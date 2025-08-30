О чем молчит килька: как правильно выбирать консервы и насколько они полезны

25 августа в мире отметили день рождения консервной банки. Как правильно выбирать консервы на полках магазинов и можно ли есть их без вреда для здоровья, выясняла «Вечерняя Москва».

Изобретателем консервации во всем мире считают французского повара Николя Франсуа Аппера. Его стеклянные банки с супами и овощами с тушеным мясом пришлись по вкусу солдатам армии Наполеона. Так консервы вошли в обиход и стали любимым блюдом многих простых людей. В Россию они как раз попали в этот период, поэтому инженер, основатель Харьковского университета Василий Каразин предложил заимствовать опыт французов и развернуть в Российской империи производство консервов.

Это была вкусная и недорогая еда. Подкупал долгий срок хранения такого блюда, на рынках стали появляться консервы из овощей и грибов, — рассказывает «ВМ» историк Александр Масквичев.

Сейчас технологии производства сильно изменились — расширились ассортимент, стандарты качества. Однако при употреблении стоит быть осторожным.

Среди покупателей сегодня очень популярны рыбные консервы, например, из сайры, горбуши, трески. Стоимость продукта начинается от 120 рублей, однако мало кто знает, что это один из самых опасных видов консервов.

Ботулизм — главная опасность, с которой может столкнуться любитель рыбных консервов. Увы, не все производители соблюдают технологии производства, из-за чего в рыбе могут быть ртуть, опасные бактерии, — рассказала «ВМ» пищевой технолог Юлия Макарчук.

Овощные консервы могут показаться менее опасными, однако это не так. Нередко бывает так, что овощи впитывают в себя металл из банки или опасные споры в почве, в которой выращиваются.

Конечно, такие проблемы могут быть даже у хороших производителей. Я бы отдал предпочтение классическим домашним закруткам со своего огорода. Да и обойдется это дешевле. Баночка консервированных овощей стоит от 100 рублей за 100 граммов, — добавляет эксперт.

В мясных консервах, например в любимой многими говяжьей или свиной тушенке, нередко образуются смертельные токсины из-за размножения бактерий. Причина — несоблюдение санитарных норм на производстве. Проверить такое невозможно, поэтому приходится верить производителю на слово.

Еще очень важен состав — он должен быть минимальным: мясо, специи, — рассказал «ВМ» владелец мясного комбината Юрий Попов.

Увы, еще есть риск получить некачественное и старое мясо, особенно часто такое встречается в дешевых консервах, поэтому минимальная стоимость должна начинаться от 150 рублей.

Только ГОСТ

На качественном продукте должно быть указано наличие ГОСТа — если есть отметка о соответствии ТУ, лучше всего отказаться от такой покупки.

Только выбитая дата

Дата изготовления должна быть выпуклой, а не вдавленной, выбитой изнутри банки.

Важная информация

На банке обязательно должны быть указаны название рыбы (горбуша, форель, кета и так далее), индекс рыбной промышленности «Р», номер завода и номер смены.

Место происхождения

Качественная рыбная продукция должна быть изготовлена не в Подмосковье, а в местах нереста — например, на Сахалине. Иначе есть риск нарваться на подделку.

Срок годности

Срок годности не должен превышать одного года. Если он выше, значит, для приготовления продукта использовалось большое количество консервантов.

Виктория Безнебеева, нутрициолог, диетолог, автор собственной врачебной методики:

Качественные консервы могут принести пользу организму. Например, в рыбных продуктах содержится много кальция. В любом случае не стоит злоупотреблять ими — отдавайте предпочтение свежим продуктам. Также в консервах может содержаться бензоат натрия — он провоцирует онкологию.

