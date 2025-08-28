Безумно вкусные завтраки: восемь рецептов

Катерина Саломе

Завтрак — это начало дня, и от него зависит не только настроение, но и работоспособность. Привычные яйца и овсянка быстро надоедают, но достаточно добавить новые сочетания — и прием пищи станет ярким и более сытным. «Рамблер» подготовил восемь необычных рецептов, которые при этом просты в приготовлении.

Безумно вкусные завтраки: восемь рецептов
© Ivan Bajic/iStock.com

1. Киноа с кокосовым молоком и ягодами

Ингредиенты:

  • киноа — 70 г
  • кокосовое молоко — 200 мл
  • вода — 100 мл
  • ягоды свежие или замороженные — 100 г
  • мед — 1 ст. л.
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Киноа обязательно промойте под проточной водой, чтобы ушла горечь.
  2. В небольшой кастрюле смешайте кокосовое молоко и воду, доведите до кипения, добавьте щепотку соли.
  3. Засыпьте киноа, убавьте огонь и варите 15–20 минут, периодически помешивая. Крупа должна впитать жидкость и стать мягкой.
  4. Снимите с огня и добавьте мед.
  5. Перемешайте, разложите по тарелкам и украсьте ягодами.

Быстрорастворимые каши: экономия времени или потеря полезных веществ

2. Запеченный авокадо с яйцом

© Fotografium/iStock.com

Ингредиенты:

  • авокадо — 1 шт.
  • яйцо — 2 шт.
  • соль — щепотка
  • перец — по вкусу
  • зелень — немного

Способ приготовления:

  1. Выберите спелый, но плотный авокадо, чтобы половинки держали форму.
  2. Разрежьте его пополам и удалите косточку.
  3. Ложкой слегка увеличьте углубление, чтобы туда поместилось яйцо.
  4. В каждую половинку аккуратно вбейте по одному яйцу.
  5. Посолите и поперчите.
  6. Поставьте авокадо в жаропрочную форму так, чтобы он не перевернулся.
  7. Запекайте при 180 градусах около 12 минут, пока белок не схватится. Желток лучше оставить слегка жидким — так вкус будет ярче.
  8. Перед подачей посыпьте зеленью.

3. Яйца Бенедикт с лососем

Ингредиенты:

  • хлеб белый или чиабатта — 4 ломтика
  • лосось слабосоленый — 120–150 г
  • яйца — 4 шт.
  • уксус 9% — 1 ч. л.
  • масло сливочное — 120 г
  • желтки — 2 шт.
  • сок лимона — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу
  • зеленый лук или укроп — чуть-чуть

Приготовление:

Сначала сделайте соус.

  1. Растопите масло на слабом огне и дайте ему постоять минуту, чтобы осадок остался снизу.
  2. В миске для водяной бани смешайте желтки с соком лимона и щепоткой соли, поставьте миску на пар и непрерывно мешайте венчиком до легкого загустения.
  3. Тонкой струйкой введите теплое масло, не переставая мешать.
  4. Если соус слишком густой, капните чайную ложку горячей воды.
  5. Уберите в теплое место.

Сделайте яйца пашот.

  1. В широкой сотейнике вскипятите воду, убавьте огонь до легкого томления, добавьте уксус.
  2. Разбейте яйцо в чашку, сделайте воронку ложкой и аккуратно влейте яйцо в центр, варите две–три минуты до мягкого желтка.
  3. Достаньте шумовкой на бумажное полотенце, так же приготовьте остальные.

Финальный этап.

  1. Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или в тостере до румяной корочки.
  2. На теплый хлеб выложите ломтики лосося, сверху аккуратно посадите яйцо пашот, полейте теплым соусом, приправьте перцем и посыпьте зеленью.
  3. Подавайте сразу, пока соус и хлеб теплые, а желток течет.

