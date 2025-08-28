Как действовать, если на продукте образовалась плесень

Употреблять в пищу продукты с плесенью категорически нельзя. Зараженные участки не стоит обрезать, а вместо этого безжалостно избавляться от испорченной еды. Такое совет в беседе с Pravda.Ru дала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

«Потому что, как минимум, там большое количество гистамина, которое вызывает аллергию, ну и это пагубно влияет на организм в целом», — пояснила эксперт.

По ее словам, если при покупке того же винограда нашлась заплесневелая ягода, ее не стоит отрывать, — лучше отказаться всей грозди.

«Потому что если плесень уже в партии появилась, то это уже заражение всей партии. Такие фрукты и овощи есть нельзя», — заключила Шарапова.

Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ и биологической безопасности Асият Абдуллаева до этого предупреждала, что употребление некачественных консервов может привести к пищевым отравлениям и даже летальному исходу.