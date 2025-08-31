Четыре рецепта из дыни

Что приготовить из дыни: 4 пошаговых рецепта
Бренд-шеф поделился простыми рецептами.
Август и сентябрь — время дыни, освежающей, сочной, вкусной и ароматной! А что, если нарезанная дольками приелась и наскучила? Конечно же, приготовить этот продукт новым способом.
«Поделюсь четырьмя рецептами, которые превратят дыню в изысканное блюдо. Три сочных, пикантных и необычных салата и фруктовый лёд — каждый найдёт себе интересный рецепт для последних летних вечеров», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты из дыни
Салат с дыней и прошутто
Сочетанием груши и прошутто уже никого не удивишь. А вот сладкая спелая дыня может стать идеальной гастрономической парой пикантному прошутто и нежной моцарелле. Листья мяты подчёркивают свежий вкус дыни, а гранатовый соус придаёт лёгкую кислинку.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 237 ккал.
- Белки: 8 г.
- Жиры: 7 г.
- Углеводы: 40 г.
Ингредиенты (на четыре порции):
- дыня двух видов (белая и жёлтая) — 400-500 г;
- шарики моцареллы — 300 г;
- тонкие ломтики прошутто — 8-10 шт.;
- листья мяты — 15 г;
- оливковое масло — 30 мл;
- гранатовый соус наршараб — 25 г;
- лимон — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- чёрный перец свежемолотый — щепотка.
Способ приготовления
- Помойте и очистите дыню. Нарежьте мякоть произвольными кубиками не более 3 см.
- Помойте лимон, натрите цедру, а из мякоти выдавите 10 мл сока. Чеснок очистите.
- Пробейте в чаше блендера масло, чеснок, гранатовый соус, сок и цедру лимона до однородной эмульсии. В конце добавьте половину нарезанной мяты и измельчите в режиме пульсации.
- Выложите шарики дыни и моцареллы на широкую тарелку, сбрызните получившейся заправкой, фигурно скрутите ломтики ветчины прошутто и расположите между шариками.
- Поперчите, украсьте листьями мяты.
Дынный фруктовый лёд
В тёплую погоду так и хочется освежиться чем-то прохладным. Предлагаем приготовить дынный лёд — полезную альтернативу мороженому из магазина.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 139 ккал.
- Белки: 3 г.
- Жиры: 11 г.
- Углеводы: 4 г.
Ингредиенты (на 12 порций):
- мякоть очищенной дыни без косточек — 600 г;
- сахар — 4 ст. л.;
- сок лайма — 30 мл (2 ст. л.);
- соль — 1/2 ч. л.;
- кокосовая стружка — 60 мл (1/4 чашки);
- мексиканская приправа тахин (можно заменить смесью копчёного чили, цедры лайма и соли) — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Помойте дыню, очистите от кожуры и семян, нарежьте произвольными кусочками. Помойте лайм, выдавите сок.
- Положите в чашу блендера дыню, сок лайма, сахар и соль, пробейте до однородности. При необходимости добавьте по вкусу сахар или соль и немного воды, чтобы получить сбалансированную консистенцию.
- Соедините с кокосовой стружкой и специей тахин, перемешайте.
- Равномерно заполните получившейся смесью формы для мороженого, не доливая её на 1-2 см.
- Вставьте палочки и замораживайте четыре-восемь часов (лучше всего оставить на ночь). Перед подачей присыпьте сверху приправой тахин.
Салат с дыней, редисом и хрустящей свининой
Сладкая дыня в сочетании со свининой удивит вас необычным новым вкусом. Рыбный соус в сочетании с соком лайма и перцем чили придаст блюду атмосферу тайской кухни, а листья базилика подчеркнут её своей пряностью.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 198 ккал.
- Белки: 13 г.
- Жиры: 8 г.
- Углеводы: 3 г.
Ингредиенты (на четыре порции)
Для заправки:
- чеснок — 2 зубчика;
- перец чили — 1/2 шт. + немного для подачи;
- коричневый сахар — 50 г;
- рыбный соус — 2 ст. л.;
- морская соль — 1/2 ч. л.;
- сок лайма — 4 ст. л. (примерно 2 лайма).