4. Японский омлет с зеленым луком

© MurzikNata/iStock.com

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.
  • вода — 2 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • соус соевый — 1 ч. л.
  • масло растительное — 1 ч. л.
  • зеленый лук — 2 перышка
  • рис/овощи — по желанию

Способ приготовления:

  1. В миске взбейте яйца с водой, сахаром и соевым соусом до однородности, но без пены.
  2. Зеленый лук мелко нарежьте.
  3. Разогрейте небольшую сковороду с антипригарным покрытием, смажьте каплей масла.
  4. Влейте тонкий слой яичной смеси, распределите по поверхности. Как только низ схватится, посыпьте частью лука и, помогая лопаткой, сверните пласт в рулет от дальнего края к себе.
  5. Сдвиньте рулет к дальнему бортику, снова капните масла, влейте еще немного яичной смеси так, чтобы она затекла под рулет.
  6. Поджарьте и снова сверните, наращивая рулет.
  7. Повторяйте, пока не израсходуете массу.
  8. Готовый омлет слегка подпеките со всех сторон до ровной корочки, снимите и дайте минуту «отдохнуть».
  9. Нарежьте ломтиками, подавайте теплым с рисом или овощами.

5. Запеканка из тыквы и овсянки

© minadezhda/iStock.com

Ингредиенты:

  • тыква — 200 г
  • овсяные хлопья — 100 г
  • яйцо — 2 шт.
  • молоко — 150 мл
  • мед — 1 ст. л.
  • корица — щепотка

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и запеките в духовке при 180 градусах 15 минут до мягкости.
  2. Разомните вилкой или превратите в пюре.
  3. Смешайте с овсянкой, яйцами, молоком, медом и корицей.
  4. Выложите массу в смазанную маслом форму.
  5. Выпекайте 25 минут при 180 градусах, пока поверхность не подрумянится.
  6. Дайте слегка остыть, нарежьте порциями и подавайте теплой.

6. Тосты с хумусом и печеным перцем

Ингредиенты:

  • хлеб цельнозерновой — 2 ломтика
  • хумус — 2 ст. л.
  • перец красный сладкий — 1 шт.
  • оливковое масло — немного

Способ приготовления:

  1. Перец смажьте маслом и запеките при 200 градусах 15 минут, пока кожица не подрумянится.
  2. Переложите в пакет на пять минут, затем снимите кожицу.
  3. Нарежьте полосками.
  4. Хлеб подсушите в тостере или на сковороде.
  5. Намажьте ломтики хумусом, сверху положите перец.

7. Йогуртовый десерт с гранолой и апельсином

Ингредиенты:

  • йогурт натуральный или кокосовый — 200 г
  • гранола — 50 г
  • апельсин — 1 шт.
  • мед — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Апельсин очистите, разделите на дольки и уберите пленки, чтобы осталась сочная мякоть.
  2. Нарежьте кусочками.
  3. В стакан выложите слой йогурта, затем гранолу, потом апельсин и немного меда.
  4. Еще раз друг за другом прочередуйте слои и подавайте к столу.

8. Пшеничная каша с тунцом и томатами черри

Ингредиенты:

  • крупа пшеничная — 120 г
  • вода или легкий овощной бульон — 300 мл
  • тунец консервированный в собственном соку — 1 банка (150 г без жидкости)
  • томаты черри — 8–10 шт.
  • масло оливковое — 1 ст. л.
  • сок лимона — 1 ч. л.
  • зеленый лук, петрушка — по щепотке
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Крупу промойте до прозрачной воды.
  2. В кастрюле доведите воду или бульон до кипения, посолите, засыпьте крупу, убавьте огонь до минимума и варите под крышкой 18–22 минуты до мягкости и впитывания жидкости.
  3. Снимите с огня, укутайте полотенцем и дайте настояться пять минут, разрыхлите вилкой.
  4. Тунец слейте от жидкости и разберите вилкой на крупные кусочки. Черри разрежьте пополам.
  5. В теплую кашу вмешайте оливковое масло и сок лимона, добавьте тунец и томаты, приправьте перцем.
  6. Всыпьте рубленую зелень, аккуратно перемешайте.
  7. Подавайте блюдо теплым.

Эти восемь рецептов показывают, что даже самые привычные продукты можно превратить в оригинальные блюда. Здесь есть и легкие варианты с овощами, и плотные белковые блюда, и необычные сладости. Такой набор рецептов помогает не застревать на одной яичнице или каше и получать удовольствие от еды.

