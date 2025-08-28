Что нужно консервировать в конце августа

Садовод Октябрина Ганичкина рассказала, что в конце августа наступает время для консервации помидоров, огурцов, кабачков и патиссонов.

«Солёные кабачки получаются даже вкуснее маринованных огурчиков», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, также конец лета — идеальное время для приготовления варенья и джема из смородины и малины.

Садовод рекомендовала хранить закрутки в погребе, а свежие овощи — в бумажных мешках на балконе.

«В них хорошо хранится свёкла, морковь, картошка. В таких условиях овощи можно хранить до декабря», — добавила эксперт.

