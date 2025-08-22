В России вышла кулинарная книга по «Сумеркам»

Что бывает, когда мир подростковых фантазий встречается с гастрономическим миром? На полках российских книжных появляется кулинарный аттракцион — первая и единственная книга рецептов по культовой саге Стефани Майер «Сумерки».

Проект издательства «ХлебСоль» открывает новую страницу в серии «Книги по культовым вселенным», и эта страница пахнет жареным лососем, черничными кексами и — конечно — романтикой вечной любви.

Автор книги, кулинар Кассандра Линокс, подходит к делу с фанатской дотошностью: каждое блюдо сопровождается отсылкой к конкретной сцене или реплике героев. На страницах соседствуют равиоли с грибами из первого свидания Беллы и Эдварда, блинчики с шоколадным соусом для медового месяца, индейская рыба по рецепту Гарри Клируотера и обязательный ягодный пирог, без которого шериф Чарли не мог представить себе четверг.

Кулинария здесь становится продолжением любовной линии: блюда — это знаки внимания, доказательства заботы, маленькие обряды близости. Даже в истории о вампирах еда оказывается не утилитарной необходимостью, а языком эмоций. Линокс переводит этот язык в удобный формат — более 35 рецептов, от завтраков до десертов.

Отдельное удовольствие — оформление. Обложка отсылает к каноническому дизайну «Сумерек» (тот самый минимализм с драматическим оттенком), так что книга с равным успехом может стоять рядом с романами Майер или на кухонной полке.

Для тех, кто вырос на саге, это возможность буквально попробовать вкус подростковых грёз. Для гурманов — необычный фан-арт в гастрономическом формате.

И да, та самая школьная пицца из Форкса тоже здесь. Только на этот раз удовольствие от неё гарантировано.