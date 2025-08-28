Перечислены самые вредные способы приготовления еды

Способ приготовления пищи прямо влияет на сохранение в ней питательных веществ и то, как такая еда влияет на общее здоровье. О самых полезных и вредных способах готовки «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог «СМ-Клиника» Ольга Корхова.

© Газета.Ru

По ее словам, одним из самых здоровых считается метод приготовления на пару. Готовя продукты таким образом, удается минимизировать потерю витаминов и минералов, так как они не контактируют с водой.

«Это позволяет сохранить яркий цвет, текстуру и питательные свойства овощей и других продуктов. Приготовление на пару особенно эффективно для сохранения водорастворимых витаминов, таких как витамин С и витамины группы В», — рассказала Корхова.

Тушение также является полезным методом, который позволяет сохранять питательные вещества. Продукты в данном случае готовятся медленно в собственном соку или с минимальным количеством жидкости, что помогает сохранить витамины и минералы. Тушение способствует лучшему усвоению питательных веществ, так как температура приготовления ниже, чем при жарке.

«Если говорить о варке, то этот метод может привести к значительным потерям водорастворимых витаминов, так как они переходят в воду. Чтобы минимизировать потери, рекомендуется использовать небольшое количество воды и сократить время варки. Однако, если отвар используется для приготовления супов или соусов, это может помочь сохранить часть питательных веществ», — продолжила нутрициолог.

Самым вредным способом приготовления врач назвала жарку, которая часто приводит к разрушению витаминов и образованию вредных соединений, таких как акриламид, особенно при жарке углеводсодержащих продуктов. Высокие температуры могут также снижать усвоение белков, что делает этот способ менее предпочтительным для здоровья.