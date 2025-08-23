Что приготовить из помидоров: пять пошаговых рецептов

Что приготовить из помидоров: 5 пошаговых рецептов
Лето — время сочных, сладких томатов. Это тот самый сезон, когда помидор — один из главных героев на кухне. Сорванные с грядки или купленные у местных фермеров, они придают невероятный вкус блюдам и вдохновляют на кулинарные эксперименты.
Запекайте томаты с чесноком и травами, маринуйте с пряностями или превращайте в изысканные супы и джемы. Томаты хороши в любом виде: в холодном гаспачо с подкопчённой паприкой, тарте с черри или джемах к сыру и мясу. А если добавить немного креатива, даже простой салат станет шедевром.
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:
«Поделюсь пятью необычными рецептами с томатами. Сохраняйте, чтобы разнообразить приёмы пищи».
Рецепты блюд из помидоров
Томаты конфи с чесноком и розмарином
Томлёные черри на ветке в оливковом масле с пряностями. Ароматные, мягкие, как мармелад, — идеально к брускетте, пасте, рыбе и курице.
КБЖУ на 100 г
Калории: 363 ккал
Белки: 1,34 г
Жиры: 37,55 г
Углеводы: 4,71 г
Ингредиенты:
- помидоры черри на ветке — 400-500 г;
- молодой чеснок — 1 головка;
- оливковое масло Extra Virgin — 250 мл;
- сливочное масло — 250 г;
- розмарин свежий — 2 веточки;
- тимьян свежий — 4 веточки;
- соль морская — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1/2 ч. л.;
- чёрный перец — по вкусу.
Для приготовления понадобится керамическая жаропрочная форма.
Способ приготовления
- Поставьте разогреваться духовку до 90-100°C без конвекции.
- Нарежьте кубиками сливочное масло.
- Аккуратно помойте черри, оставив на ветке. Обсушите их.
- Разрежьте головку чеснока поперёк и пополам. Шелуху не снимайте.
- Переложите черри и половинки чеснока срезом вверх одним слоем в форму. Добавьте розмарин и тимьян, посыпьте солью, сахаром и перцем.
- Аккуратно залейте ингредиенты оливковым маслом, разложите между ними кубики сливочного масла. Томаты должны быть почти полностью покрыты, когда оба вида масла растают.
- Поставьте форму с черри в разогретую духовку на два-три часа. Готовые помидоры должны быть очень мягкими, но не лопнуть.
Переложите черри с веточками в банку, залейте маслом из формы. Храните до семи дней в холодильнике.
Маринованные томаты с чесноком и винным уксусом
Добавка отлично подходит к сыру фета, мясу на гриле, тостам и в овощные тарелки.
КБЖУ на 100 г
Калории: 80,26 ккал
Белки: 0,93 г
Жиры: 6,51 г
Углеводы: 4,81 г
Ингредиенты:
- помидоры черри или крупные сливовидные — 500 г;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- красный винный уксус — 3 ст. л.;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар тростниковый — 1/2 ч. л.;
- смесь перцев (молотых крупно) — по вкусу;
- свежий базилик или орегано — по желанию.
Для приготовления понадобится стеклянная банка с крышкой.
Способ приготовления
- Помойте помидоры и зелень. Обсушите.
- Нарежьте крупные томаты дольками, черри оставьте целыми или сделайте крестообразный надрез на каждом плоде, обдайте кипятком и снимите кожицу.
- Очистите зубчики чеснока и нарежьте пластинками.
- Смешайте в миске уксус, масло, соль, сахар и перец. Добавьте чеснок.
- Переложите томаты в стеклянную банку или контейнер, залейте маринадом и встряхните аккуратно несколько раз. Добавьте зелень.
Закройте банку и уберите в холодильник минимум на 12 часов, лучше на сутки. Храните до трёх дней.
Тарт с разноцветными томатами, сыром и горчичной основой
Яркое и аппетитное блюдо, сочетающее сочную сладость томатов с пикантностью сыра и лёгкой остротой горчицы.
