Холодный суп: пять пошаговых рецептов из разных стран

Холодный суп: 5 пошаговых рецептов из разных стран
Рецепты для тех, кому наскучила окрошка.
Хотя бо́льшая часть лета позади, впереди ещё ожидаются тёплые дни. О горячем супе по-прежнему думать не хочется, а окрошка уже приелась.
Долго искать разнообразия в кухнях народов мира не придётся — почти в каждой стране есть рецепт холодного супа. Удивительно, однако эти блюда едят не только в знойных южных странах, но и на берегах не самого тёплого Балтийского моря.
Испанский гаспачо в представлении не нуждается, он знаменит почти как окрошка. А вот литовский шалтибарщай менее известен — это холодный борщ с добавлением тана, сметаны и кефира. В Корее есть нэнмён — холодный суп из лапши с овощами, яйцом, отварным мясом и соевым соусом. В Эстонии холодный суп делают на пахте с варёным картофелем, свёклой, морковью, огурцами, зелёным горошком и другими дарами огорода.
За сытность отвечают варёные яйца и ветчина. В Перу вам предложат севиче — возможно, самый необычный из всех холодных супов. Особенность в том, что рыбу, курицу или морепродукты готовят в соке лаймов и апельсинов.
«Если всё это разнообразие вас вдохновило, поделюсь несколькими рецептами холодных супов», — Сергей Кузнецов, бренд-шефа медиаплатформы Food.ru.
Рецепты холодных супов
Скандинавский свекольник с сельдью и йогуртом
Количество порций: 4
КБЖУ на 100 г
Калории: 44,8 ккал
Белки: 2,4 г
Жиры: 2,4 г
Углеводы: 3,3 г
Ингредиенты:
- свёкла — 3-4 шт. (400 г);
- кислые зелёные яблоки — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- йогурт натуральный без сахара — 400 мл;
- сметана 20-процентной жирности — 100 г;
- холодная вода — 200 мл;
- филе сельди малосольной — 150 г;
- хрен тёртый — 1 ст. л.;
- укроп свежий — 1 пучок;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- чёрный хлеб — для подачи.
Способ приготовления
- Вымойте свёклу, залейте холодной водой в кастрюле и варите до готовности примерно 40-50 минут. Остудите и очистите свёклу, натрите на крупной тёрке. Удалите у яблок кожуру и семена, мякоть натрите на средней тёрке. Огурец вымойте и нарежьте мелкими кубиками. Вымойте, обсушите и мелко порубите укроп.
- Нарежьте филе сельди небольшими кусочками (по 1,5-2 см).
- Соедините в отдельной миске йогурт, сметану, холодную воду, хрен и лимонный сок. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. Попробуйте основу супа — и при необходимости добавьте соль и перец.
- Смешайте в глубокой миске свёклу, яблоко, огурец и рубленый укроп. Залейте йогуртовой основой. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на час — суп должен охладиться и настояться.
- Перед подачей разлейте суп по тарелкам, добавьте кусочки сельди.
- Подавайте со свежим чёрным хлебом или ржаными тостами.
Латиноамериканский кальдо с киноа
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 92,2 ккал
Белки: 2,2 г
Жиры: 5,2 г
Углеводы: 8,5 г
Ингредиенты:
- киноа — 100 г;
- авокадо — 1 шт.;
- спелые мясистые томаты — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- красный лук — 1/2 шт.;
- жёлтый или красный болгарский перец — 1 шт.;
- лайм — 2 шт.;
- кинза свежая — 1/2 пучка;
- оливковое масло холодного отжима — 2 ст. л.;
- соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- острый перец — по вкусу;
- вода — 150 мл;
- лёд (по желанию) — 3-4 кубика.
Способ приготовления
- Промойте киноа холодной водой в мелком сите, чтобы удалить пыль и уменьшить горечь. Переложите в кастрюлю, залейте водой в пропорции 1:2, доведите до кипения и варите на слабом огне 15 минут до готовности. Остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник.
- Вымойте помидоры и огурцы. Разрежьте томаты, удалите семена, нарежьте мякоть небольшими кубиками. Нарежьте огурцы мелкими кубиками.
- Удалите из болгарского перца семена, нарежьте мякоть мелкими кубиками.
- Очистите красный лук и нарежьте как можно мельче. Если хотите сделать лук менее острым, то обдайте кипятком.
- Промойте кинзу и мелко нарежьте.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, аккуратно нарежьте мякоть кубиками. Сбрызните мякоть соком лайма, чтобы не потемнела.
- Если планируете добавить острый перец, то нарежьте его тонкими кольцами или мелкими кубиками.
- Выжмите сок из лаймов. Отмерьте нужное количество воды и поставьте в холодильник до подачи.
