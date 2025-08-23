Что приготовить из помидоров: пять пошаговых рецептов

Лето — время сочных, сладких томатов. Это тот самый сезон, когда помидор — один из главных героев на кухне. Сорванные с грядки или купленные у местных фермеров, они придают невероятный вкус блюдам и вдохновляют на кулинарные эксперименты.

Запекайте томаты с чесноком и травами, маринуйте с пряностями или превращайте в изысканные супы и джемы. Томаты хороши в любом виде: в холодном гаспачо с подкопчённой паприкой, тарте с черри или джемах к сыру и мясу. А если добавить немного креатива, даже простой салат станет шедевром.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Поделюсь пятью необычными рецептами с томатами. Сохраняйте, чтобы разнообразить приёмы пищи».

Рецепты блюд из помидоров

Томаты конфи с чесноком и розмарином

Томлёные черри на ветке в оливковом масле с пряностями. Ароматные, мягкие, как мармелад, — идеально к брускетте, пасте, рыбе и курице.

КБЖУ на 100 г

Калории: 363 ккал

Белки: 1,34 г

Жиры: 37,55 г

Углеводы: 4,71 г

Ингредиенты:

помидоры черри на ветке — 400-500 г;

молодой чеснок — 1 головка;

оливковое масло Extra Virgin — 250 мл;

сливочное масло — 250 г;

розмарин свежий — 2 веточки;

тимьян свежий — 4 веточки;

соль морская — 1/2 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу.

Для приготовления понадобится керамическая жаропрочная форма.

Способ приготовления

Поставьте разогреваться духовку до 90-100°C без конвекции. Нарежьте кубиками сливочное масло. Аккуратно помойте черри, оставив на ветке. Обсушите их. Разрежьте головку чеснока поперёк и пополам. Шелуху не снимайте. Переложите черри и половинки чеснока срезом вверх одним слоем в форму. Добавьте розмарин и тимьян, посыпьте солью, сахаром и перцем. Аккуратно залейте ингредиенты оливковым маслом, разложите между ними кубики сливочного масла. Томаты должны быть почти полностью покрыты, когда оба вида масла растают. Поставьте форму с черри в разогретую духовку на два-три часа. Готовые помидоры должны быть очень мягкими, но не лопнуть.

Переложите черри с веточками в банку, залейте маслом из формы. Храните до семи дней в холодильнике.

Маринованные томаты с чесноком и винным уксусом

Добавка отлично подходит к сыру фета, мясу на гриле, тостам и в овощные тарелки.

КБЖУ на 100 г

Калории: 80,26 ккал

Белки: 0,93 г

Жиры: 6,51 г

Углеводы: 4,81 г

Ингредиенты:

помидоры черри или крупные сливовидные — 500 г;

чеснок — 3-4 зубчика;

красный винный уксус — 3 ст. л.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар тростниковый — 1/2 ч. л.;

смесь перцев (молотых крупно) — по вкусу;

свежий базилик или орегано — по желанию.

Для приготовления понадобится стеклянная банка с крышкой.

Способ приготовления

Помойте помидоры и зелень. Обсушите. Нарежьте крупные томаты дольками, черри оставьте целыми или сделайте крестообразный надрез на каждом плоде, обдайте кипятком и снимите кожицу. Очистите зубчики чеснока и нарежьте пластинками. Смешайте в миске уксус, масло, соль, сахар и перец. Добавьте чеснок. Переложите томаты в стеклянную банку или контейнер, залейте маринадом и встряхните аккуратно несколько раз. Добавьте зелень.

Закройте банку и уберите в холодильник минимум на 12 часов, лучше на сутки. Храните до трёх дней.

Тарт с разноцветными томатами, сыром и горчичной основой

Яркое и аппетитное блюдо, сочетающее сочную сладость томатов с пикантностью сыра и лёгкой остротой горчицы.

КБЖУ на 100 г

Калории: 200 ккал

Белки: 5,94 г

Жиры: 13 г

Углеводы: 16 г

Ингредиенты:

готовое слоёное или песочное тесто — 1 пласт (250 г);

помидоры (разных сортов и цветов) — 400 г;

сыр бри, рикотта или фета — 150 г;

зернистая горчица — 1,5 ст. л.;

творожный сыр — 80 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

свежий тимьян или базилик — для подачи;

бальзамическая глазурь — по желанию.

Для приготовления понадобится форма для запекания.

Способ приготовления

Раскатайте пласт готового теста и выложите его в форму. Сформируйте бортики. Если используете песочное тесто, сделайте «французскую рубашку»: смажьте бортики маслом и припылите мукой. Нарежьте томаты кружочками. Порубите сыр на кусочки или раскрошите. Смешайте горчицу и творожный сыр до однородности. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте тесто горчичным кремом. Выложите нарезанный сыр, сверху — томаты внахлёст. Посолите, поперчите, сбрызните маслом. Поставьте тарт запекаться в разогретую духовку на 25-30 минут до золотистой корочки и мягких томатов.

Подавайте тарт тёплым или остывшим. Украсьте зеленью, каплей бальзамика и руколой.

Холодный суп из запечённых томатов и паприки

Нежная кремовая текстура супа и освежающий вкус делают его идеальным выбором для жаркого дня. В супе сладость томатов гармонично сочетается с лёгкой дымностью паприки.

КБЖУ на 100 г

Калории: 34,43 ккал

Белки: 1 г

Жиры: 1,5 г

Углеводы: 4,2 г

Ингредиенты:

помидоры — 700 г;

красный болгарский перец — 2 шт.;

лук красный — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

винный уксус — 1 ст. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу;

копчёная паприка или чили — по желанию;

кубики льда — 4-5 шт.

Способ приготовления

Помойте помидоры и перец, обсушите. Очистите красный лук и чеснок. Разогрейте духовку до 240°С. Выложите овощи целиком на противень, сбрызните маслом и посолите. Поставьте запекаться на 15-20 минут. Снимите кожицу с перца и по желанию – с томатов. Удалите плодоножку у перца, по возможности вычистите семечки. Соедините все запечённые овощи в чаше блендера, добавьте уксус, перец, специи и немного льда. Взбейте до кремовой текстуры.

Уберите суп на один-два часа в холодильник. Подавайте с тостами, каплей масла и ложкой йогурта сверху. Для вкуса и аромата можно добавить табаско чипотле со вкусом копчёности.

Томатный джем с розмарином и ванилью

Удивительный баланс сладости, пряных трав и тонких ванильных ноток. Идеально подходит к мягким сырам, йогурту, крекерам или даже к запечённой утке, добавляя блюдам изысканный и неожиданный акцент.

КБЖУ на 100 г

Калории: 88,76 ккал

Белки: 1 г

Жиры: 0,42 г

Углеводы: 20,31 г

Ингредиенты:

сладкие помидоры — 500 г;

сахар тростниковый — 100-120 г;

сок лимона — 1 ст. л.;

цедра лимона — по вкусу;

ваниль (экстракт или семена) — 1/2 ч. л.;

свежий розмарин — 1 веточка.

Способ приготовления

Помойте и обсушите помидоры. Нарежьте мелкими кубиками. Если хотите, чтобы у джема была гладкая текстура, снимите кожицу, обдав помидоры кипятком. Соедините в кастрюле помидоры, сахар, лимон, ваниль и розмарин. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите на слабом огне 30-40 минут до желейной консистенции джема. Капните на холодную тарелку — если не растекается, джем готов.

Удалите розмарин и переложите джем в баночку. Храните в холодильнике три-пять недель.