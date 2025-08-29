Торт из кабачков: рецепт и лучшие варианты начинок

С виду это настоящий торт, но на деле — сытная овощная закуска. Кабачковый торт можно готовить по классическому рецепту или экспериментировать с начинками. «Рамблер» расскажет, как приготовить базовый вариант и какие секретные добавки сделают его еще вкуснее.

© SergeiDolgov/iStock.com

Рецепт торта из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 3 шт. среднего размера

яйца — 3 шт.

мука — 6 ст. ложек

сметана — 400 г

майонез — 2 ст. ложки

чеснок — 3 зубчика

помидор — 1 шт.

укроп свежий — небольшой пучок

соль — по вкусу

растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Сначала вымойте кабачки и натрите их на крупной терке. Если овощи молодые, кожицу можно не снимать, но излишнюю жидкость нужно отжать. В глубокую миску добавьте яйца, соль и муку, перемешайте до однородного состояния. Масса должна напоминать тесто для оладий.

Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и выкладывайте тесто порциями. Формируйте лепешки диаметром с небольшую тарелку. Каждую обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон. Готовые лепешки выложите стопкой, чтобы они остывали.

Пока лепешки остывают, приготовьте крем: смешайте сметану с майонезом, добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Соус должен получиться густым и ароматным.

Когда все лепешки остынут, начинайте сборку торта. На плоской тарелке уложите первый корж, смажьте его кремом, сверху положите следующий. Повторяйте, пока не закончится тесто. Верх и бока торта тоже покройте соусом. Украсьте свежей зеленью и кружочками помидора.

Для лучшего вкуса оставьте торт в холодильнике на два–три часа. За это время все слои пропитаются, и закуска станет особенно нежной.

Варианты начинок

1. Сыр

Чтобы вкус торта получился более насыщенным, добавьте в крем тертый твердый сыр. На каждый слой посыпайте немного сыра поверх соуса. Такой вариант получается сытнее, а вкус напоминает нежное овощное суфле. Особенно хорошо использовать пармезан или российский сыр.

2. Курица

Для более сытного варианта можно добавить отварное куриное филе. Мясо нарежьте мелкими кусочками или разберите на волокна и выкладывайте тонким слоем на каждый корж, промазанный соусом. Такой торт подойдет как полноценное второе блюдо. Перед подачей его можно украсить дольками помидора и зеленью.

3. Грибы

Грибы делают торт особенно ароматным. Возьмите шампиньоны или лесные грибы, нарежьте их мелко и обжарьте с луком до золотистого цвета. Остудите и выкладывайте тонким слоем между коржами. В сочетании с чесночным соусом грибы придадут закуске яркий вкус и аппетитный аромат.

4. Овощи

Тем, кто предпочитает легкие блюда, понравится овощная версия. Между коржами можно добавить тонкие кружочки помидоров, сладкого перца или тертую морковь. Такая начинка сделает торт свежим и сочным. Особенно хорошо такая версия подойдет для летнего стола.

Кабачковый торт готовится из доступных ингредиентов, не требует особых навыков и всегда производит впечатление на гостей. Какой бы вариант приготовления вы ни выбрали, результат будет в любом случае отличным: блюдо выглядит празднично, а готовится быстро и просто.

