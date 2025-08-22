Назвался груздем: интересные рецепты с грибами для всей семьи

Любители «тихой охоты» в восторге: наконец-то можно часами напролет бродить по лесу в поисках грибов. Обычно их ценят за уникальное сочетание легкости и питательности: в них мало калорий, но достаточно белка, чтобы служить достойной заменой мясу в постные дни. В грибах содержатся витамины группы B, отвечающие за нервную систему и обмен веществ, а также редкие для растительных продуктов микроэлементы — селен, медь и цинк. Благодаря высокому содержанию клетчатки они поддерживают работу кишечника и создают чувство сытости, не перегружая организм лишними калориями.

© unsplash

Особое внимание стоит уделить антиоксидантам, которыми богаты многие грибы, например, белые или шампиньоны. Эти вещества помогают снижать уровень воспаления, защищают клетки от окислительного стресса и тем самым уменьшают риск сердечно-сосудистых и возрастных заболеваний. Кроме того, грибы содержат бета-глюканы, укрепляющие иммунитет и поддерживающие устойчивость организма к инфекциям. Регулярное включение их в рацион делает питание разнообразнее и помогает заботиться о здоровье естественным образом.

А еще с ними легко экспериментировать: один и тот же гриб в сливочном соусе звучит нежно, а в пряной подливке — пикантно. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные рецепты, которые помогут раскрыть грибы по-новому.

Крем-суп из шампиньонов

Ингредиенты

Шампиньоны — 500 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Сливки 20% — 200 мл.

Сливочное масло — 30 г.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить шампиньоны, тушить до золотистой корочки. Влить сливки, посолить и поперчить, проварить несколько минут. Снять с огня и измельчить блендером до однородного крема. Подавать горячим с сухариками или зеленью.

Жюльен с грибами и курицей

Ингредиенты

Шампиньоны — 300 г.

Куриное филе — 200 г.

Лук — 1 шт.

Сметана — 200 г.

Сыр твердый — 100 г.

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 30 г.

Приготовление

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанный лук и грибы, готовить еще несколько минут. Посыпать мукой, перемешать и ввести сметану, довести до лёгкого загустения. Разложить смесь по формочкам, присыпать тертым сыром. Запекать при 180°C около 15 минут до золотистой корочки.

Салат с лесными грибами и орехами

Ингредиенты

Отварные лесные грибы — 200 г.

Листья салата — 100 г.

Грецкие орехи — 50 г.

Сыр фета — 80 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Приготовление

Листья салата вымыть и обсушить. Грибы нарезать дольками и слегка обжарить на оливковом масле. Выложить в миску листья, грибы, кусочки феты и орехи. Заправить смесью масла и уксуса. Перемешать и подать как легкий ужин или закуску.

Паста с белыми грибами в сливочном соусе

Ингредиенты

Паста тальятелле — 250 г.

Белые грибы — 200 г.

Сливки — 200 мл.

Лук-шалот — 1 шт.

Пармезан — 50 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

Пасту отварить до состояния аль денте. Лук-шалот и грибы обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Влить сливки и проварить до легкого загустения. Добавить пасту, перемешать и прогреть вместе. Подавать с тертым пармезаном и свежемолотым перцем.

Грибы, запеченные с травами

Ингредиенты

Шампиньоны или вешенки — 500 г.

Чеснок — 3 зубчика.

Розмарин — 1 веточка.

Тимьян — 1 веточка.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Грибы промыть и обсушить. В миске смешать оливковое масло с измельченным чесноком и травами. Обвалять грибы в маринаде и выложить на противень. Запекать при 200°C около 20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими как самостоятельное блюдо или гарнир.