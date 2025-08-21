Эксперт рассказал, какой кофе предпочитают пенсионеры

Пряный раф с малиной и бабл-ти вошли в список популярных напитков для пенсионеров. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Гнел Амирян.

«Пенсионеры, как правило, заказывают у нас не просто кофе — их выбор падает на пряный раф с малиной или бабл-ти», — заявил эксперт.

Амирян также отметил, что клиенты 60+ не боятся пробовать новое: от авокадо-тостов до дубайского айс-мокко.

Эксперт обратил внимание, что у клиентов 60+ кардинально меняются ценности. По его словам, пенсионеры стали снимать видеообзоры в кофейнях и делиться ими в TikTok и мессенджерах.

«Вместо спокойного затухания — жадное желание пережить вторую молодость, продлить активную жизнь, наполненную ярким гастрономическим и социальным опытом. И кофейни стали для них подходящей площадкой для этой новой жизни», — заявил Амирян.

Эксперт подчеркнул, что доля пенсионеров в их кофейнях выросла на 30% за год.

«Пока зумеры массово уходят на "микропенсии", пенсионеры освоили их пользовательские сценарии и открыли для себя новую социализацию — в чашке кофе», — заключил он.

