Топ-6 рецептов лечо от повара

Как приготовить лечо из помидоров и болгарского перца? Топ-6 рецептов от повара: от классического до нетрадиционного
Лечо включили в недельный рацион космонавтов наряду с другими консервами и сублимированными супами. Эта закуска из томатов и болгарского перца может служить не только дополнением к блюду, но и полноценным гарниром. «Лента.ру» публикует подборку лучших рецептов лечо на зиму, которые легко повторить на домашней кухне.
Какие помидоры подходят для лечо
База для лечо — это томаты, пояснила «Ленте.ру» повар корчмы «Сало» Елена Малочкина. Для этой закуски, по ее словам, больше всего подходят мясистые сорта — у них толстые стенки, достаточно сока и мало семян. Идеальный вариант — «сливки» «Батяня», «Бычье сердце». Они дадут густую, насыщенную массу, а не воду.
Помидор должен быть упругим, ярко-красным (или желтым, если это характеристика сорта), без зеленых бочков. Если томат мягкий, с трещиной или вот-вот лопнет — лучше такой не брать. Из него лечо будет кислым и может забродить
Какой перец подходит для лечо
Болгарский перец придает блюду пикантность и яркий аромат. Елена Малочкина посоветовала обращать внимание на такие перцы:
- толстостенные и тяжелые: возьмите два перца одинакового размера и выберите тот, что тяжелее, в нем больше мякоти;
- сильно пахнущие: спелый перец пахнет сладко и приятно, даже через кожицу чувствуется насыщенный аромат;
- с плотной, блестящей кожицей: это залог спелости овоща.
«Лучше не брать тонкостенный и легкий перец, внутри он почти пустой, будет много отходов, и в готовке он просто «расползется». И, конечно, лучше не брать мягкие и вялые экземпляры, они еще немного — и начнут портиться», — Елена Малочкина, повар.
Классическое лечо из помидоров и болгарского перца
Вкус лечо по классическому «бабушкиному» рецепту с красными помидорами и болгарским перцем считается эталонным и ассоциируется с уютной домашней кухней. Это универсальная закуска, настоящая находка к любому гарниру, овощному рагу, мясным и рыбным блюдам.
Ингредиенты:
- помидоры мясистых сортов — 3 килограмма;
- перец болгарский — 2 килограмма;
- лук — 4 крупные головки;
- масло виноградной косточки (можно заменить на любое растительное) — 150 миллилитров;
- сахар — 80 граммов;
- соль крупного помола — 3 столовые ложки;
- эссенция уксусная — 10 миллилитров.
Как готовить:
- томаты пробланшируйте в кипятке, аккуратно снимите кожицу, измельчите погружным блендером до состояния однородного пюре;
- перец очистите от семенных коробочек, нашинкуйте широкой соломкой, лук нарежьте тонкими полукольцами;
- томатную массу перелейте в сотейник с антипригарным покрытием, залейте масло, добавьте сахар и соль, доведите до активного кипения;
- опустите в кипящий соус овощную нарезку, убавьте мощность конфорки до минимума и томите лечо под крышкой полчаса;
- снимите крышку, влейте уксусную эссенцию, хорошо перемешайте. Погрейте массу еще пару минут и сразу же разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать.
Острое лечо с зелеными помидорами, острым перцем и чесноком
«Этот рецепт необычный, но точно запоминающийся. Зеленые томаты дают мощную кислую ноту, которую балансирует обжигающая острота перца», — отметила Елена Малочкина.
Ингредиенты:
- помидоры зеленые плотные — 2 килограмма;
- перец халапеньо свежий — 200 граммов;
- перец болгарский красный — 1 килограмм;
- чеснок молодой — 8 крупных зубчиков;
- масло оливковое extra virgin — 100 миллилитров;
- соль — 4 столовые ложки;
- сок лайма свежевыжатый (можно заменить лимонным) — 40 миллилитров.
Как готовить:
- все виды перца нарежьте тонкими кольцами, не удаляя у халапеньо внутренние перегородки для максимальной жгучести. Семена болгарского перца удалите, иначе закуска будет неприятно горчить;
- зеленые томаты нашинкуйте маленькими кубиками, чеснок пропустите через пресс;
- в глубоком воке разогрейте оливковое масло, забросьте чеснок и острый перец, добавьте соль и сахар, обжарьте пару минут, чтобы овощи начали активно отдавать ароматы и немного карамелизоваться;
- добавьте остальные овощи и соль, интенсивно перемешайте и тушите на сильном огне 7-10 минут;
- влейте сок лайма или лимона, перемешайте, прогрейте еще две минуты и быстро разложите по заранее стерилизованным банкам, закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном и укройте теплым одеялом на сутки.
Лечо с томатами и баклажанами
Баклажаны превращают лечо в сытное самостоятельное блюдо. Их пористая текстура впитывает часть томатного сока, масла и специй, лечо получается очень питательным. Его можно использовать как гарнир ко всем видам мяса.
Ингредиенты:
- баклажаны — 1 килограмм;
- помидоры коктейльные — 1 килограмм;
- перец болгарский — 700 граммов;
- лук красный ялтинский — 3 крупные головки;
- масло растительное — 70 миллилитров;
- уксус столовый — 50 миллилитров;
- сахар — 1,5 столовые ложки;
- соль — 1,5 столовые ложки;
- смесь перцев грубого помола — 1 чайная ложка;
- зира молотая — половина чайной ложки.