- Смешайте в глубокой миске киноа, нарезанные овощи, кинзу, авокадо и острый перец. Добавьте сок лайма, холодную воду, оливковое масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут — за это время вкусы объединятся.
- Перед подачей можно добавить несколько кубиков льда. Подавайте суп в глубоких тарелках или стеклянных чашах, украсив листиком кинзы или долькой лайма.
Американский кукурузный суп
Количество порций: 4
КБЖУ на 100 г
Калории: 82,8 ккал
Белки: 2,1 г
Жиры: 4,4 г
Углеводы: 8,9 г
Ингредиенты:
- свежая кукуруза — 3 початка;
- лук-шалот — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- овощной бульон или вода — 400 мл;
- сливки 20-22-процентной жирности — 100 мл;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лайм — 1 шт.;
- перец чили свежий или хлопья — по вкусу;
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- копчёный бекон для подачи (по желанию) — 50 г;
- зелёный лук для подачи — 2 пера.
Способ приготовления
- Очистите кукурузные початки и срежьте зёрна ножом. Отложите немного сырых зёрен для украшения готового блюда.
- Удалите шелуху у лука-шалота и чеснока и мелко нарежьте их.
- Тщательно вымойте лайм, снимите цедру и натрите на мелкой тёрке. Из мякоти выжмите сок.
- Если используете бекон, то нарежьте его мелкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хруста. Выложите на бумажное полотенце.
- Нарежьте зелёный лук тонкими кольцами.
- Измельчите перец чили. Если используете хлопья, то отмерьте небольшое количество на кончике чайной ложки.
- Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте лук-шалот и чеснок, обжарьте на среднем огне до мягкости, не давая подрумяниться.
- Добавьте кукурузные зёрна и перемешайте. Готовьте две-три минуты.
- Влейте овощной бульон, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 10-15 минут, пока кукуруза не размягчится.
- Снимите с огня, немного остудите, затем добавьте в тёплую смесь сливки, сок и цедру лайма.
- Измельчите суп блендером до однородности. Протрите через сито для получения бархатистой текстуры.
- Посолите, поперчите и уберите в холодильник минимум на два часа.
- Подавайте холодным, украсив зёрнами кукурузы, чили, зелёным луком и кусочками хрустящего бекона.
Испанский сальморехо с арбузом
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 98,6 ккал
Белки: 2 г
Жиры: 7 г
Углеводы: 6,8 г
Ингредиенты:
- спелые сливовидные томаты — 500 г;
- мякоть арбуза без косточек — 300 г;
- подсушенный белый хлеб — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло первого отжима — 60 мл;
- белый или хересный винный уксус — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- хамон или фета для подачи — 40 г.
Способ приготовления
- Вымойте помидоры, сделайте на каждом крестообразный надрез и обдайте кипятком. Снимите кожицу, нарежьте мякоть крупными кусками.
- Нарежьте мякоть арбуза кубиками.
- Порвите хлеб на кусочки. Мякиш отделите от корочки и замочите в небольшом количестве холодной воды на 10 минут, затем отожмите.
- Очистите чеснок.
- Нарежьте хамон мелкими кубиками или нашинкуйте. Покрошите фету.
- Соедините в чаше блендера помидоры, арбуз, отжатый хлеб и чеснок. Измельчите до гладкости и однородности.
- Добавьте уксус, соль, затем тонкой струйкой влейте оливковое масло, продолжая взбивать до однородности.
- Протрите суп через сито для шелковистой текстуры.
- Уберите в холодильник минимум на час.
- Подавайте холодным, украсив кусочками хамона или феты. По желанию сбрызните каплей масла.
Болгарский таратор
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 64,2 ккал
Белки: 2,9 г
Жиры: 4 г
Углеводы: 4,3 г
Ингредиенты:
- йогурт натуральный без сахара — 500 мл;
- холодная вода — 200 мл;
- огурец — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп свежий — 1/2 пучка;
- грецкие орехи — 30 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- винный уксус или сок лимона — 1 ч. л.;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Вымойте огурцы, натрите на крупной тёрке или нарежьте очень мелкими кубиками. Уберите шелуху у чеснока, пропустите дольки через пресс или также натрите на тёрке. Измельчите укроп.
- Очистите орехи и порубите ножом на крупные куски.
- Соедините в глубокой миске йогурт и холодную воду. Перемешайте венчиком до однородности.
- Влейте уксус или лимонный сок, всыпьте соль и перец.
- Добавьте в йогуртовую основу огурцы, чеснок, укроп и орехи. Перемешайте.
- Влейте оливковое масло, снова перемешайте.
- Накройте крышкой и поставьте в холодильник на час.
- Подавайте суп холодным в глубоких мисках. Перед подачей можно добавить несколько кубиков льда и украсить суп щепоткой орехов и веточкой укропа.