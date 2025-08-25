Какие продукты не стоит хранить на дверце холодильника

Эксперты из Министерства сельского хозяйства США призвали переместить некоторые продукты питания с дверцы холодильника, где они обычно хранятся, на внутренние полки. Их рекомендацию опубликовало издание Infobae.

© Lenta.ru

«Сыр необходимо хранить в специальных контейнерах для сыра, которые нужно расположить в средней или нижней части холодильника, где поддерживается стабильная температура», — посоветовали специалисты.

Что же касается фруктов и овощей, по их словам, на дверце они быстрее портятся и теряют вкус.

Также эксперты отметили, что ставить молоко в дверцу холодильника опасно для здоровья, поскольку этот продукт очень чувствителен к частым перепадам температуры. Его хранение в этой зоне чревато размножением бактерий и ускоренной порчей. Требуется низкая и стабильная температура и сырому мясу и птице — по этой причине их лучше держать на полках в герметичных контейнерах.

Наконец, по словам специалистов, с дверцы холодильника следует переместить яйца, которые при этом не стоит извлекать из оригинальной упаковки.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что некоторым людям не стоит употреблять дыню. По ее словам, это касается тех, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта находятся в стадии обострения.