических лесов, отмечают в Northern Wonder. Приобрести такой продукт на маркетплейсе можно за 5,39 евро за 250 граммов.

Еще одна экспериментальная технология представляет собой производство кофе из клеток кофейных растений в лаборатории. В 2021 году специалисты Finnish institute VTT приступили к выращиванию кофе в пробирке, а в 2023 году они рассказали об этом широкой аудитории. В процессе не используются пестициды, экономится вода и уменьшаются выбросы углекислого газа от транспортировки. Ниже и временные затраты — на получение кофе в таких условиях уходит около месяца.

До широкого потребителя продукт пока не дошел: сначала нужно разработать каналы сбыта и придумать культуру потребления напитка, объясняют эксперты. Смогут ли производители всерьез приучить кофеманов к искусственным аналогам и доказать им, что они не только полезнее, но и вкусней, покажет время. Но чем быстрее кофейные зерна будут расти в цене, тем с большей скоростью бизнес начнет массово разрабатывать и продвигать подобные товары.

Участники рынка спрогнозировали вымывание среднего сегмента кофеен

В России рынок постепенно адаптируется к росту цен на кофейные зерна, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti. Его участники оптимизируют закупочные цепочки, занимаются поиском альтернативных поставщиков, внедряют программы лояльности и расширяют ассортимент. Увеличивается доля продаж больших порций кофе, а многие кофейни пересматривают форматы подачи.

«В ответ на удорожание кофе заведения активно расширяют ассортимент альтернативными напитками, такими как матча-латте, травяные чаи, молочные напитки и какао премиум-класса. Интерес потребителей к перечисленным напиткам растет, также набирает популярность высококачественный цикорий», — пресс-служба компании «МилФудс».

Во многих странах только начинают открывать полезную альтернативу, тогда как для российских кофеен она давно является частью стандартного меню, продолжает эту мысль Митрофанов. Матча, по его словам, перестала быть чем-то необычным уже четыре-пять лет назад, цикорий — два-три года назад. Эксперт, однако, не спешит называть эти решения бюджетными: премиальная матча может быть дороже спешелти кофе, а напитки на цикории — являться частью авторского меню с соответствующим ценником, объясняет он.

В части закупки кофе политика у кофеен разделилась, говорит директор по маркетингу. Кто-то в поисках более низких цен готов отказываться от привычных поставщиков и выбирать кофе не столь высокого качества, например, закупать более дешевые смеси с робустой. Другим же важно любыми способами сохранять качество и вкус, поскольку их снижение приведет к оттоку посетителей, привыкших к определенному уровню.

«Разрыв между двумя этими подходами заметно увеличивается. Мы ожидаем, что именно это станет трендом в ближайшее время, — прогнозирует Митрофанов. — Разграничение на бюджетный и премиальный форматы среди кофеен станет более четким, а вымывание среднего ценового сегмента продолжится».

В компании также отмечают движение в сторону упрощения и технологизации работы с кофе. Производители, к примеру, все чаще закупают кофейный экстракт — готовый кофе, который используется для приготовления холодных и горячих напитков. Cool Brew, на мощностях которой производится кофейный экстракт от компании «Сварщица Екатерина», за 2024 год произвела 210 тысяч литров экстракта, а в планах на 2025 год — уже 635 тысяч литров, делится спикер.

Во втором полугодии цены на кофе могут снизиться

В дальнейшем компании будут искать более доступные, но качественные зерна, чтобы сохранить баланс между стоимостью и качеством, полагают в «МилФудс». При условии правильной ценовой политики, качественного сервиса и грамотного распределения расходов массового ухода заведений с рынка не произойдет, уверены там. Некоторые потребители действительно могут полностью перейти на домашнее приготовление, но большая часть аудитории останется верна формату кофеен.

В компании «Сварщица Екатерина» также не видят повода для паники. Проекты, которые чувствовали себя уверенно, продолжают развиваться, постепенно корректируя цены и работая с постоянным потоком гостей.

«Заведения, которые удержались на рынке, пережив пандемию, неурожай и скачки курса доллара, уже сложно чем-то еще напугать. И уж тем более выработали устойчивость те бизнесмены, что решили запускать новые проекты на фоне всего происходящего — поневоле сравниваешь их с деревьями, пробивающимися сквозь асфальт», — приводит показательную метафору Митрофанов.

На 10-20% могут снизиться цены на кофе во втором полугодии 2025 года.

Хорошая погода в Бразилии и Вьетнаме в начале лета сделала более позитивными прогнозы аналитиков. В бразильском штате Минас-Жерайс в первой половине июня прошли обильные дожди, которые увлажнили почву и уменьшили переживания участников глобального рынка о рисках возможной засухи. По той же причине хорошим урожай кофейных плодов в июне выдался и во Вьетнаме. Погода в начале лета оказалась весьма благоприятной для кофейных деревьев, заметил председатель Ассоциации кофейных производителей Чинх Дык Минь.

Если климат не преподнесет неожиданных сюрпризов, в оставшиеся полгода цены на кофе могут снизиться на 10-20 процентов, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Стоимость арабики может опуститься ниже шести тысяч долларов, робусты — ниже трех тысяч долларов.