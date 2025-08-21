Фаршированные перцы: необычные варианты начинок
Обычно фаршированные перцы готовят с мясом и рисом, но на самом деле вариантов куда больше. Начинки могут быть овощными, крупяными, сырными и даже сладкими. Август и начало осени — самое подходящее время для таких блюд: перцы мясистые, сладкие и ароматные, да и стоят недорого. «Рамблер» сделал подборку необычных рецептов начинок.
1. Перцы с курицей и булгуром
Ингредиенты:
- перцы сладкие — 6 шт.
- филе куриное — 400 г
- булгур — 150 г
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- масло растительное — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Булгур отварите до полуготовности.
- Лук и морковь обжарьте на масле.
- Куриное филе измельчите, соедините с булгуром и овощами.
- Добавьте специи и перемешайте.
- Перцы очистите от семян, нафаршируйте.
- Тушите в кастрюле с небольшим количеством воды около 40 минут.
2. Перцы с овощами и сыром
Ингредиенты:
- перцы сладкие — 6 шт.
- кабачок — 1 шт.
- баклажан — 1 шт.
- помидоры — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- сыр твердый — 150 г
- масло оливковое — 2 ст. л.
- соль, орегано — по вкусу
Способ приготовления:
- Все овощи, кроме перцев, нарежьте кубиками и обжарьте на масле.
- Добавьте соль и орегано, слегка остудите.
- Сыр натрите на терке и вмешайте в овощную смесь.
- Начините перцы, уложите в форму.
- Запекайте при 180 градусах около 30 минут.
Паста из кабачков — лучшая замена макаронам
3. Перцы с рыбой и рисом
Ингредиенты:
- перцы сладкие — 6 шт.
- филе белой рыбы — 400 г
- рис — 150 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- масло растительное — 2 ст. л.
- соль, зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Рис отварите до полуготовности.
- Рыбу нарежьте мелкими кусочками.
- Лук и морковь обжарьте, соедините с рисом и рыбой.
- Добавьте зелень и соль.
- Перцы наполните начинкой.
- Запекайте в духовке 35 минут при 180 градусах.
4. Перцы с грибами и гречкой
Ингредиенты:
- перцы сладкие — 6 шт.
- грибы шампиньоны — 300 г
- гречка — 150 г
- лук — 1 шт.
- масло растительное — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Гречку сварите до готовности.
- Лук и грибы обжарьте до золотистого цвета.
- Соедините гречку с грибами, добавьте специи.
- Наполните перцы.
- Запекайте под крышкой в духовке около 30 минут.
5. Перцы с творогом и зеленью
Ингредиенты:
- перцы сладкие — 6 шт.
- творог — 300 г
- зелень укропа и петрушки — по пучку
- чеснок — 2 зубчика
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Творог соедините с измельчённой зеленью и чесноком.
- Посолите и перемешайте.
- Перцы очистите и начините смесью.
- Подавать можно в свежем виде или слегка запечь в духовке.
6. Сладкие перцы с фруктами
Ингредиенты:
- перцы сладкие красные — 4 шт.
- яблоки — 2 шт.
- груши — 2 шт.
- мед — 2 ст. л.
- корица — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Фрукты нарежьте мелкими кубиками.
- Смешайте с медом и корицей.
- Наполните перцы фруктовой смесью.
- Запекайте 20 минут при 180 градусах.
Фаршированные перцы можно готовить десятками способов. Они прекрасно сочетаются с мясом, крупами, рыбой, грибами, сыром и даже фруктами. Благодаря этому блюдо каждый раз получается новым и не надоедает.
Ранее мы писали, что приготовить из лисичек и почему они лучше шампиньонов.