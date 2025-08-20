Какие грибы можно собирать уже в августе

Ученые Пермского Политеха рассказали, какие грибы можно начать собирать уже сейчас и почему грибы, собранные в августе, содержат максимум полезных веществ и меньше вредных частиц. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

Оптимальное сочетание тепла и дождей делает конец лета пиком «тихой охоты». В это время грибы не успевают перезреть и накопить токсины, но уже максимально насыщены питательными веществами.

«Сейчас в грибах особенно много белка, бета-глюканов – стимуляторов иммунной системы, и эрготионеина – антиоксиданта, замедляющего старение клеток. Минералы – селен, цинк и калий – поддерживают гормональный баланс и работу нервной системы», – рассказал Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.

По словам ученых, больше всего полезных веществ содержат микоризные виды — белые грибы, подосиновики и лисички. В их составе высокие концентрации протеина, витаминов B-комплекса и бета-глюканов. Полезными считаются и вешенки: они помогают снижать уровень холестерина.

Шампиньоны и зонтики усваиваются легче, но концентрация биоактивных соединений в них ниже. Некоторые грибы, например трутовики, проявляют лечебные свойства только после отваривания — они содержат лентинан, замедляющий рост опухолевых клеток.

Эксперты подчеркивают: главный принцип безопасного сбора — не брать грибы, в съедобности которых есть хоть малейшие сомнения.

«У ядовитых и съедобных видов часто есть двойники, отличающиеся лишь оттенком пластинок или формой ножки. Универсального признака нет, поэтому собирать нужно только хорошо знакомые виды», – объяснила Лариса Нестерова, доцент кафедры «Химия и биотехнология», кандидат биологических наук ПНИПУ.

Даже безопасные грибы могут вызвать отравление, если есть их сырыми или плохо проваренными: белки и хитин тяжело усваиваются организмом.

Симптомы обычно проявляются через 1–4 часа: резкая боль в животе, тошнота, рвота, слабость и диарея. В тяжелых случаях возможны падение давления и нарушение зрения.

«При первых признаках нужно вызвать скорую помощь, промыть желудок водой и принять сорбенты. Важно не принимать обезболивающие и препараты от рвоты — они только усилят интоксикацию», – предупредил Никита Кифель.

Специалисты советуют сохранять образцы грибов или рвотных масс: это поможет врачам быстрее подобрать антидот.