Безумно вкусные завтраки: восемь рецептов
Завтрак — это начало дня, и от него зависит не только настроение, но и работоспособность. Привычные яйца и овсянка быстро надоедают, но достаточно добавить новые сочетания — и прием пищи станет ярким и более сытным. «Рамблер» подготовил восемь необычных рецептов, которые при этом просты в приготовлении.
1. Киноа с кокосовым молоком и ягодами
Ингредиенты:
- киноа — 70 г
- кокосовое молоко — 200 мл
- вода — 100 мл
- ягоды свежие или замороженные — 100 г
- мед — 1 ст. л.
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Киноа обязательно промойте под проточной водой, чтобы ушла горечь.
- В небольшой кастрюле смешайте кокосовое молоко и воду, доведите до кипения, добавьте щепотку соли.
- Засыпьте киноа, убавьте огонь и варите 15–20 минут, периодически помешивая. Крупа должна впитать жидкость и стать мягкой.
- Снимите с огня и добавьте мед.
- Перемешайте, разложите по тарелкам и украсьте ягодами.
2. Запеченный авокадо с яйцом
Ингредиенты:
- авокадо — 1 шт.
- яйцо — 2 шт.
- соль — щепотка
- перец — по вкусу
- зелень — немного
Способ приготовления:
- Выберите спелый, но плотный авокадо, чтобы половинки держали форму.
- Разрежьте его пополам и удалите косточку.
- Ложкой слегка увеличьте углубление, чтобы туда поместилось яйцо.
- В каждую половинку аккуратно вбейте по одному яйцу.
- Посолите и поперчите.
- Поставьте авокадо в жаропрочную форму так, чтобы он не перевернулся.
- Запекайте при 180 градусах около 12 минут, пока белок не схватится. Желток лучше оставить слегка жидким — так вкус будет ярче.
- Перед подачей посыпьте зеленью.
3. Яйца Бенедикт с лососем
Ингредиенты:
- хлеб белый или чиабатта — 4 ломтика
- лосось слабосоленый — 120–150 г
- яйца — 4 шт.
- уксус 9% — 1 ч. л.
- масло сливочное — 120 г
- желтки — 2 шт.
- сок лимона — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
- зеленый лук или укроп — чуть-чуть
Приготовление:
Сначала сделайте соус.
- Растопите масло на слабом огне и дайте ему постоять минуту, чтобы осадок остался снизу.
- В миске для водяной бани смешайте желтки с соком лимона и щепоткой соли, поставьте миску на пар и непрерывно мешайте венчиком до легкого загустения.
- Тонкой струйкой введите теплое масло, не переставая мешать.
- Если соус слишком густой, капните чайную ложку горячей воды.
- Уберите в теплое место.
Сделайте яйца пашот.
- В широкой сотейнике вскипятите воду, убавьте огонь до легкого томления, добавьте уксус.
- Разбейте яйцо в чашку, сделайте воронку ложкой и аккуратно влейте яйцо в центр, варите две–три минуты до мягкого желтка.
- Достаньте шумовкой на бумажное полотенце, так же приготовьте остальные.
Финальный этап.
- Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или в тостере до румяной корочки.
- На теплый хлеб выложите ломтики лосося, сверху аккуратно посадите яйцо пашот, полейте теплым соусом, приправьте перцем и посыпьте зеленью.
- Подавайте сразу, пока соус и хлеб теплые, а желток течет.
4. Японский омлет с зеленым луком
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.
- вода — 2 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- соус соевый — 1 ч. л.
- масло растительное — 1 ч. л.
- зеленый лук — 2 перышка
- рис/овощи — по желанию
Способ приготовления:
- В миске взбейте яйца с водой, сахаром и соевым соусом до однородности, но без пены.
- Зеленый лук мелко нарежьте.
- Разогрейте небольшую сковороду с антипригарным покрытием, смажьте каплей масла.
- Влейте тонкий слой яичной смеси, распределите по поверхности. Как только низ схватится, посыпьте частью лука и, помогая лопаткой, сверните пласт в рулет от дальнего края к себе.
- Сдвиньте рулет к дальнему бортику, снова капните масла, влейте еще немного яичной смеси так, чтобы она затекла под рулет.
- Поджарьте и снова сверните, наращивая рулет.
- Повторяйте, пока не израсходуете массу.
- Готовый омлет слегка подпеките со всех сторон до ровной корочки, снимите и дайте минуту «отдохнуть».
- Нарежьте ломтиками, подавайте теплым с рисом или овощами.
5. Запеканка из тыквы и овсянки
Ингредиенты:
- тыква — 200 г
- овсяные хлопья — 100 г
- яйцо — 2 шт.
- молоко — 150 мл
- мед — 1 ст. л.
- корица — щепотка
Способ приготовления:
- Тыкву очистите, нарежьте кубиками и запеките в духовке при 180 градусах 15 минут до мягкости.
- Разомните вилкой или превратите в пюре.
- Смешайте с овсянкой, яйцами, молоком, медом и корицей.
- Выложите массу в смазанную маслом форму.
- Выпекайте 25 минут при 180 градусах, пока поверхность не подрумянится.
- Дайте слегка остыть, нарежьте порциями и подавайте теплой.
6. Тосты с хумусом и печеным перцем
Ингредиенты:
- хлеб цельнозерновой — 2 ломтика
- хумус — 2 ст. л.
- перец красный сладкий — 1 шт.
- оливковое масло — немного
Способ приготовления:
- Перец смажьте маслом и запеките при 200 градусах 15 минут, пока кожица не подрумянится.
- Переложите в пакет на пять минут, затем снимите кожицу.
- Нарежьте полосками.
- Хлеб подсушите в тостере или на сковороде.
- Намажьте ломтики хумусом, сверху положите перец.
7. Йогуртовый десерт с гранолой и апельсином
Ингредиенты:
- йогурт натуральный или кокосовый — 200 г
- гранола — 50 г
- апельсин — 1 шт.
- мед — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Апельсин очистите, разделите на дольки и уберите пленки, чтобы осталась сочная мякоть.
- Нарежьте кусочками.
- В стакан выложите слой йогурта, затем гранолу, потом апельсин и немного меда.
- Еще раз друг за другом прочередуйте слои и подавайте к столу.
8. Пшеничная каша с тунцом и томатами черри
Ингредиенты:
- крупа пшеничная — 120 г
- вода или легкий овощной бульон — 300 мл
- тунец консервированный в собственном соку — 1 банка (150 г без жидкости)
- томаты черри — 8–10 шт.
- масло оливковое — 1 ст. л.
- сок лимона — 1 ч. л.
- зеленый лук, петрушка — по щепотке
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Крупу промойте до прозрачной воды.
- В кастрюле доведите воду или бульон до кипения, посолите, засыпьте крупу, убавьте огонь до минимума и варите под крышкой 18–22 минуты до мягкости и впитывания жидкости.
- Снимите с огня, укутайте полотенцем и дайте настояться пять минут, разрыхлите вилкой.
- Тунец слейте от жидкости и разберите вилкой на крупные кусочки. Черри разрежьте пополам.
- В теплую кашу вмешайте оливковое масло и сок лимона, добавьте тунец и томаты, приправьте перцем.
- Всыпьте рубленую зелень, аккуратно перемешайте.
- Подавайте блюдо теплым.
Эти восемь рецептов показывают, что даже самые привычные продукты можно превратить в оригинальные блюда. Здесь есть и легкие варианты с овощами, и плотные белковые блюда, и необычные сладости. Такой набор рецептов помогает не застревать на одной яичнице или каше и получать удовольствие от еды.
