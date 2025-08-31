Эксперт рекомендовал покупать мёд только на пасеке

Это позволит оценить качество продукта и проверить условия его производства.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился профессор кафедры частной зоотехнии Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева Альфир Маннапов.

«Лучше всего покупать мёд прямо на пасеках. Если есть знакомые пчеловоды, то лучше через них. Потому что они ездят на пасеке, видят пчёл, видят откачку мёда, они видят количество пчёл. И вот поэтому действительно пчеловодческие союзы вызывают озабоченность. Здесь культура переработки, с одной стороны, а с другой стороны, соблюдение технологии должно идти».

Ранее стало известно, что натуральный мёд может исчезнуть из магазинов уже в следующем году. Пасечники оставят его себе, а в продажу поступит суррогатный продукт, считают эксперты. Сегодня стоимость сертификации лакомства выросла настолько, что для большинства пасечников стало невыгодно сдавать мёд переработчикам. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Союзе пчеловодов России.