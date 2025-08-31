Четыре рецепта из дыни

Бренд-шеф поделился простыми рецептами.

Август и сентябрь — время дыни, освежающей, сочной, вкусной и ароматной! А что, если нарезанная дольками приелась и наскучила? Конечно же, приготовить этот продукт новым способом.

«Поделюсь четырьмя рецептами, которые превратят дыню в изысканное блюдо. Три сочных, пикантных и необычных салата и фруктовый лёд — каждый найдёт себе интересный рецепт для последних летних вечеров», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты из дыни

Салат с дыней и прошутто

Сочетанием груши и прошутто уже никого не удивишь. А вот сладкая спелая дыня может стать идеальной гастрономической парой пикантному прошутто и нежной моцарелле. Листья мяты подчёркивают свежий вкус дыни, а гранатовый соус придаёт лёгкую кислинку.

КБЖУ на 100 г

Калории: 237 ккал.

Белки: 8 г.

Жиры: 7 г.

Углеводы: 40 г.

Ингредиенты (на четыре порции):

дыня двух видов (белая и жёлтая) — 400-500 г;

шарики моцареллы — 300 г;

тонкие ломтики прошутто — 8-10 шт.;

листья мяты — 15 г;

оливковое масло — 30 мл;

гранатовый соус наршараб — 25 г;

лимон — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

чёрный перец свежемолотый — щепотка.

Способ приготовления

Помойте и очистите дыню. Нарежьте мякоть произвольными кубиками не более 3 см. Помойте лимон, натрите цедру, а из мякоти выдавите 10 мл сока. Чеснок очистите. Пробейте в чаше блендера масло, чеснок, гранатовый соус, сок и цедру лимона до однородной эмульсии. В конце добавьте половину нарезанной мяты и измельчите в режиме пульсации. Выложите шарики дыни и моцареллы на широкую тарелку, сбрызните получившейся заправкой, фигурно скрутите ломтики ветчины прошутто и расположите между шариками. Поперчите, украсьте листьями мяты.

Дынный фруктовый лёд

В тёплую погоду так и хочется освежиться чем-то прохладным. Предлагаем приготовить дынный лёд — полезную альтернативу мороженому из магазина.

КБЖУ на 100 г

Калории: 139 ккал.

Белки: 3 г.

Жиры: 11 г.

Углеводы: 4 г.

Ингредиенты (на 12 порций):

мякоть очищенной дыни без косточек — 600 г;

сахар — 4 ст. л.;

сок лайма — 30 мл (2 ст. л.);

соль — 1/2 ч. л.;

кокосовая стружка — 60 мл (1/4 чашки);

мексиканская приправа тахин (можно заменить смесью копчёного чили, цедры лайма и соли) — 1 ст. л.

Способ приготовления

Помойте дыню, очистите от кожуры и семян, нарежьте произвольными кусочками. Помойте лайм, выдавите сок. Положите в чашу блендера дыню, сок лайма, сахар и соль, пробейте до однородности. При необходимости добавьте по вкусу сахар или соль и немного воды, чтобы получить сбалансированную консистенцию. Соедините с кокосовой стружкой и специей тахин, перемешайте. Равномерно заполните получившейся смесью формы для мороженого, не доливая её на 1-2 см. Вставьте палочки и замораживайте четыре-восемь часов (лучше всего оставить на ночь). Перед подачей присыпьте сверху приправой тахин.

Салат с дыней, редисом и хрустящей свининой

Сладкая дыня в сочетании со свининой удивит вас необычным новым вкусом. Рыбный соус в сочетании с соком лайма и перцем чили придаст блюду атмосферу тайской кухни, а листья базилика подчеркнут её своей пряностью.

КБЖУ на 100 г

Калории: 198 ккал.

Белки: 13 г.

Жиры: 8 г.

Углеводы: 3 г.

