Опрос показал, как изменилось отношение к еде у россиян

Спрос на готовую еду активно растет, причем около 35-40% заказов приходится на регионы. Чаще всего такие блюда покупает молодежь в возрасте до 24 лет, популярна готовая еда и у более старшего поколения - 45-55 лет. В среднем на нормальное питание одному человеку нужно тратить около 30 тысяч рублей в месяц, хотя на деле большинство укладывается в меньшую сумму. Об этом говорится в исследовании СберМаркетинга, с которым ознакомилась "Российская газета".

Большинство участников опроса тратят на еду в среднем 18,4 тысячи рублей в месяц на одного человека. Наиболее заметные изменения в пищевом поведении происходят среди молодых людей 18-24 лет. По словам директора СберМаркетинг Елизаветы Тринич-Афанасьевой, молодое поколение находится в процессе формирования вкусов и пищевых установок.

«Когда они живут с родителями, то часто едят то, что приготовили их близкие. Когда питаются самостоятельно, то их рацион нередко бывает хаотичен и неполноценен. Это связано с низкой осведомленностью о свойствах продуктов, правилах питания, а также с тем, что состояние здоровья пока еще позволяет не заботиться о качестве пищи»‎, — объясняет эксперт.

Молодежь активно использует готовую еду и полуфабрикаты. Например, 22-летняя участница опроса призналась, что после переезда от мамы стала чаще их покупать, поскольку готовить самостоятельно ей сложнее.

«Готовую еду все чаще приобретают пользователи 18-24 лет, также она стала популярной у более старшего поколения - 45-55 лет»‎, — отмечает директор по развитию бизнеса в "Купере" Николай Бруяка.

Рост спроса на готовую еду заметен и в регионах - по данным исследования, на их долю приходится 35-40% заказов с готовой едой.

При этом у россиян есть два основных паттерна: одни регулярно заказывают готовую еду в магазинах у дома 3-4 раза в неделю, предпочитая разнообразное меню от простых салатов до выпечки. Другие чаще делают заказы у премиальных ретейлеров, отдавая предпочтение салатам и супам.

Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Татьяна Суворова связывает растущий спрос на готовую еду с трансформацией структуры семей.

«В 2024 году на три года вырос средний возраст вступления в брак - до 35 лет. Соответственно, в период с 23 лет и до вступления в брак потребитель готов к экспериментам в гастрономии»‎, — отмечает она.

Эксперт считает, что есть россияне, которые не хотят вступать в брак и не планируют детей.

«Соответственно, традиции совместных семейных завтраков, обедов и ужинов для этой категории жителей уходят в прошлое»‎, — подчеркивает Суворова.

По ее мнению, из-за этого рынок продуктов может серьезно трансформироваться - производители будут смещать производство на полуфабрикаты, маленькие порции еды, замороженную продукцию, консервы, готовые бульоны для супов, наборы для приготовления салатов.

Совершенно иная картина наблюдается среди людей старшего возраста. По данным исследования, 37% людей испытывают ностальгию по блюдам из своего прошлого, и наиболее актуально это для людей старше 35 лет. Чаще всего речь идет о еде из детства, которую подавали родители, или о блюдах, которые сами респонденты когда-то готовили.

«Молодежь формирует рацион под влиянием актуальных трендов - простота, скорость, доставка, иногда - мода на джанк-фуд и перекусы на ходу. Для старших поколений важны традиции, стабильность и привычная домашняя еда, что подчеркивает рост ностальгии по блюдам из детства у группы людей после 35 лет»‎, — комментирует к.э.н., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.

По данным исследования, в возрасте 23-35 лет люди переживают период значительных перемен - создание семьи, рождение детей, рост финансового благополучия заставляют их по-новому взглянуть на вопросы питания. Они становятся более осознанными в выборе продуктов и активно стремятся к улучшению своего рациона.

«После 35 лет приходит понимание индивидуальных потребностей организма. Люди становятся менее строгими к себе в вопросах питания, перестают зацикливаться на подсчете калорий. К 45 годам появляются первые медицинские ограничения, растет внимание к качеству продуктов»‎, — поясняет Тринич-Афанасьева.

При этом старшее поколение предпочитает готовить самостоятельно, а не пользоваться готовыми решениями, говорится в исследовании. С возрастом наблюдается снижение интереса к гастрономическим экспериментам - важными становятся не только вкусовые ощущения, но и атмосфера: сервировка стола, обстановка, компания.

Перепелкин считает, что разрыв в пищевых привычках между поколениями сохранится. По его мнению, его сокращение возможно при изменении жизненных обстоятельств: с созданием семьи, рождением детей и ростом доходов рацион молодых становится более структурированным и ответственным. Однако технологические и социальные изменения настолько динамичны, что нынешнее поколение молодых людей, скорее всего, не будет полностью повторять сценарии своих родителей.

При этом "хаотичное" питание молодежи эксперты рассматривают не только как вызов, но и как драйвер для появления новых продуктовых решений и сервисов.

«Поиск пропитания перестал быть основной целью, и молодые люди ищут простые, быстрые, многофункциональные форматы еды, проявляют максимальную готовность экспериментировать с брендами, вкусами и каналами приобретения»‎, — отмечает Перепелкин.

Рынок активно подстраивается под эти запросы: расширяется категория готовых блюд и полуфабрикатов, появляются сервисы персонализированных рационов, экспресс-доставка, приложения и точки для питания "на бегу". Перепелкин уверен, что компании, которые способны предложить гибкие, удобные и финансово доступные решения, выигрывают борьбу за молодую аудиторию и могут создать новые стандарты потребления.