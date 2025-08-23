Топ-6 рецептов лечо от повара

Лечо включили в недельный рацион космонавтов наряду с другими консервами и сублимированными супами. Эта закуска из томатов и болгарского перца может служить не только дополнением к блюду, но и полноценным гарниром. «Лента.ру» публикует подборку лучших рецептов лечо на зиму, которые легко повторить на домашней кухне.

Какие помидоры подходят для лечо

База для лечо — это томаты, пояснила «Ленте.ру» повар корчмы «Сало» Елена Малочкина. Для этой закуски, по ее словам, больше всего подходят мясистые сорта — у них толстые стенки, достаточно сока и мало семян. Идеальный вариант — «сливки» «Батяня», «Бычье сердце». Они дадут густую, насыщенную массу, а не воду.

Помидор должен быть упругим, ярко-красным (или желтым, если это характеристика сорта), без зеленых бочков. Если томат мягкий, с трещиной или вот-вот лопнет — лучше такой не брать. Из него лечо будет кислым и может забродить

Какой перец подходит для лечо

Болгарский перец придает блюду пикантность и яркий аромат. Елена Малочкина посоветовала обращать внимание на такие перцы:

толстостенные и тяжелые: возьмите два перца одинакового размера и выберите тот, что тяжелее, в нем больше мякоти;

сильно пахнущие: спелый перец пахнет сладко и приятно, даже через кожицу чувствуется насыщенный аромат;

с плотной, блестящей кожицей: это залог спелости овоща.

«Лучше не брать тонкостенный и легкий перец, внутри он почти пустой, будет много отходов, и в готовке он просто «расползется». И, конечно, лучше не брать мягкие и вялые экземпляры, они еще немного — и начнут портиться», — Елена Малочкина, повар.

Классическое лечо из помидоров и болгарского перца

Вкус лечо по классическому «бабушкиному» рецепту с красными помидорами и болгарским перцем считается эталонным и ассоциируется с уютной домашней кухней. Это универсальная закуска, настоящая находка к любому гарниру, овощному рагу, мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты:

помидоры мясистых сортов — 3 килограмма;

перец болгарский — 2 килограмма;

лук — 4 крупные головки;

масло виноградной косточки (можно заменить на любое растительное) — 150 миллилитров;

сахар — 80 граммов;

соль крупного помола — 3 столовые ложки;

эссенция уксусная — 10 миллилитров.

Как готовить:

томаты пробланшируйте в кипятке, аккуратно снимите кожицу, измельчите погружным блендером до состояния однородного пюре; перец очистите от семенных коробочек, нашинкуйте широкой соломкой, лук нарежьте тонкими полукольцами; томатную массу перелейте в сотейник с антипригарным покрытием, залейте масло, добавьте сахар и соль, доведите до активного кипения; опустите в кипящий соус овощную нарезку, убавьте мощность конфорки до минимума и томите лечо под крышкой полчаса; снимите крышку, влейте уксусную эссенцию, хорошо перемешайте. Погрейте массу еще пару минут и сразу же разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать.

Острое лечо с зелеными помидорами, острым перцем и чесноком

«Этот рецепт необычный, но точно запоминающийся. Зеленые томаты дают мощную кислую ноту, которую балансирует обжигающая острота перца», — отметила Елена Малочкина.

Ингредиенты:

помидоры зеленые плотные — 2 килограмма;

перец халапеньо свежий — 200 граммов;

перец болгарский красный — 1 килограмм;

чеснок молодой — 8 крупных зубчиков;

масло оливковое extra virgin — 100 миллилитров;

соль — 4 столовые ложки;

сок лайма свежевыжатый (можно заменить лимонным) — 40 миллилитров.

Как готовить:

все виды перца нарежьте тонкими кольцами, не удаляя у халапеньо внутренние перегородки для максимальной жгучести. Семена болгарского перца удалите, иначе закуска будет неприятно горчить; зеленые томаты нашинкуйте маленькими кубиками, чеснок пропустите через пресс; в глубоком воке разогрейте оливковое масло, забросьте чеснок и острый перец, добавьте соль и сахар, обжарьте пару минут, чтобы овощи начали активно отдавать ароматы и немного карамелизоваться; добавьте остальные овощи и соль, интенсивно перемешайте и тушите на сильном огне 7-10 минут; влейте сок лайма или лимона, перемешайте, прогрейте еще две минуты и быстро разложите по заранее стерилизованным банкам, закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном и укройте теплым одеялом на сутки.