Как готовить:
- баклажаны нарежьте кубиками, посыпьте солью и оставьте на тридцать минут — так из них выделится горьковатый сок. Обязательно тщательно промойте;
- обжарьте баклажаны на растительном масле до мягкости, переложите в дуршлаг или на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла;
- уберите кожуру с помидоров, а у перца удалите семена. Нарежьте эти овощи произвольными дольками, а лук — тонкими полукольцами;
- в сотейнике соедините все овощи, добавьте специи, тушите на медленном огне сорок минут под крышкой. Нужно добиться того, чтобы овощи размякли и отдали свои соки. В итоге должен получиться густой соус с кусочками;
- снимите крышку, обжарьте еще в течение пяти-семи минут, добавьте уксус и сразу же разлейте по подготовленным стерилизованным банкам. Немедленно закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.
Лечо с фасолью
Классическое лечо из перца дополнено фасолью, которая придает блюду сытности.
«Это лечо — полезное решение для перекуса. Его можно подавать как горячее блюдо самостоятельно или пробить блендером и намазывать на хлеб, а также использовать как начинку», — поделилась собеседница «Ленты.ру».
Ингредиенты:
- фасоль стручковая замороженная — 800 граммов;
- фасоль красная, консервированная в собственном соку — 400 граммов;
- помидоры черри —1 килограмм;
- перец болгарский — 800 граммов;
- лук-шалот — 300 граммов;
- масло растительное — 50 миллилитров;
- семена горчицы — 1 чайная ложка;
- перец чили сухой — половина чайной ложки;
- яблочный уксус — 40 миллилитров.
Как готовить:
- стручковую фасоль не размораживая бросьте в кипящую подсоленную воду, бланшируйте пять минут, затем откиньте на сито и дайте воде стечь;
- помидоры черри разрежьте пополам, перец нашинкуйте короткой соломкой, лук-шалот нарежьте перьями;
- в сотейнике разогрейте подсолнечное масло, обжарьте семена горчицы до потрескивания, добавьте лук и пассеруйте до прозрачности;
- добавьте помидоры, болгарский перец, лук и оба вида фасоли (консервированную перед этим отбросьте на сито, чтобы слить лишнюю воду), введите специи, тушите 25-30 минут на умеренном огне;
- в конце добавьте яблочный уксус, перемешайте и сразу же разложите по стерильным банкам для закатки.
Быстрое лечо
Экспресс-вариант лечо подойдет для хозяек, у которых нет времени долго томить заготовку на огне.
Ингредиенты:
- помидоры черри — 1 килограмм;
- перец болгарский — 800 граммов;
- лук — 3 головки среднего размера;
- зубчики чеснока — 6 штук;
- масло подсолнечное — 80 миллилитров;
- сахар — 50 граммов;
- соль мелкая — 1 столовая ложка;
- уксус девятипроцентный — 20 миллилитров.
Как готовить:
- овощи вымойте и обсушите. Помидоры оставьте целыми, но проколите каждую помидоринку зубочисткой. Перец без семян нарежьте широкими кольцами, лук — четвертинками, чеснок пластинками или выдавите через пресс;
- плотно уложите сырые овощи в простерилизованные банки, переслаивая их чесноком;
- в кипящую воду добавьте масло, сахар и соль, проварите маринад две минуты и залейте им овощи до верха банки;
- прикройте крышками и оставьте на 15 минут;
- добавьте в каждую банку по чайной ложке уксуса и сразу же закатайте крышкой и укройте одеялом. Овощи будут отдавать соки и медленно томиться в кипящем маринаде во время остывания и все то время, что будут стоять в ожидании, когда банки откроют.
Легкое лечо с кабачками и цитрусами
«Это легкое, ароматное лечо подходит для тех, кто не любит традиционный рецепт за сладкий привкус. Прекрасно дополнит рыбу на гриле, пасту или станет освежающей самостоятельной закуской», — отметила Елена Малочкина.
Ингредиенты:
- помидоры желтые — 1 килограмм;
- перец болгарский зеленый — 1 килограмм;
- цукини — 2 небольших;
- лук белый — 2 головки;
- цедра одного лимона;
- сок одного апельсина;
- оливковое масло — 100 миллилитров;
- сухие прованские травы —1 столовая ложка;
- соль — 2 столовые ложки.
Как готовить:
- все овощи нарежьте крупными кубиками примерно одинакового размера;
- в большой миске смешайте овощи, оливковое масло, цедру лимона, апельсиновый сок, травы и соль, дайте настояться 30 минут;
- переложите смесь в сотейник с толстым дном, доведите до кипения — сначала томите на маленьком огне, пока овощи не начнут отдавать свой сок, потом прибавьте огонь до сильного и доведите до кипения;
- уменьшите огонь до минимума, когда появятся первые крупные «бульки», и тушите под крышкой 20 минут, периодически помешивая;
- снимите крышку и потомите еще пять-семь минут, чтобы испарилась лишняя жидкость;
- горячее лечо разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания.