В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать картошку для жарки

По словам представителей Роспотребнадзора, чтобы жареная картошка приобрела аппетитную корочку, нужно правильно выбрать плоды в магазине или на рынке.

© СОВА

Зачастую картофель с маркировкой "для жарки" с розовой или красной кожурой и небольшим количеством крахмала. Стоить обратить внимание на внешний вид клубней - должна быть гладкая кожура без повреждений и темных пятен. Такой товар можно смело покупать.

Не стоит приобретать:

позеленевшие клубни картофеля;

продукцию без товаросопроводительных документов;

товар со странным внешним видом, цветом, запахом;

продукты без маркировки.

Картофель должен продаваться в подходящих для хранения условиях без доступа естественного и искусственного освещения или в светонепроницаемой упаковке.

Маркировку можно найти на транспортной упаковке, на этикетке или листке-вкладыше.

А недавно самарский нутрициолог объяснил правила здоровой тарелки.