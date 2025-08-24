Как готовят чипсы и чем их можно заменить
Свой 172 день рождения отметят картофельные чипсы. Популярный сегодня продукт изобрел 24 августа 1853 года американский повар Джордж Крам. Разбираемся, как изменились технологии приготовления и какие существуют полезные альтернативы чипсам.
Появлению чипсов способствовала жалоба клиента на толщину картофеля в одном из американских ресторанов. Повар этого заведения Джордж Крам решил нарезать овощ очень тонко и обжарил до хруста. Блюдо решили включить в меню.
«Раньше процесс приготовления был прост — на заводе картофель нарезали тонкими кружочками, после чего его обволакивали в специях, а затем обжаривали во фритюре», — рассказал «Вечерней Москве» московский шеф-повар Александр Немчук.
Кстати, тогда брали натуральный картофель, а сейчас часто используют картофельный крахмал. Да и технологии сильно изменились — скажем, при очистке картофеля применяют лазер.
Делаем рацион интереснее
В качестве альтернативы чипсам можно выбрать смесь орехов — арахис, кешью. Хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить свой перекус.
Цена: 120 руб./50 г.
Разнообразие вкусов
Для тех, кому сложно отказаться от привычных вкусов сыра, сметаны и зелени, есть полезная альтернатива — корнерсы. Это цельнозерновые чипсы, напоминающие хлебцы. Правда, в них достаточно много калорий, поэтому не стоит употреблять их в больших количествах.
Цена: 60 руб./50 г.
Вспомним детство
Неплохим вариантом для перекуса станут гречневые или кукурузные палочки. В них меньше сахара и соли.
Цена: 70 руб./100 г.
Популярная классика
На рынке множество чипсов с самыми необычными вкусами. Например, можно найти снеки со вкусом пепси и курицы, капучино, крафтового пива, шампанского или китайского финика. Но их покупают нечасто. Наибольшей популярностью у россиян пользуются чипсы со вкусом сметаны и зелени.
Цена: 100 руб./70 г.
Больше витаминов
Одной из самых популярных альтернатив картофельным чипсам являются сушеные овощи и фрукты. Разновидностей много — от сельдерея до клубники. В таких чипсах мало калорий, специй, содержится много витаминов. Правда, стоит обращать внимание на количество сахара — его нередко добавляют в больших количествах, к примеру в сушеные бананы.
Цена: 100 руб./50 г.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктория Безнебеева, нутрициолог, диетолог, врач частной клиники:
«Чипсы — продукт, который надо употреблять дозированно. Мало кто ограничивается маленькой пачкой. Люди покупают сразу большую упаковку. Этот продукт не так вреден в небольших количествах, но людям с гипертонией, ожирением лучше вообще отказаться от подобных перекусов, либо надо выбирать вариант без специй».