КБЖУ на 100 г
Калории: 200 ккал
Белки: 5,94 г
Жиры: 13 г
Углеводы: 16 г
Ингредиенты:
- готовое слоёное или песочное тесто — 1 пласт (250 г);
- помидоры (разных сортов и цветов) — 400 г;
- сыр бри, рикотта или фета — 150 г;
- зернистая горчица — 1,5 ст. л.;
- творожный сыр — 80 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- свежий тимьян или базилик — для подачи;
- бальзамическая глазурь — по желанию.
Для приготовления понадобится форма для запекания.
Способ приготовления
- Раскатайте пласт готового теста и выложите его в форму. Сформируйте бортики. Если используете песочное тесто, сделайте «французскую рубашку»: смажьте бортики маслом и припылите мукой.
- Нарежьте томаты кружочками. Порубите сыр на кусочки или раскрошите.
- Смешайте горчицу и творожный сыр до однородности.
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Смажьте тесто горчичным кремом. Выложите нарезанный сыр, сверху — томаты внахлёст. Посолите, поперчите, сбрызните маслом.
- Поставьте тарт запекаться в разогретую духовку на 25-30 минут до золотистой корочки и мягких томатов.
Подавайте тарт тёплым или остывшим. Украсьте зеленью, каплей бальзамика и руколой.
Холодный суп из запечённых томатов и паприки
Нежная кремовая текстура супа и освежающий вкус делают его идеальным выбором для жаркого дня. В супе сладость томатов гармонично сочетается с лёгкой дымностью паприки.
КБЖУ на 100 г
Калории: 34,43 ккал
Белки: 1 г
Жиры: 1,5 г
Углеводы: 4,2 г
Ингредиенты:
- помидоры — 700 г;
- красный болгарский перец — 2 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- винный уксус — 1 ст. л.;
- соль, чёрный перец — по вкусу;
- копчёная паприка или чили — по желанию;
- кубики льда — 4-5 шт.
Способ приготовления
- Помойте помидоры и перец, обсушите. Очистите красный лук и чеснок.
- Разогрейте духовку до 240°С.
- Выложите овощи целиком на противень, сбрызните маслом и посолите. Поставьте запекаться на 15-20 минут.
- Снимите кожицу с перца и по желанию – с томатов. Удалите плодоножку у перца, по возможности вычистите семечки.
- Соедините все запечённые овощи в чаше блендера, добавьте уксус, перец, специи и немного льда. Взбейте до кремовой текстуры.
Уберите суп на один-два часа в холодильник. Подавайте с тостами, каплей масла и ложкой йогурта сверху. Для вкуса и аромата можно добавить табаско чипотле со вкусом копчёности.
Томатный джем с розмарином и ванилью
Удивительный баланс сладости, пряных трав и тонких ванильных ноток. Идеально подходит к мягким сырам, йогурту, крекерам или даже к запечённой утке, добавляя блюдам изысканный и неожиданный акцент.
КБЖУ на 100 г
Калории: 88,76 ккал
Белки: 1 г
Жиры: 0,42 г
Углеводы: 20,31 г
Ингредиенты:
- сладкие помидоры — 500 г;
- сахар тростниковый — 100-120 г;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- цедра лимона — по вкусу;
- ваниль (экстракт или семена) — 1/2 ч. л.;
- свежий розмарин — 1 веточка.
Способ приготовления
- Помойте и обсушите помидоры. Нарежьте мелкими кубиками. Если хотите, чтобы у джема была гладкая текстура, снимите кожицу, обдав помидоры кипятком.
- Соедините в кастрюле помидоры, сахар, лимон, ваниль и розмарин. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Варите на слабом огне 30-40 минут до желейной консистенции джема. Капните на холодную тарелку — если не растекается, джем готов.
Удалите розмарин и переложите джем в баночку. Храните в холодильнике три-пять недель.