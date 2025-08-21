Фаршированные перцы: необычные варианты начинок

Катерина Саломе

Обычно фаршированные перцы готовят с мясом и рисом, но на самом деле вариантов куда больше. Начинки могут быть овощными, крупяными, сырными и даже сладкими. Август и начало осени — самое подходящее время для таких блюд: перцы мясистые, сладкие и ароматные, да и стоят недорого. «‎Рамблер» сделал подборку необычных рецептов начинок.

© Лаури Паттерсон/iStock.com

1. Перцы с курицей и булгуром

Ингредиенты:

  • перцы сладкие — 6 шт.
  • филе куриное — 400 г
  • булгур — 150 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • масло растительное — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Булгур отварите до полуготовности.
  2. Лук и морковь обжарьте на масле.
  3. Куриное филе измельчите, соедините с булгуром и овощами.
  4. Добавьте специи и перемешайте.
  5. Перцы очистите от семян, нафаршируйте.
  6. Тушите в кастрюле с небольшим количеством воды около 40 минут.

2. Перцы с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • перцы сладкие — 6 шт.
  • кабачок — 1 шт.
  • баклажан — 1 шт.
  • помидоры — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • сыр твердый — 150 г
  • масло оливковое — 2 ст. л.
  • соль, орегано — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все овощи, кроме перцев, нарежьте кубиками и обжарьте на масле.
  2. Добавьте соль и орегано, слегка остудите.
  3. Сыр натрите на терке и вмешайте в овощную смесь.
  4. Начините перцы, уложите в форму.
  5. Запекайте при 180 градусах около 30 минут.

Паста из кабачков — лучшая замена макаронам

3. Перцы с рыбой и рисом

Ингредиенты:

  • перцы сладкие — 6 шт.
  • филе белой рыбы — 400 г
  • рис — 150 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • масло растительное — 2 ст. л.
  • соль, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис отварите до полуготовности.
  2. Рыбу нарежьте мелкими кусочками.
  3. Лук и морковь обжарьте, соедините с рисом и рыбой.
  4. Добавьте зелень и соль.
  5. Перцы наполните начинкой.
  6. Запекайте в духовке 35 минут при 180 градусах.

4. Перцы с грибами и гречкой

Ингредиенты:

  • перцы сладкие — 6 шт.
  • грибы шампиньоны — 300 г
  • гречка — 150 г
  • лук — 1 шт.
  • масло растительное — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Гречку сварите до готовности.
  2. Лук и грибы обжарьте до золотистого цвета.
  3. Соедините гречку с грибами, добавьте специи.
  4. Наполните перцы.
  5. Запекайте под крышкой в духовке около 30 минут.

5. Перцы с творогом и зеленью

Ингредиенты:

  • перцы сладкие — 6 шт.
  • творог — 300 г
  • зелень укропа и петрушки — по пучку
  • чеснок — 2 зубчика
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Творог соедините с измельчённой зеленью и чесноком.
  2. Посолите и перемешайте.
  3. Перцы очистите и начините смесью.
  4. Подавать можно в свежем виде или слегка запечь в духовке.

6. Сладкие перцы с фруктами

Ингредиенты:

  • перцы сладкие красные — 4 шт.
  • яблоки — 2 шт.
  • груши — 2 шт.
  • мед — 2 ст. л.
  • корица — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Фрукты нарежьте мелкими кубиками.
  2. Смешайте с медом и корицей.
  3. Наполните перцы фруктовой смесью.
  4. Запекайте 20 минут при 180 градусах.

Фаршированные перцы можно готовить десятками способов. Они прекрасно сочетаются с мясом, крупами, рыбой, грибами, сыром и даже фруктами. Благодаря этому блюдо каждый раз получается новым и не надоедает.

