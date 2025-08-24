Холодный суп: пять пошаговых рецептов из разных стран

Рецепты для тех, кому наскучила окрошка.

Хотя бо́льшая часть лета позади, впереди ещё ожидаются тёплые дни. О горячем супе по-прежнему думать не хочется, а окрошка уже приелась.

Долго искать разнообразия в кухнях народов мира не придётся — почти в каждой стране есть рецепт холодного супа. Удивительно, однако эти блюда едят не только в знойных южных странах, но и на берегах не самого тёплого Балтийского моря.

Испанский гаспачо в представлении не нуждается, он знаменит почти как окрошка. А вот литовский шалтибарщай менее известен — это холодный борщ с добавлением тана, сметаны и кефира. В Корее есть нэнмён — холодный суп из лапши с овощами, яйцом, отварным мясом и соевым соусом. В Эстонии холодный суп делают на пахте с варёным картофелем, свёклой, морковью, огурцами, зелёным горошком и другими дарами огорода.

За сытность отвечают варёные яйца и ветчина. В Перу вам предложат севиче — возможно, самый необычный из всех холодных супов. Особенность в том, что рыбу, курицу или морепродукты готовят в соке лаймов и апельсинов.

«Если всё это разнообразие вас вдохновило, поделюсь несколькими рецептами холодных супов», — Сергей Кузнецов, бренд-шефа медиаплатформы Food.ru.

Рецепты холодных супов

Скандинавский свекольник с сельдью и йогуртом

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 44,8 ккал

Белки: 2,4 г

Жиры: 2,4 г

Углеводы: 3,3 г

Ингредиенты:

свёкла — 3-4 шт. (400 г);

кислые зелёные яблоки — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

йогурт натуральный без сахара — 400 мл;

сметана 20-процентной жирности — 100 г;

холодная вода — 200 мл;

филе сельди малосольной — 150 г;

хрен тёртый — 1 ст. л.;

укроп свежий — 1 пучок;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

чёрный хлеб — для подачи.

Способ приготовления

Вымойте свёклу, залейте холодной водой в кастрюле и варите до готовности примерно 40-50 минут. Остудите и очистите свёклу, натрите на крупной тёрке. Удалите у яблок кожуру и семена, мякоть натрите на средней тёрке. Огурец вымойте и нарежьте мелкими кубиками. Вымойте, обсушите и мелко порубите укроп. Нарежьте филе сельди небольшими кусочками (по 1,5-2 см). Соедините в отдельной миске йогурт, сметану, холодную воду, хрен и лимонный сок. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. Попробуйте основу супа — и при необходимости добавьте соль и перец. Смешайте в глубокой миске свёклу, яблоко, огурец и рубленый укроп. Залейте йогуртовой основой. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на час — суп должен охладиться и настояться. Перед подачей разлейте суп по тарелкам, добавьте кусочки сельди. Подавайте со свежим чёрным хлебом или ржаными тостами.

Латиноамериканский кальдо с киноа

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 92,2 ккал

Белки: 2,2 г

Жиры: 5,2 г

Углеводы: 8,5 г

Ингредиенты:

киноа — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

спелые мясистые томаты — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

красный лук — 1/2 шт.;

жёлтый или красный болгарский перец — 1 шт.;

лайм — 2 шт.;

кинза свежая — 1/2 пучка;

оливковое масло холодного отжима — 2 ст. л.;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

острый перец — по вкусу;

вода — 150 мл;

лёд (по желанию) — 3-4 кубика.

