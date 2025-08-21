Фаршированные перцы: необычные варианты начинок

Обычно фаршированные перцы готовят с мясом и рисом, но на самом деле вариантов куда больше. Начинки могут быть овощными, крупяными, сырными и даже сладкими. Август и начало осени — самое подходящее время для таких блюд: перцы мясистые, сладкие и ароматные, да и стоят недорого. «‎Рамблер» сделал подборку необычных рецептов начинок.

1. Перцы с курицей и булгуром

Ингредиенты:

перцы сладкие — 6 шт.

филе куриное — 400 г

булгур — 150 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

масло растительное — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Булгур отварите до полуготовности. Лук и морковь обжарьте на масле. Куриное филе измельчите, соедините с булгуром и овощами. Добавьте специи и перемешайте. Перцы очистите от семян, нафаршируйте. Тушите в кастрюле с небольшим количеством воды около 40 минут.

2. Перцы с овощами и сыром

Ингредиенты:

перцы сладкие — 6 шт.

кабачок — 1 шт.

баклажан — 1 шт.

помидоры — 2 шт.

лук — 1 шт.

сыр твердый — 150 г

масло оливковое — 2 ст. л.

соль, орегано — по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи, кроме перцев, нарежьте кубиками и обжарьте на масле. Добавьте соль и орегано, слегка остудите. Сыр натрите на терке и вмешайте в овощную смесь. Начините перцы, уложите в форму. Запекайте при 180 градусах около 30 минут.

3. Перцы с рыбой и рисом

Ингредиенты:

перцы сладкие — 6 шт.

филе белой рыбы — 400 г

рис — 150 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

масло растительное — 2 ст. л.

соль, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Рис отварите до полуготовности. Рыбу нарежьте мелкими кусочками. Лук и морковь обжарьте, соедините с рисом и рыбой. Добавьте зелень и соль. Перцы наполните начинкой. Запекайте в духовке 35 минут при 180 градусах.

4. Перцы с грибами и гречкой

Ингредиенты:

перцы сладкие — 6 шт.

грибы шампиньоны — 300 г

гречка — 150 г

лук — 1 шт.

масло растительное — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Гречку сварите до готовности. Лук и грибы обжарьте до золотистого цвета. Соедините гречку с грибами, добавьте специи. Наполните перцы. Запекайте под крышкой в духовке около 30 минут.

5. Перцы с творогом и зеленью

Ингредиенты:

перцы сладкие — 6 шт.

творог — 300 г

зелень укропа и петрушки — по пучку

чеснок — 2 зубчика

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Творог соедините с измельчённой зеленью и чесноком. Посолите и перемешайте. Перцы очистите и начините смесью. Подавать можно в свежем виде или слегка запечь в духовке.

6. Сладкие перцы с фруктами

Ингредиенты:

перцы сладкие красные — 4 шт.

яблоки — 2 шт.

груши — 2 шт.

мед — 2 ст. л.

корица — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Фрукты нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с медом и корицей. Наполните перцы фруктовой смесью. Запекайте 20 минут при 180 градусах.

Фаршированные перцы можно готовить десятками способов. Они прекрасно сочетаются с мясом, крупами, рыбой, грибами, сыром и даже фруктами. Благодаря этому блюдо каждый раз получается новым и не надоедает.