Ингредиенты (на четыре порции)

Для заправки:

чеснок — 2 зубчика;

перец чили — 1/2 шт. + немного для подачи;

коричневый сахар — 50 г;

рыбный соус — 2 ст. л.;

морская соль — 1/2 ч. л.;

сок лайма — 4 ст. л. (примерно 2 лайма).

Для салата:

дыня сорта галья — 1/2 шт.;

огурец — 1/2 шт.;

редис — 6 шт.;

листья базилика — 1 небольшой пучок;

листья мяты — 1 небольшой пучок;

готовая свиная грудинка без костей — 400 г (желательно с кожей, но можно и без).

Способ приготовления

Подготовьте мясо

Нарежьте свиную грудинку кубиками по 3 см. Щедро посолите. Выложите мясо на противень, смазанный растительным маслом. Запекайте около 45 минут при 180°C, пока кусочки не станут золотистыми, хрустящими снаружи и мягкими внутри. Если используете грудинку с кожей, то в последние пять минут увеличьте температуру до максимума, чтобы кожа подрумянилась и стала хрустящей.

В качестве альтернативы можно использовать готовую варёную свинину — просто нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки перед подачей.

Заправка

Очистите чеснок и чили. Уберите семечки из перца. Выжмите сок из мякоти лайма. Положите в чашу блендера очищенный чеснок, перец чили, сахар, рыбный соус и соль. Измельчите до однородной пасты. Добавьте сок лайма и снова пробейте. Попробуйте и при необходимости подкорректируйте баланс: добавьте немного соли, лайма или сахара по вкусу.

Салат

Помойте дыню, очистите от семян и кожуры. Помойте огурец и редис. Нарежьте мякоть дыни тончайшими слайсами. Так же тонко нарежьте огурец и редис, не очищая кожуру. Соедините в большой миске дыню, огурец, редис и листья базилика. Влейте заправку, аккуратно перемешайте и оставьте на пять минут, чтобы овощи слегка размягчились и впитали вкус. Выложите салат на тарелки порционно. Сверху разложите хрустящие кусочки свинины. Дополнительно украсьте мятой и тонко нарезанным чили. Полейте остатками заправки.

Салат с дыней, жареным халуми и мятно-базиликовой заправкой

Сыр халуми прекрасно дополняется свежестью дыни, а остальные ингредиенты оттеняют вкус этого летнего салата.

КБЖУ на 100 г

Калории: 130 ккал.

Белки: 5 г.

Жиры: 4 г.

Углеводы: 18 г.

Ингредиенты (на четыре-шесть порций)

Для салата:

дыня сорта канталупа — 1 кг;

медовая дыня — 1 кг;

арбуз — 1 кг;

сыр халуми — 225 г;

оливковое масло — 2 ч. л.;

морская соль — щепотка;

свежемолотый чёрный перец — щепотка.

Для заправки:

шалот — 1 шт.;

базилик свежий — 2 плотные чашки листьев без стеблей (около 110 г);

мята свежая — 1/2 чашки листьев без стеблей (около 15 г);

чеснок — 2 зубчика;

анчоусы — 4-5 шт.;

сладкий чили-соус — 30 г;

оливковое масло — 120 мл;

малиновый уксус — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Заправка

Поместите в блендер все ингредиенты для заправки, кроме анчоусов и листьев базилика и мяты. Взбивайте около двух минут, пока масса не станет однородной. Измельчите ножом анчоусы и зелень. Текстура должна быть мелкой, но не однородной. Добавьте анчоусы и зелень в заправку, перемешайте. Попробуйте на вкус, при необходимости подкорректируйте соль и уксус.

Подготовка сыра

Нарежьте халуми крупными кубиками. Промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Покройте сыр специями и оливковым маслом. Выложите халуми на прогретую сковороду и обжаривайте две-три минуты без перемешивания, пока нижняя сторона не станет золотистой. Переверните кубики щипцами и обжарьте с другой стороны. Снимите с огня.

Салат