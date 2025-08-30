Как правильно подготовить яблоки к хранению?

Яблоки нового урожая важно правильно подготовить к хранению, чтобы сохранить их свежесть и качество до весны. Издание Pravda.Ru рассказало, как это сделать.

Сначала нужно внимательно перебрать яблоки и отправить на хранение только целые плоды без повреждений. Плодоножки должны остаться сухими и крепкими: если хвостика нет, яблоко теряет естественную защиту. После сортировки каждый плод протирают чистой тканью, смоченной в слабом растворе пищевой соды. Мыть яблоки не рекомендуется, так как вода разрушает естественную пленку и ускорит процесс гниения.

Для долгого хранения подходит температура от +2 до +4 градусов. При высоких показателях плоды теряют влагу и становятся рыхлыми. Слишком низкие температуры, в свою очередь, провоцируют подмерзание и утрату вкуса. Лучше всего хранить яблоки в деревянных ящиках, выстланных бумагой, или в плотных картонных коробках с отверстиями для вентиляции.

Яблоки нужно выкладывать слоями, перекладывая каждый слой пергаментной бумагой. Рекомендуется хранить разные сорта отдельно друг от друга. Раз в две недели следует осматривать ящики и убирать плоды с признаками гниения.