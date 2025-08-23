На Соловках хотят возродить монастырские рецепты

В рамках научно-образовательной школы «Окоем» специалисты изучат местные способы засолки рыбы и пищевые биотехнологии разных исторических периодов. Параллельно будут проводиться экологические исследования прибрежной зоны Белого моря.

На Соловецком архипелаге стартовала масштабная научная программа по изучению традиционных пищевых технологий, исторически применявшихся в этом уникальном регионе. Биотехнологи и исследователи из Северного Арктического федерального университета сосредоточат внимание на ферментах и методиках, которые веками использовались для создания характерных местных продуктов — особых сортов сыров, традиционного кваса и легендарного черничного вина.

Как пояснила директор Интеллектуального центра САФУ Светлана Тюкина, хотя воссоздание полноценного винного производства во время текущего исследовательского цикла маловероятно, главной задачей является документация исторических технологических процессов и идентификация используемых ферментов.

Параллельно с гастрономическими изысканиями научная группа продолжит экологический мониторинг, начатый в предыдущие годы в рамках Летней Соловецкой школы. Исследователи проведут комплексный анализ прибрежной зоны Белого моря и пресноводных водоемов, выявляя потенциальные источники загрязнения и оценивая антропогенную нагрузку на уникальную экосистему архипелага.

Особое внимание будет уделено проверке эффективности портативного лабораторного оборудования в полевых условиях, что может открыть новые возможности для долгосрочного экологического мониторинга в труднодоступных арктических регионах.