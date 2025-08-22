Назвался груздем: интересные рецепты с грибами для всей семьи
Любители «тихой охоты» в восторге: наконец-то можно часами напролет бродить по лесу в поисках грибов. Обычно их ценят за уникальное сочетание легкости и питательности: в них мало калорий, но достаточно белка, чтобы служить достойной заменой мясу в постные дни. В грибах содержатся витамины группы B, отвечающие за нервную систему и обмен веществ, а также редкие для растительных продуктов микроэлементы — селен, медь и цинк. Благодаря высокому содержанию клетчатки они поддерживают работу кишечника и создают чувство сытости, не перегружая организм лишними калориями.
Особое внимание стоит уделить антиоксидантам, которыми богаты многие грибы, например, белые или шампиньоны. Эти вещества помогают снижать уровень воспаления, защищают клетки от окислительного стресса и тем самым уменьшают риск сердечно-сосудистых и возрастных заболеваний. Кроме того, грибы содержат бета-глюканы, укрепляющие иммунитет и поддерживающие устойчивость организма к инфекциям. Регулярное включение их в рацион делает питание разнообразнее и помогает заботиться о здоровье естественным образом.
А еще с ними легко экспериментировать: один и тот же гриб в сливочном соусе звучит нежно, а в пряной подливке — пикантно. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные рецепты, которые помогут раскрыть грибы по-новому.
Крем-суп из шампиньонов
Ингредиенты
- Шампиньоны — 500 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Сливки 20% — 200 мл.
- Сливочное масло — 30 г.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить шампиньоны, тушить до золотистой корочки. Влить сливки, посолить и поперчить, проварить несколько минут. Снять с огня и измельчить блендером до однородного крема. Подавать горячим с сухариками или зеленью.
Жюльен с грибами и курицей
Ингредиенты
- Шампиньоны — 300 г.
- Куриное филе — 200 г.
- Лук — 1 шт.
- Сметана — 200 г.
- Сыр твердый — 100 г.
- Мука — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г.
Приготовление
Куриное филе нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанный лук и грибы, готовить еще несколько минут. Посыпать мукой, перемешать и ввести сметану, довести до лёгкого загустения. Разложить смесь по формочкам, присыпать тертым сыром. Запекать при 180°C около 15 минут до золотистой корочки.
Салат с лесными грибами и орехами
Ингредиенты
- Отварные лесные грибы — 200 г.
- Листья салата — 100 г.
- Грецкие орехи — 50 г.
- Сыр фета — 80 г.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
Приготовление
Листья салата вымыть и обсушить. Грибы нарезать дольками и слегка обжарить на оливковом масле. Выложить в миску листья, грибы, кусочки феты и орехи. Заправить смесью масла и уксуса. Перемешать и подать как легкий ужин или закуску.
Паста с белыми грибами в сливочном соусе
Ингредиенты
- Паста тальятелле — 250 г.
- Белые грибы — 200 г.
- Сливки — 200 мл.
- Лук-шалот — 1 шт.
- Пармезан — 50 г.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление
Пасту отварить до состояния аль денте. Лук-шалот и грибы обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Влить сливки и проварить до легкого загустения. Добавить пасту, перемешать и прогреть вместе. Подавать с тертым пармезаном и свежемолотым перцем.
Грибы, запеченные с травами
Ингредиенты
- Шампиньоны или вешенки — 500 г.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Розмарин — 1 веточка.
- Тимьян — 1 веточка.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Грибы промыть и обсушить. В миске смешать оливковое масло с измельченным чесноком и травами. Обвалять грибы в маринаде и выложить на противень. Запекать при 200°C около 20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими как самостоятельное блюдо или гарнир.