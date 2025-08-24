Как правильно хранить замороженные ягоды и фрукты

В первые четыре месяца замороженные ягоды и фрукты полностью сохраняют свои полезные свойства, а затем содержание в них витаминов и антиоксидантов снижается; в целом лучше не хранить замороженные плоды дольше года. О том, как правильно замораживать сезонные дары природы на зиму, рассказывает Telegram-канал "Объясняем.рф".

© Российская Газета

Отмечается, что плоды для заморозки следует брать спелые, с плотной мякотью, но не перезревшие, без трещин, плесени и пятен.

Малину, землянику, ежевику лучше замораживать в день сбора. Яблоки, груши, айву можно продержать в холодильнике до трех дней.

Большинство ягод и фруктов перед заморозкой промывают, но делать это нужно аккуратно. Так, клубнику и черешню лучше ополоснуть под небольшой струей холодной воды, а малину и ежевику опустить в миску с холодной водой, перемешать 5-10 секунд и выложить на бумажное полотенце. После мытья обязательно просушите все плоды.

При подготовке к заморозке у вишни, черешни и сливы лучше удалить косточки, иначе плоды будут горчить. Клубнику и крыжовник надо освободить от плодоножек. Крупные плоды необходимо нарезать: яблоки и груши - дольками толщиной 1,5-2 см, персики и абрикосы - половинками. Переспевшие бананы, манго или хурму можно превратить в пюре.

Замораживать плоды можно разными способами. Первый из них - сухая заморозка, которая больше подходит для целых ягод и кусочков фруктов. В этом случае плоды раскладываются в один слой на подносе, отправляются в морозилку на два-три часа, а потом пересыпаются в пакет.

Следующий способ - измельчение ягод или фруктов блендером до состояния пюре с последующим разлитием по формочкам для льда. Такой метод больше подойдет для мягких фруктов и нежной малины.

Можно заморозить ягоды с сахаром, из расчета один стакан песка на четыре стакана ягод. Далее смесь надо перемешать и разложить по баночкам.

Еще один вариант: лед с ягодами. В формочку для льда следует положить целые ягоды и залить их соком.

Замороженные ягоды и фрукты имеют сроки хранения. Так, в течение первых четырех месяцев они способны сохранять до 100% витамина С, полифенолов и антиоксидантов, то есть по составу идентичны свежим. Однако при хранении до шести месяцев содержание витамина С в плодах снижается до 23%; антиоксиданты же при этом сохраняются на 77-85%.

Если плоды пролежат в морозилке до 10 месяцев, то содержание антиоксидантов в них снизится на 28-47%. Исключение составляют голубика, которая сохраняет до 77% полезных веществ, и малина (63%).

В целом не стоит хранить замороженные фрукты и ягоды дольше года, рекомендует канал.