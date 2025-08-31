Что приготовить из дыни: 4 пошаговых рецепта

Бренд-шеф поделился простыми рецептами.

Четыре рецепта из дыни
Август и сентябрь — время дыни, освежающей, сочной, вкусной и ароматной! А что, если нарезанная дольками приелась и наскучила? Конечно же, приготовить этот продукт новым способом.

«Поделюсь четырьмя рецептами, которые превратят дыню в изысканное блюдо. Три сочных, пикантных и необычных салата и фруктовый лёд — каждый найдёт себе интересный рецепт для последних летних вечеров», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты из дыни

Салат с дыней и прошутто

Сочетанием груши и прошутто уже никого не удивишь. А вот сладкая спелая дыня может стать идеальной гастрономической парой пикантному прошутто и нежной моцарелле. Листья мяты подчёркивают свежий вкус дыни, а гранатовый соус придаёт лёгкую кислинку.

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 237 ккал.
  • Белки: 8 г.
  • Жиры: 7 г.
  • Углеводы: 40 г.

Ингредиенты (на четыре порции):

  • дыня двух видов (белая и жёлтая) — 400-500 г;
  • шарики моцареллы — 300 г;
  • тонкие ломтики прошутто — 8-10 шт.;
  • листья мяты — 15 г;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • гранатовый соус наршараб — 25 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • чёрный перец свежемолотый — щепотка.

Способ приготовления

  1. Помойте и очистите дыню. Нарежьте мякоть произвольными кубиками не более 3 см.
  2. Помойте лимон, натрите цедру, а из мякоти выдавите 10 мл сока. Чеснок очистите.
  3. Пробейте в чаше блендера масло, чеснок, гранатовый соус, сок и цедру лимона до однородной эмульсии. В конце добавьте половину нарезанной мяты и измельчите в режиме пульсации.
  4. Выложите шарики дыни и моцареллы на широкую тарелку, сбрызните получившейся заправкой, фигурно скрутите ломтики ветчины прошутто и расположите между шариками.
  5. Поперчите, украсьте листьями мяты.

Дынный фруктовый лёд

В тёплую погоду так и хочется освежиться чем-то прохладным. Предлагаем приготовить дынный лёд — полезную альтернативу мороженому из магазина.

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 139 ккал.
  • Белки: 3 г.
  • Жиры: 11 г.
  • Углеводы: 4 г.

Ингредиенты (на 12 порций):

  • мякоть очищенной дыни без косточек — 600 г;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • сок лайма — 30 мл (2 ст. л.);
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • кокосовая стружка — 60 мл (1/4 чашки);
  • мексиканская приправа тахин (можно заменить смесью копчёного чили, цедры лайма и соли) — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Помойте дыню, очистите от кожуры и семян, нарежьте произвольными кусочками. Помойте лайм, выдавите сок.
  2. Положите в чашу блендера дыню, сок лайма, сахар и соль, пробейте до однородности. При необходимости добавьте по вкусу сахар или соль и немного воды, чтобы получить сбалансированную консистенцию.
  3. Соедините с кокосовой стружкой и специей тахин, перемешайте.
  4. Равномерно заполните получившейся смесью формы для мороженого, не доливая её на 1-2 см.
  5. Вставьте палочки и замораживайте четыре-восемь часов (лучше всего оставить на ночь). Перед подачей присыпьте сверху приправой тахин.

Салат с дыней, редисом и хрустящей свининой

Сладкая дыня в сочетании со свининой удивит вас необычным новым вкусом. Рыбный соус в сочетании с соком лайма и перцем чили придаст блюду атмосферу тайской кухни, а листья базилика подчеркнут её своей пряностью.

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 198 ккал.
  • Белки: 13 г.
  • Жиры: 8 г.
  • Углеводы: 3 г.

Ингредиенты (на четыре порции)

Для заправки:

  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец чили — 1/2 шт. + немного для подачи;
  • коричневый сахар — 50 г;
  • рыбный соус — 2 ст. л.;
  • морская соль — 1/2 ч. л.;
  • сок лайма — 4 ст. л. (примерно 2 лайма).

