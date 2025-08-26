Рецепты домашних заготовок от российских звезд

Сезон урожая сейчас в самом разгаре. Чтобы и в холодный сезон радовать себя натуральными овощами, фруктами и ягодами, пора делать заготовки. Рецептами закруток с «Вечерней Москвой» поделились звезды.

Елизавета Боярская: свежий десерт

— Мне очень нравится мятное варенье, — говорит «Вечерней Москве» актриса. — Для его приготовления потребуются 1 кг сахара,1 большой пучок мяты, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. Мяту порезать ножницами, я режу не только листики, но и стебли. Сварить сироп: залить сахар холодной водой (не больше литра) и прокипятить. Потом положить мяту в горячий сироп и оставить на ночь. Утром вновь 5 минут кипения. И так 3 дня по 5 минут. Во время последней «пятиминутки» нужно добавить лимонную кислоту, затем разлить по простерилизованным банкам.

Екатерина Болдышева: баклажаны к ужину

— Мы постоянно на гастролях, и я затрудняюсь ответить, сколько дней этого лета мы провели в Москве и тем более на даче, — рассказывает «Вечерней Москве» солистка группы «Мираж». — Так что заготовками на зиму заниматься совершенно некогда. Но есть один чудесный рецепт, который мне очень нравится тем, что его можно использовать и для обычного летнего ужина. Берете баклажаны, болгарский перец, лук и чеснок. Обжариваете и тушите на среднем огне. Потом в готовые тушеные овощи добавляете свежий помидор, зелень (лучше всего ароматную кинзу) и специи: соль, перец и карри. Все перемешиваете. Часть откладываете на ужин, а остальное раскладываете по небольшим баночкам (я люблю маленькие банки, которые можно съесть за один раз), предварительно простерилизованным. В кастрюлю с кипятком ставите эти баночки, прикрыв крышками, и стерилизуете минут 15. Потом закручиваете. Зимой, когда такую баночку открываете, наслаждаетесь запахом и вкусом лета. Это очень вкусно!

Юлия Проскурякова: яблочки в сиропе

— Каждый год я для семьи (муж — композитор Игорь Николаев и дочь Вероника. — «ВМ») закрываю легкое яблочное варенье с корицей и кардамоном, — говорит актриса «Вечерней Москве». — Промываем и очищаем яблоки от кожуры и сердцевины, сбрызгиваем лимонным соком. Натираем цедру трех разных цитрусовых на мелкой терке. Перекладываем яблоки в таз, добавляем сахар 1:1, цедру и специи. Перемешиваем лопаткой. Когда сахар растворится, варим на слабом огне 3–5 минут до загустения. Результат — ароматное варенье с хрустящими яблочками в янтарном сиропе. Подавать гостям холодным с зеленым чаем, а также с мороженым.

Екатерина Копанова: крыжовник круглый год

— Я на зиму закрываю компот из крыжовника, лимона и мяты, — говорит «Вечерней Москве» актриса. — В нашей семье его любят и дети, и взрослые. Ингредиенты на трехлитровую банку: крыжовник — 350 г, сахар — 200 г, лимон — 2 кружочка, мята свежая — 3 веточки. Ягоды лучше использовать плотные, немного недозревшие. Хвостик с ягод срезать необязательно, как обычно это делают для варенья. Ягоды необходимо промыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг и дать воде стечь. Чтобы цедра лимона не горчила, ее необходимо обдать кипятком. Мяту промыть и просушить бумажным полотенцем. В стерилизованную стеклянную банку положить ягоды крыжовника, кусочки лимона и мяту. Залить содержимое банки кипящей водой под самое горлышко, накрыть крышкой и оставить на 20 минут остывать. Слить в кастрюлю из банки воду, добавить сахар, поставить обратно на плиту. Довести до кипения и варить сироп 5 минут при постоянном помешивании. Залить кипящим маринадом крыжовник с мятой и лимоном. Банку закатать под стерилизованную крышку, укутать до полного остывания. Примерно через сутки убрать в прохладное место для дальнейшего хранения.

Екатерина Климова: ароматная клубника

— В нашем саду растет клубника, — делится с «Вечерней Москвой» актриса. — Каждый год я закрываю несколько баночек клубничного варенья на зиму для себя и подружек. У меня есть легчайший с любой точки зрения рецепт. Ягоды клубники обрезаем, промываем, просушиваем, взвешиваем и засыпаем сахаром в латунном тазу 1:1. Через пару часов ягоды дадут сок, а мы трясем таз, чтобы сахар пропитался, и ставим на маленький огонь. Варим 7–10 минут, вдыхаем уникальный аромат, трясем таз по кругу, собираем пенку (если уже пошла), выключаем огонь и забываем хоть на сутки. Повторяем процесс, пока ягоды не превратятся в жидкие рубины и не опустятся вниз. Если есть излишек сиропа, отливаем в кувшин, не травмируя ягоду. Проверяем готовность по системе «капля не растекается», охлаждаем и переливаем по банкам. Оставляем в холодильнике на дальней полке.

ФАКТ

В варенье сохраняется часть витаминов и минералов, содержащихся в ягодах и фруктах: витамины группы В, С, А, Е, калий, железо, магний.

