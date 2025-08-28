Названо лучший противовоспалительный продукт для добавления в сэндвичи

Авокадо - это один из лучших продуктов для борьбы с воспалением. Так же, как и жирная рыба, орехи, тёмная листовая зелень. Из половины этого фрукта вы получите 5 г клетчатки, обладающей множеством полезных для здоровья свойств.

Клетчатка в авокадо помогает улучшить кишечный микробиом и поддерживать здоровый вес. Также этот фрукт в составе полезной для сердца диеты защищает от окислительного стресса и уменьшает воспаление. Наконец, из авокадо вы получите много калия, магния, мононенасыщенных жиров - веществ, которые улучшают кровяное давление и уровень холестерина.

Чтобы выбрать идеальный авокадо, следуйте нескольким правилам. Кожица фрукта должна быть тёмно-зелёной или чёрной, без пятен. При нажатии плод должен слегка мяться. Всё это - признаки идеально спелого и вкусного авокадо.

После разрезания фрукта важно знать, как его хранить, чтобы мякоть не чернела. Плотно заверните плод в пищевую плёнку и положите его в холодильник. Целые спелые авокадо тоже нужно держать в холодильнике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.