На московских ярмарках можно приобрети фермерские грунтовые баклажаны и патиссоны из Черноземья — из них хозяйки с удовольствием делают икру. Овощи привозят из Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.

Икра заморская

Первые письменные упоминания о баклажанной икре в России встречаются в поваренных книгах XVIII века — тогда ее подавали как деликатес к столу дворян. Изначально блюдо готовили без томатов (их массово стали добавлять только в XIX веке). Вместо них для яркости вкуса использовали яблоки или белые грибы. До революции баклажанную икру в деревнях называли синенькой и считали постным аналогом рыбной икры — ее даже намазывали на блины вместо масла.

«Меня еще мой отец учил: подходящий икорный баклажан должен быть тяжелым, как спелый арбуз, а если плод легковат, значит, уже начал сохнуть изнутри. Перезревший баклажан может в икре горчить», — рассказал Николай, участник ярмарки выходного дня из Ставропольского края. Он выращивает баклажаны уже 18 лет.

Галина, участница московских ярмарок из Волгоградской области, поделилась своим способом. Спелость баклажана она определяет ногтем: у подходящего след сразу исчезает, а у перезревшего остается вмятина. Еще один верный признак старого плода — подсохшие колючки у чашечки.

По мнению фермера, для икры идеально подходят плоды весом не менее 300 граммов. Их она нарезает на кубики, обжаривает с луком до мягкости, добавляет помидоры черри и зубчик чеснока, затем взбивает блендером с ложкой греческого йогурта и щепоткой копченой паприки — и получается нежнейшая икра с кремовой текстурой и легкой пикантностью.

Настоящая баклажанная икра требует спелых, но неперезревших плодов — плотных, с толстой глянцевой фиолетовой кожурой без пятен. Если при нажатии баклажан пружинит и на нем не остается вмятин — это гарантия сочной и в то же время неводянистой мякоти. Стоит обратить внимание на плодоножку: свежая зеленая шапочка говорит о том, что овощ сорван не более двух-трех дней назад. И главное — у зрелого баклажана под кожицей чувствуется насыщенный ореховый аромат.

Всего 200 граммов баклажанной икры закрывают треть дневной потребности в антоцианах — антиоксидантах из группы флавоноидов, важных для здоровья сосудов. Сочетание антиоксидантов, клетчатки и калия очищает организм от лишнего холестерина и поддерживает сердечный ритм.

Тарельчатые тыквы

Первые упоминания о патиссонах в России встречаются в XIX веке, их называли тарельчатыми тыквами и ценили за нежную мякоть. Сегодня эти овощи особенно ценят за сладковатый вкус, который идеально раскрывается в икре.

«Для икры беру патиссоны-подростки — пять — семь сантиметров в диаметре. Если переросли — мякоть становится ватной, а в тех, что, наоборот, не доросли, нет вкуса», — объяснила Людмила, фермер из Липецкой области с 15-летним стажем.

Она также поделилась любимым рецептом икры из собственного урожая патиссонов: запечь овощи дольками (30 минут при 200 градусах), смешать мякоть с обжаренным шалотом и желтыми томатами.

Игорь, фермер из Воронежской области, добавил, что кожура патиссона должна быть матовой (глянец — признак недозрелости), а при надавливании — слегка пружинить: это сделает икру особенно ароматной.

Ольга, супруга Игоря, обычно обжаривает кубики патиссонов с луком до золотистости, добавляет к ним вяленые томаты и зубчик чеснока, взбивает блендером с ложкой козьего сыра и щепоткой мускатного ореха. В результате получается бархатистая икра с нежным сливочным вкусом.

Настоящие икорные патиссоны — плотные, кремового цвета внутри, с едва сформировавшимися семенами. В отличие от баклажанов, они не горчат даже в перезревшем состоянии, а становятся только слаще. Всего одна порция икры (200 граммов) содержит 20 процентов дневной нормы лютеина, который защищает глаза от возрастных изменений. Уникальное сочетание калия, магния и витаминов группы B работает как натуральный антистресс-комплекс, улучшая и настроение, и работу сердца.