Для салата:
- дыня сорта галья — 1/2 шт.;
- огурец — 1/2 шт.;
- редис — 6 шт.;
- листья базилика — 1 небольшой пучок;
- листья мяты — 1 небольшой пучок;
- готовая свиная грудинка без костей — 400 г (желательно с кожей, но можно и без).
Способ приготовления
Подготовьте мясо
- Нарежьте свиную грудинку кубиками по 3 см. Щедро посолите.
- Выложите мясо на противень, смазанный растительным маслом.
- Запекайте около 45 минут при 180°C, пока кусочки не станут золотистыми, хрустящими снаружи и мягкими внутри.
- Если используете грудинку с кожей, то в последние пять минут увеличьте температуру до максимума, чтобы кожа подрумянилась и стала хрустящей.
В качестве альтернативы можно использовать готовую варёную свинину — просто нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки перед подачей.
Заправка
- Очистите чеснок и чили. Уберите семечки из перца. Выжмите сок из мякоти лайма.
- Положите в чашу блендера очищенный чеснок, перец чили, сахар, рыбный соус и соль. Измельчите до однородной пасты.
- Добавьте сок лайма и снова пробейте.
- Попробуйте и при необходимости подкорректируйте баланс: добавьте немного соли, лайма или сахара по вкусу.
Салат
- Помойте дыню, очистите от семян и кожуры. Помойте огурец и редис.
- Нарежьте мякоть дыни тончайшими слайсами.
- Так же тонко нарежьте огурец и редис, не очищая кожуру.
- Соедините в большой миске дыню, огурец, редис и листья базилика.
- Влейте заправку, аккуратно перемешайте и оставьте на пять минут, чтобы овощи слегка размягчились и впитали вкус.
- Выложите салат на тарелки порционно.
- Сверху разложите хрустящие кусочки свинины. Дополнительно украсьте мятой и тонко нарезанным чили.
- Полейте остатками заправки.
Салат с дыней, жареным халуми и мятно-базиликовой заправкой
Сыр халуми прекрасно дополняется свежестью дыни, а остальные ингредиенты оттеняют вкус этого летнего салата.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 130 ккал.
- Белки: 5 г.
- Жиры: 4 г.
- Углеводы: 18 г.
Ингредиенты (на четыре-шесть порций)
Для салата:
- дыня сорта канталупа — 1 кг;
- медовая дыня — 1 кг;
- арбуз — 1 кг;
- сыр халуми — 225 г;
- оливковое масло — 2 ч. л.;
- морская соль — щепотка;
- свежемолотый чёрный перец — щепотка.
Для заправки:
- шалот — 1 шт.;
- базилик свежий — 2 плотные чашки листьев без стеблей (около 110 г);
- мята свежая — 1/2 чашки листьев без стеблей (около 15 г);
- чеснок — 2 зубчика;
- анчоусы — 4-5 шт.;
- сладкий чили-соус — 30 г;
- оливковое масло — 120 мл;
- малиновый уксус — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Заправка
- Поместите в блендер все ингредиенты для заправки, кроме анчоусов и листьев базилика и мяты.
- Взбивайте около двух минут, пока масса не станет однородной.
- Измельчите ножом анчоусы и зелень. Текстура должна быть мелкой, но не однородной.
- Добавьте анчоусы и зелень в заправку, перемешайте.
- Попробуйте на вкус, при необходимости подкорректируйте соль и уксус.
Подготовка сыра
- Нарежьте халуми крупными кубиками.
- Промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Покройте сыр специями и оливковым маслом.
- Выложите халуми на прогретую сковороду и обжаривайте две-три минуты без перемешивания, пока нижняя сторона не станет золотистой.
- Переверните кубики щипцами и обжарьте с другой стороны. Снимите с огня.
Салат
- Помойте дыни и арбуз, очистите от кожуры и уберите семена. Нарежьте мякоть произвольными кубиками не более 3 см.
- Разложите кусочки дыни и арбуза на большой тарелке или на доске.
- Сверху выложите жареный халуми.
- Полейте заправкой и посыпьте морской солью и чёрным перцем.
- Подавайте сразу, пока сыр тёплый.