Для салата:

  • дыня сорта галья — 1/2 шт.;
  • огурец — 1/2 шт.;
  • редис — 6 шт.;
  • листья базилика — 1 небольшой пучок;
  • листья мяты — 1 небольшой пучок;
  • готовая свиная грудинка без костей — 400 г (желательно с кожей, но можно и без).

Способ приготовления

Подготовьте мясо

  1. Нарежьте свиную грудинку кубиками по 3 см. Щедро посолите.
  2. Выложите мясо на противень, смазанный растительным маслом.
  3. Запекайте около 45 минут при 180°C, пока кусочки не станут золотистыми, хрустящими снаружи и мягкими внутри.
  4. Если используете грудинку с кожей, то в последние пять минут увеличьте температуру до максимума, чтобы кожа подрумянилась и стала хрустящей.

В качестве альтернативы можно использовать готовую варёную свинину — просто нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки перед подачей.

Заправка

  1. Очистите чеснок и чили. Уберите семечки из перца. Выжмите сок из мякоти лайма.
  2. Положите в чашу блендера очищенный чеснок, перец чили, сахар, рыбный соус и соль. Измельчите до однородной пасты.
  3. Добавьте сок лайма и снова пробейте.
  4. Попробуйте и при необходимости подкорректируйте баланс: добавьте немного соли, лайма или сахара по вкусу.

Салат

  1. Помойте дыню, очистите от семян и кожуры. Помойте огурец и редис.
  2. Нарежьте мякоть дыни тончайшими слайсами.
  3. Так же тонко нарежьте огурец и редис, не очищая кожуру.
  4. Соедините в большой миске дыню, огурец, редис и листья базилика.
  5. Влейте заправку, аккуратно перемешайте и оставьте на пять минут, чтобы овощи слегка размягчились и впитали вкус.
  6. Выложите салат на тарелки порционно.
  7. Сверху разложите хрустящие кусочки свинины. Дополнительно украсьте мятой и тонко нарезанным чили.
  8. Полейте остатками заправки.

Салат с дыней, жареным халуми и мятно-базиликовой заправкой

Сыр халуми прекрасно дополняется свежестью дыни, а остальные ингредиенты оттеняют вкус этого летнего салата.

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 130 ккал.
  • Белки: 5 г.
  • Жиры: 4 г.
  • Углеводы: 18 г.

Ингредиенты (на четыре-шесть порций)

Для салата:

  • дыня сорта канталупа — 1 кг;
  • медовая дыня — 1 кг;
  • арбуз — 1 кг;
  • сыр халуми — 225 г;
  • оливковое масло — 2 ч. л.;
  • морская соль — щепотка;
  • свежемолотый чёрный перец — щепотка.

Для заправки:

  • шалот — 1 шт.;
  • базилик свежий — 2 плотные чашки листьев без стеблей (около 110 г);
  • мята свежая — 1/2 чашки листьев без стеблей (около 15 г);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • анчоусы — 4-5 шт.;
  • сладкий чили-соус — 30 г;
  • оливковое масло — 120 мл;
  • малиновый уксус — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Заправка

  1. Поместите в блендер все ингредиенты для заправки, кроме анчоусов и листьев базилика и мяты.
  2. Взбивайте около двух минут, пока масса не станет однородной.
  3. Измельчите ножом анчоусы и зелень. Текстура должна быть мелкой, но не однородной.
  4. Добавьте анчоусы и зелень в заправку, перемешайте.
  5. Попробуйте на вкус, при необходимости подкорректируйте соль и уксус.

Подготовка сыра

  1. Нарежьте халуми крупными кубиками.
  2. Промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
  3. Покройте сыр специями и оливковым маслом.
  4. Выложите халуми на прогретую сковороду и обжаривайте две-три минуты без перемешивания, пока нижняя сторона не станет золотистой.
  5. Переверните кубики щипцами и обжарьте с другой стороны. Снимите с огня.

Салат

  1. Помойте дыни и арбуз, очистите от кожуры и уберите семена. Нарежьте мякоть произвольными кубиками не более 3 см.
  2. Разложите кусочки дыни и арбуза на большой тарелке или на доске.
  3. Сверху выложите жареный халуми.
  4. Полейте заправкой и посыпьте морской солью и чёрным перцем.
  5. Подавайте сразу, пока сыр тёплый.