Способ приготовления

Промойте киноа холодной водой в мелком сите, чтобы удалить пыль и уменьшить горечь. Переложите в кастрюлю, залейте водой в пропорции 1:2, доведите до кипения и варите на слабом огне 15 минут до готовности. Остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник. Вымойте помидоры и огурцы. Разрежьте томаты, удалите семена, нарежьте мякоть небольшими кубиками. Нарежьте огурцы мелкими кубиками. Удалите из болгарского перца семена, нарежьте мякоть мелкими кубиками. Очистите красный лук и нарежьте как можно мельче. Если хотите сделать лук менее острым, то обдайте кипятком. Промойте кинзу и мелко нарежьте. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, аккуратно нарежьте мякоть кубиками. Сбрызните мякоть соком лайма, чтобы не потемнела. Если планируете добавить острый перец, то нарежьте его тонкими кольцами или мелкими кубиками. Выжмите сок из лаймов. Отмерьте нужное количество воды и поставьте в холодильник до подачи. Смешайте в глубокой миске киноа, нарезанные овощи, кинзу, авокадо и острый перец. Добавьте сок лайма, холодную воду, оливковое масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут — за это время вкусы объединятся. Перед подачей можно добавить несколько кубиков льда. Подавайте суп в глубоких тарелках или стеклянных чашах, украсив листиком кинзы или долькой лайма.

Американский кукурузный суп

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 82,8 ккал

Белки: 2,1 г

Жиры: 4,4 г

Углеводы: 8,9 г

Ингредиенты:

свежая кукуруза — 3 початка;

лук-шалот — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сливочное масло — 1 ст. л.;

овощной бульон или вода — 400 мл;

сливки 20-22-процентной жирности — 100 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лайм — 1 шт.;

перец чили свежий или хлопья — по вкусу;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

копчёный бекон для подачи (по желанию) — 50 г;

зелёный лук для подачи — 2 пера.

Способ приготовления

Очистите кукурузные початки и срежьте зёрна ножом. Отложите немного сырых зёрен для украшения готового блюда. Удалите шелуху у лука-шалота и чеснока и мелко нарежьте их. Тщательно вымойте лайм, снимите цедру и натрите на мелкой тёрке. Из мякоти выжмите сок. Если используете бекон, то нарежьте его мелкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хруста. Выложите на бумажное полотенце. Нарежьте зелёный лук тонкими кольцами. Измельчите перец чили. Если используете хлопья, то отмерьте небольшое количество на кончике чайной ложки. Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте лук-шалот и чеснок, обжарьте на среднем огне до мягкости, не давая подрумяниться. Добавьте кукурузные зёрна и перемешайте. Готовьте две-три минуты. Влейте овощной бульон, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 10-15 минут, пока кукуруза не размягчится. Снимите с огня, немного остудите, затем добавьте в тёплую смесь сливки, сок и цедру лайма. Измельчите суп блендером до однородности. Протрите через сито для получения бархатистой текстуры. Посолите, поперчите и уберите в холодильник минимум на два часа. Подавайте холодным, украсив зёрнами кукурузы, чили, зелёным луком и кусочками хрустящего бекона.

Испанский сальморехо с арбузом

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 98,6 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 6,8 г

Ингредиенты:

спелые сливовидные томаты — 500 г;

мякоть арбуза без косточек — 300 г;

подсушенный белый хлеб — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло первого отжима — 60 мл;

белый или хересный винный уксус — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

хамон или фета для подачи — 40 г.

Способ приготовления

Вымойте помидоры, сделайте на каждом крестообразный надрез и обдайте кипятком. Снимите кожицу, нарежьте мякоть крупными кусками. Нарежьте мякоть арбуза кубиками. Порвите хлеб на кусочки. Мякиш отделите от корочки и замочите в небольшом количестве холодной воды на 10 минут, затем отожмите. Очистите чеснок. Нарежьте хамон мелкими кубиками или нашинкуйте. Покрошите фету. Соедините в чаше блендера помидоры, арбуз, отжатый хлеб и чеснок. Измельчите до гладкости и однородности. Добавьте уксус, соль, затем тонкой струйкой влейте оливковое масло, продолжая взбивать до однородности. Протрите суп через сито для шелковистой текстуры. Уберите в холодильник минимум на час. Подавайте холодным, украсив кусочками хамона или феты. По желанию сбрызните каплей масла.

Болгарский таратор

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 64,2 ккал

Белки: 2,9 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 4,3 г

Ингредиенты:

йогурт натуральный без сахара — 500 мл;

холодная вода — 200 мл;

огурец — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп свежий — 1/2 пучка;

грецкие орехи — 30 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

винный уксус или сок лимона — 1 ч. л.;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления