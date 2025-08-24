Простые и необычные рецепты из кабачков

Никто точно не знает, откуда и почему, но ближе к осени практически в любом приличном доме заводится он — кабачок. В количествах, близких к неприличным. Сперва его жарят, потом тушат, делают оладьи — и на этом фантазия обычно сдувается. И напрасно, потому что кабачок — легкий и при этом богатый на питательные вещества овощ.

В плодах много воды и клетчатки, что помогает мягко очищать кишечник и поддерживать здоровое пищеварение. Низкая калорийность делает кабачки отличным продуктом для тех, кто следит за весом, а высокий уровень калия помогает выводить лишнюю жидкость и снижать нагрузку на сердце. Витамины группы B и магний в составе поддерживают нервную систему, а витамин С работает как антиоксидант, укрепляя иммунитет.

Еще одна ценность кабачков — их гипоаллергенность: они подходят детям и людям с чувствительным пищеварением. Мягкая структура позволяет включать их в рацион даже при восстановлении после болезней. Кабачки благотворно влияют на кожу за счет антиоксидантов и витаминов, а благодаря щадящему воздействию на обмен веществ считаются «диетическим» продуктом в лучшем смысле слова. В общем, если хочется по-новому взглянуть на знакомый продукт, попробуйте рецепты шеф-повара Руслана Миронова — простых, но неожиданных.

Кабачковые спагетти с соусом песто

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соус песто — 3 ст. л.

Кедровые орехи — горсть.

Пармезан — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками овощечисткой или спиралайзером. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте «спагетти» 2–3 минуты. Смешайте с песто, выложите на тарелку. Посыпьте кедровыми орехами и натрите сверху пармезан.

Кабачковые маффины с сыром и зеленью

Ингредиенты:

Кабачок — 1 крупный.

Яйца — 2 шт.

Сыр твердый — 100 г.

Мука — 4 ст. л.

Зелень свежая (укроп или петрушка) — небольшой пучок.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок натрите, слегка отожмите сок. Смешайте с яйцами, мукой, разрыхлителем, сыром и зеленью. Приправьте солью и перцем. Разложите тесто по формочкам и выпекайте при 180°C около 25 минут.

Кабачки, фаршированные булгуром и грибами

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.

Булгур — 100 г.

Шампиньоны — 200 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Томатный соус — 2 ст. л.

Сыр — 50 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите булгур. Лук и грибы мелко нарежьте и обжарьте на масле. Смешайте с булгуром и томатным соусом. Кабачки разрежьте вдоль, выньте сердцевину и нафаршируйте смесью. Сверху посыпьте сыром и запекайте 30 минут при 180°C.

Кабачковые панкейки с корицей и медом

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 100 мл.

Мука — 100 г.

Корица молотая — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка.

Масло растительное — для жарки.

Мед — для подачи.

Приготовление:

Кабачок натрите и слегка отожмите. Смешайте с яйцом, молоком, мукой, корицей, разрыхлителем и солью. Замесите тесто до однородности. Жарьте панкейки на сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Подавайте с медом.

Чипсы из кабачков с паприкой

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Паприка копченая — 1 ч. л.

Соль — щепотка.

Приготовление:

Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Смешайте масло с паприкой и солью, обмажьте ломтики. Разложите их на противне с пергаментом. Запекайте при 120°C около 1–1,5 часа до хрустящей корочки.