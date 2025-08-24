В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать картошку для жарки
По словам представителей Роспотребнадзора, чтобы жареная картошка приобрела аппетитную корочку, нужно правильно выбрать плоды в магазине или на рынке.
Зачастую картофель с маркировкой "для жарки" с розовой или красной кожурой и небольшим количеством крахмала. Стоить обратить внимание на внешний вид клубней - должна быть гладкая кожура без повреждений и темных пятен. Такой товар можно смело покупать.
Не стоит приобретать:
- позеленевшие клубни картофеля;
- продукцию без товаросопроводительных документов;
- товар со странным внешним видом, цветом, запахом;
- продукты без маркировки.
Картофель должен продаваться в подходящих для хранения условиях без доступа естественного и искусственного освещения или в светонепроницаемой упаковке.
Маркировку можно найти на транспортной упаковке, на этикетке или листке-вкладыше.
