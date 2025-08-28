Сколько можно хранить мясо, чтобы оно не испортилось

Мясо — продукт, который быстро портится. Если не соблюдать правила хранения, оно теряет вкус и может вызвать пищевое отравление. «Рамблер» расскажет, сколько можно хранить разные виды мяса и на что нужно обращать внимание.

Хранение свежего мяса в холодильнике

Свинину, говядину или баранину в холодильнике можно держать не больше двух–трех суток. При этом температура должна быть от 0 до +4 градусов. Лучше всего класть мясо в стеклянную или эмалированную посуду и накрывать крышкой. В полиэтиленовом пакете мясо портится быстрее: оно запотевает, и на поверхности появляется слизь.

Курица и индейка в сыром виде хранятся меньше — один–два дня. Это связано с тем, что у мяса птицы более нежная структура и в нем содержится меньше жира, который частично задерживает развитие бактерий.

Хранение мяса в морозильнике

Заморозка значительно увеличивает срок хранения. При температуре –18 градусов говядина и баранина могут храниться до восьми–десяти месяцев, свинина — до шести месяцев, курица и индейка — восемь–девять месяцев.

Но важно правильно заморозить: мясо нужно поделить на порции, положить в пакеты или контейнеры и подписать дату. Повторная заморозка нежелательна: после нее продукт теряет вкус и становится сухим.

Как приготовить мясо, чтобы оно не превратилось в «подошву»

Хранение фарша

Фарш — самый скоропортящийся мясной продукт. Даже в холодильнике он хранится не больше 12–24 часов. В нем много влаги и разрушенных волокон, что создает идеальную среду для бактерий. Если фарш не планируете использовать сразу, его нужно заморозить. В морозильнике он может храниться до трех месяцев.

Хранение вареного и жареного мяса

Готовое мясо хранится дольше, чем сырое, но тоже имеет ограниченный срок. Вареное мясо в холодильнике остается пригодным для употребления трое–четверо суток, жареное — до четырех–пяти суток. При этом его нужно держать в закрытой посуде, чтобы оно не впитало посторонние запахи. В морозильнике готовое мясо можно хранить до трех месяцев.

Как понять, что мясо испортилось?

Пропавшее мясо есть строго противопоказано — оно может вызвать сильное отравление. Есть несколько признаков, которые указывают на то, что мясо испортилось:

неприятный кислый или гнилостный запах,

слизкая поверхность,

серо-зеленоватый цвет,

руки после прикосновения к мясу становятся липкими.

Советы по хранению

Чтобы мясо дольше сохраняло свежесть, нужно:

не мыть его перед хранением, а промыть только перед готовкой,

хранить в герметичных контейнерах, а не в полиэтиленовых пакетах,

в идеале использовать вакуумные пакеты или пленку — это продлит срок хранения на один–два дня,

не класть рядом с овощами и фруктами.

Срок хранения мяса зависит от его вида и способа обработки. Чтобы не отравиться после его употребления, важно соблюдать простые правила: хранить мясо при правильной температуре, не допускать повторной заморозки и всегда проверять внешний вид и запах.