Лечо с томатами и баклажанами

Баклажаны превращают лечо в сытное самостоятельное блюдо. Их пористая текстура впитывает часть томатного сока, масла и специй, лечо получается очень питательным. Его можно использовать как гарнир ко всем видам мяса.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 килограмм;

помидоры коктейльные — 1 килограмм;

перец болгарский — 700 граммов;

лук красный ялтинский — 3 крупные головки;

масло растительное — 70 миллилитров;

уксус столовый — 50 миллилитров;

сахар — 1,5 столовые ложки;

соль — 1,5 столовые ложки;

смесь перцев грубого помола — 1 чайная ложка;

зира молотая — половина чайной ложки.

Как готовить:

баклажаны нарежьте кубиками, посыпьте солью и оставьте на тридцать минут — так из них выделится горьковатый сок. Обязательно тщательно промойте; обжарьте баклажаны на растительном масле до мягкости, переложите в дуршлаг или на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла; уберите кожуру с помидоров, а у перца удалите семена. Нарежьте эти овощи произвольными дольками, а лук — тонкими полукольцами; в сотейнике соедините все овощи, добавьте специи, тушите на медленном огне сорок минут под крышкой. Нужно добиться того, чтобы овощи размякли и отдали свои соки. В итоге должен получиться густой соус с кусочками; снимите крышку, обжарьте еще в течение пяти-семи минут, добавьте уксус и сразу же разлейте по подготовленным стерилизованным банкам. Немедленно закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Лечо с фасолью

Классическое лечо из перца дополнено фасолью, которая придает блюду сытности.

«Это лечо — полезное решение для перекуса. Его можно подавать как горячее блюдо самостоятельно или пробить блендером и намазывать на хлеб, а также использовать как начинку», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Ингредиенты:

фасоль стручковая замороженная — 800 граммов;

фасоль красная, консервированная в собственном соку — 400 граммов;

помидоры черри —1 килограмм;

перец болгарский — 800 граммов;

лук-шалот — 300 граммов;

масло растительное — 50 миллилитров;

семена горчицы — 1 чайная ложка;

перец чили сухой — половина чайной ложки;

яблочный уксус — 40 миллилитров.

Как готовить:

стручковую фасоль не размораживая бросьте в кипящую подсоленную воду, бланшируйте пять минут, затем откиньте на сито и дайте воде стечь; помидоры черри разрежьте пополам, перец нашинкуйте короткой соломкой, лук-шалот нарежьте перьями; в сотейнике разогрейте подсолнечное масло, обжарьте семена горчицы до потрескивания, добавьте лук и пассеруйте до прозрачности; добавьте помидоры, болгарский перец, лук и оба вида фасоли (консервированную перед этим отбросьте на сито, чтобы слить лишнюю воду), введите специи, тушите 25-30 минут на умеренном огне; в конце добавьте яблочный уксус, перемешайте и сразу же разложите по стерильным банкам для закатки.

Быстрое лечо

Экспресс-вариант лечо подойдет для хозяек, у которых нет времени долго томить заготовку на огне.

Ингредиенты:

помидоры черри — 1 килограмм;

перец болгарский — 800 граммов;

лук — 3 головки среднего размера;

зубчики чеснока — 6 штук;

масло подсолнечное — 80 миллилитров;

сахар — 50 граммов;

соль мелкая — 1 столовая ложка;

уксус девятипроцентный — 20 миллилитров.

Как готовить:

овощи вымойте и обсушите. Помидоры оставьте целыми, но проколите каждую помидоринку зубочисткой. Перец без семян нарежьте широкими кольцами, лук — четвертинками, чеснок пластинками или выдавите через пресс; плотно уложите сырые овощи в простерилизованные банки, переслаивая их чесноком; в кипящую воду добавьте масло, сахар и соль, проварите маринад две минуты и залейте им овощи до верха банки; прикройте крышками и оставьте на 15 минут; добавьте в каждую банку по чайной ложке уксуса и сразу же закатайте крышкой и укройте одеялом. Овощи будут отдавать соки и медленно томиться в кипящем маринаде во время остывания и все то время, что будут стоять в ожидании, когда банки откроют.

Легкое лечо с кабачками и цитрусами

«Это легкое, ароматное лечо подходит для тех, кто не любит традиционный рецепт за сладкий привкус. Прекрасно дополнит рыбу на гриле, пасту или станет освежающей самостоятельной закуской», — отметила Елена Малочкина.

Ингредиенты:

помидоры желтые — 1 килограмм;

перец болгарский зеленый — 1 килограмм;

цукини — 2 небольших;

лук белый — 2 головки;

цедра одного лимона;

сок одного апельсина;

оливковое масло — 100 миллилитров;

сухие прованские травы —1 столовая ложка;

соль — 2 столовые ложки.

Как готовить: