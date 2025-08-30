Названы три необычных фактора, меняющих вкус чая

Вкус чая одного и того же сорта может меняться в зависимости от типа воды, материала заварочной посуды или времени суток. Об этом рассказал «Газете.Ru» титестер Ahmad Tea в России Антон Тарасов.

© unsplash

По словам Тарасова, при заваривании чая жесткой водой с высоким содержанием солей, кальция и магния, можно ощутить неестественный привкус и не распознать тонкий вкус чая.

«Идеальная вода для чая должна быть мягкой, чистой и нейтральной по составу. Опытные титестеры также обращают внимание на рН воды: слегка кислая (с рН около 6–7) подчеркивает свежесть зеленых и белых чаев, а нейтральная (рН 7) — идеальна для черных и улунов», — отметил титестер.

Если же говорить о материале заварочного чайника, то он влияет на вкус чая напрямую, добавил эксперт.

«Глиняные чайники дышат и постепенно пропитываются чайными маслами, придавая улунам и пуэрам округлость и глубину. Фарфор и стекло сохраняют чистый, неизмененный вкус — идеально для нежных зеленых чаев. Металл, такой как чугун или серебро, может добавлять легкую минеральную ноту, а керамика создает сбалансированный вкус», — рассказал Тарасов.

Наконец, восприятие чая зависит и от времени суток: один и тот же чай может утром показаться более терпким, чем вечером.