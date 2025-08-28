Безумно вкусные завтраки: восемь рецептов

Завтрак — это начало дня, и от него зависит не только настроение, но и работоспособность. Привычные яйца и овсянка быстро надоедают, но достаточно добавить новые сочетания — и прием пищи станет ярким и более сытным. «Рамблер» подготовил восемь необычных рецептов, которые при этом просты в приготовлении.

© Ivan Bajic/iStock.com

1. Киноа с кокосовым молоком и ягодами

Ингредиенты:

киноа — 70 г

кокосовое молоко — 200 мл

вода — 100 мл

ягоды свежие или замороженные — 100 г

мед — 1 ст. л.

соль — щепотка

Способ приготовления:

Киноа обязательно промойте под проточной водой, чтобы ушла горечь. В небольшой кастрюле смешайте кокосовое молоко и воду, доведите до кипения, добавьте щепотку соли. Засыпьте киноа, убавьте огонь и варите 15–20 минут, периодически помешивая. Крупа должна впитать жидкость и стать мягкой. Снимите с огня и добавьте мед. Перемешайте, разложите по тарелкам и украсьте ягодами.

Быстрорастворимые каши: экономия времени или потеря полезных веществ

2. Запеченный авокадо с яйцом

© Fotografium/iStock.com

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.

яйцо — 2 шт.

соль — щепотка

перец — по вкусу

зелень — немного

Способ приготовления:

Выберите спелый, но плотный авокадо, чтобы половинки держали форму. Разрежьте его пополам и удалите косточку. Ложкой слегка увеличьте углубление, чтобы туда поместилось яйцо. В каждую половинку аккуратно вбейте по одному яйцу. Посолите и поперчите. Поставьте авокадо в жаропрочную форму так, чтобы он не перевернулся. Запекайте при 180 градусах около 12 минут, пока белок не схватится. Желток лучше оставить слегка жидким — так вкус будет ярче. Перед подачей посыпьте зеленью.

3. Яйца Бенедикт с лососем

Ингредиенты:

хлеб белый или чиабатта — 4 ломтика

лосось слабосоленый — 120–150 г

яйца — 4 шт.

уксус 9% — 1 ч. л.

масло сливочное — 120 г

желтки — 2 шт.

сок лимона — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

зеленый лук или укроп — чуть-чуть

Приготовление:

Сначала сделайте соус.

Растопите масло на слабом огне и дайте ему постоять минуту, чтобы осадок остался снизу. В миске для водяной бани смешайте желтки с соком лимона и щепоткой соли, поставьте миску на пар и непрерывно мешайте венчиком до легкого загустения. Тонкой струйкой введите теплое масло, не переставая мешать. Если соус слишком густой, капните чайную ложку горячей воды. Уберите в теплое место.

Сделайте яйца пашот.

В широкой сотейнике вскипятите воду, убавьте огонь до легкого томления, добавьте уксус. Разбейте яйцо в чашку, сделайте воронку ложкой и аккуратно влейте яйцо в центр, варите две–три минуты до мягкого желтка. Достаньте шумовкой на бумажное полотенце, так же приготовьте остальные.

Финальный этап.

Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или в тостере до румяной корочки. На теплый хлеб выложите ломтики лосося, сверху аккуратно посадите яйцо пашот, полейте теплым соусом, приправьте перцем и посыпьте зеленью. Подавайте сразу, пока соус и хлеб теплые, а желток течет.

4. Японский омлет с зеленым луком

© MurzikNata/iStock.com

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.

вода — 2 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

соус соевый — 1 ч. л.

масло растительное — 1 ч. л.

зеленый лук — 2 перышка

рис/овощи — по желанию

Способ приготовления:

В миске взбейте яйца с водой, сахаром и соевым соусом до однородности, но без пены. Зеленый лук мелко нарежьте. Разогрейте небольшую сковороду с антипригарным покрытием, смажьте каплей масла. Влейте тонкий слой яичной смеси, распределите по поверхности. Как только низ схватится, посыпьте частью лука и, помогая лопаткой, сверните пласт в рулет от дальнего края к себе. Сдвиньте рулет к дальнему бортику, снова капните масла, влейте еще немного яичной смеси так, чтобы она затекла под рулет. Поджарьте и снова сверните, наращивая рулет. Повторяйте, пока не израсходуете массу. Готовый омлет слегка подпеките со всех сторон до ровной корочки, снимите и дайте минуту «отдохнуть». Нарежьте ломтиками, подавайте теплым с рисом или овощами.

5. Запеканка из тыквы и овсянки

© minadezhda/iStock.com

Ингредиенты:

тыква — 200 г

овсяные хлопья — 100 г

яйцо — 2 шт.

молоко — 150 мл

мед — 1 ст. л.

корица — щепотка

Способ приготовления:

Тыкву очистите, нарежьте кубиками и запеките в духовке при 180 градусах 15 минут до мягкости. Разомните вилкой или превратите в пюре. Смешайте с овсянкой, яйцами, молоком, медом и корицей. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте 25 минут при 180 градусах, пока поверхность не подрумянится. Дайте слегка остыть, нарежьте порциями и подавайте теплой.

6. Тосты с хумусом и печеным перцем

Ингредиенты:

хлеб цельнозерновой — 2 ломтика

хумус — 2 ст. л.

перец красный сладкий — 1 шт.

оливковое масло — немного

Способ приготовления:

Перец смажьте маслом и запеките при 200 градусах 15 минут, пока кожица не подрумянится. Переложите в пакет на пять минут, затем снимите кожицу. Нарежьте полосками. Хлеб подсушите в тостере или на сковороде. Намажьте ломтики хумусом, сверху положите перец.

7. Йогуртовый десерт с гранолой и апельсином

Ингредиенты:

йогурт натуральный или кокосовый — 200 г

гранола — 50 г

апельсин — 1 шт.

мед — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Апельсин очистите, разделите на дольки и уберите пленки, чтобы осталась сочная мякоть. Нарежьте кусочками. В стакан выложите слой йогурта, затем гранолу, потом апельсин и немного меда. Еще раз друг за другом прочередуйте слои и подавайте к столу.

8. Пшеничная каша с тунцом и томатами черри

Ингредиенты:

крупа пшеничная — 120 г

вода или легкий овощной бульон — 300 мл

тунец консервированный в собственном соку — 1 банка (150 г без жидкости)

томаты черри — 8–10 шт.

масло оливковое — 1 ст. л.

сок лимона — 1 ч. л.

зеленый лук, петрушка — по щепотке

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Крупу промойте до прозрачной воды. В кастрюле доведите воду или бульон до кипения, посолите, засыпьте крупу, убавьте огонь до минимума и варите под крышкой 18–22 минуты до мягкости и впитывания жидкости. Снимите с огня, укутайте полотенцем и дайте настояться пять минут, разрыхлите вилкой. Тунец слейте от жидкости и разберите вилкой на крупные кусочки. Черри разрежьте пополам. В теплую кашу вмешайте оливковое масло и сок лимона, добавьте тунец и томаты, приправьте перцем. Всыпьте рубленую зелень, аккуратно перемешайте. Подавайте блюдо теплым.

Эти восемь рецептов показывают, что даже самые привычные продукты можно превратить в оригинальные блюда. Здесь есть и легкие варианты с овощами, и плотные белковые блюда, и необычные сладости. Такой набор рецептов помогает не застревать на одной яичнице или каше и получать удовольствие от еды.

Ранее мы рассказывали про пять самых полезных каш для завтрака.